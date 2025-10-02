PODCAST CANLI YAYIN

Sumud Filosu'ndaki aktivistleri esir alan İsrail bugün Gazze'de 43 Filistinliyi öldürdü

Sumud Filosu'ndaki aktivistleri bir gecede yasadışı bir biçimde esir alan İsrail Gazze'deki soykırımı sürdürüyor. İşgalci İsrail ordusunu kuzeydeki Gazze kentinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, güneyde "güvenli" dediği El-Mevasi'de aşevini vurdu, Han Yunus'ta ise yardım bekleyenlere ateş açtı. Sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 43 Filistinli yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi:
Sumud Filosu'ndaki aktivistleri esir alan İsrail bugün Gazze'de 43 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 43 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, başta kuzeydeki Gazze kenti olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde göçe zorlanan Filistinlilerin sığındığı çadırları, yardım bekleyenleri, evleri ve sivillerin toplandığı alanları vurdu.

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, kentin batısındaki liman yakınlarında sivil bir grubu hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde insansız hava aracından (İHA) açılan ateşte 1 kişi hayatını kaybetti. Gazze kentinin batısındaki Ensar Kavşağı yakınlarına İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze kentinden yükselen dumanlar, Deyr Belah'tan görüntülendi. (AA)İsrail'in saldırıları sonucu Gazze kentinden yükselen dumanlar, Deyr Belah'tan görüntülendi. (AA)

Kentteki Şati Mülteci Kampı'nda bir ev bombalandı. Bombardımanda 1 çocuk daha yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, Filistinli "Sabiti" ailesinin evinin hedef alındığı hava saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze kentinin Sabra ve Tel el-Hava mahalleleri ile Şeyh Rıdvan ve Nasr bölgelerinde onlarca evi bombalı araçlarla havaya uçurdu.

Kentin farklı bölgelerinde düzenlenen saldırıların ardından Saraya Sahra Hastanesi'ne 5 ölü, 37 yaralı getirildi.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze kentinden yükselen dumanlar, Deyr Belah'tan görüntülendi. (AA)İsrail'in saldırıları sonucu Gazze kentinden yükselen dumanlar, Deyr Belah'tan görüntülendi. (AA)

GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMİNDEKİ DEYR EL-BELAH'TA SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde zorla yerinden edilen çok sayıda Filistinlinin bulunduğu Deyr el-Belah kentine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Kentin Ebu Arif bölgesinde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen İHA saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Deyr el-Belah'ın batısındaki Meşaile bölgesinde yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlara düzenlenen saldırıda 1'i kadın 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yine Deyr el-Belah'ın Vadi es-Silka bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze kentinden yükselen dumanlar, Deyr Belah'tan görüntülendi. (AA)İsrail'in saldırıları sonucu Gazze kentinden yükselen dumanlar, Deyr Belah'tan görüntülendi. (AA)

BUREYC MÜLTECİ KAMPI'NDA ODUN TOPLAYAN 4 KARDEŞ İSRAİL SALDIRISINDA CAN VERDİ

Hicr el-Cami bölgesinde bir çadırın bombalanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, Bureyc Mülteci Kampı'nda odun toplayan 4 kardeş İsrail saldırısında can verdi.

İsrail ordusunun, Reşid Caddesi yakınlarında Netzarim Koridoru çevresine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL "GÜVENLİ" DEDİĞİ EL-MEVASİ'DE AŞEVİNİ VURDU, ÇOĞUNLUĞU ÇOCUK 9 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir aşevi ile yardım bekleyenleri ve çadırları vurdu.

Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalarla güneye doğru göç etmeye devam ediyor. (AA)Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalarla güneye doğru göç etmeye devam ediyor. (AA)

Han Yunus'un batısındaki El-Mavasi bölgesinde bulunan bir aşevine düzenlenen hava saldırısında 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenler arasında bir baba, 4 çocuğu ve torununun da bulunduğu aktarıldı.

HAN YUNUS'TA YARDIM BEKLEYENLERE ATEŞ AÇILDI, 13 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail güçleri Han Yunus'un güneyinde yardım bekleyen sivillere ateş açtı. Saldırıda biri kadın 13 kişi hayatını kaybetti.

El- Mevasi bölgesinde bulunan Aksa Üniversitesi yerleşkesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar, İsrail saldırısının hedefi oldu. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette Gazze'ye gidiyor
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan Türkler
Casper
Son dakika! Putin'den Gazze mesajı! Şartını açıkladı: "İki devletli çözüme hizmet edecekse destekleriz"
Kadıköy'de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Barış Boyun çetesine yönelik soruşturmada yeni perde: Çete talimatlarını avukat taşıdı
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek Kudüs'e selam: "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin"
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Asgari ücrette 5’li zam formülü: Yüzde 30-50 arası hesap yapıldı! Net maaş 33 bin 156 TL olur mu? Artış emekliye yansır mı?
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki
Güllü’nün şüpheli ölümü hakkında flaş gelişme! Dosya cinayet masasında
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!