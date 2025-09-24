PODCAST CANLI YAYIN

Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! Filoya destek için İtalya bir donanma gemisi yönlendirdi!

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, katil işgalci ordu tarafından dronlu saldırıya uğradı. Türk Aktivistler Sümeyye Akdeniz Ordu ile Şuayb Ordu, İsrail ordusu tarafından ses bombalarıyla hedef alındıklarını belirterek 11 saldırı gerçekleştiğini söyledi. İsrail'in saldırısının ardından İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto bir İtalyan donanma gemisini de filoya destek için yönlendirdiğini söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! Filoya destek için İtalya bir donanma gemisi yönlendirdi!

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in taciz ve saldırıları sürüyor. Filoya yönelik gece saatlerinde dronlar kullanılarak ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı ve bu maddelerin filodaki iki gemiye hasar verdiği belirtildi.

Türk Aktivistler Sümeyye Akdeniz Ordu ile Şuayb Ordu, İsrail ordusu tarafından hedef alındıklarını belirterek 11 saldırı gerçekleştiğini söyledi.


İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor.İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor.
FİLOYA 11 SALDIRI

Türk Aktivist Sümeyye Akdeniz Ordu, filodan yaptığı telefon bağlantısı ile son gelişmelere ilişkin "Şuan da Gazze'ye yaklaşık 660 mil uzaklıktayız. Gemilerimiz arkamızda. Yaklaşık 2 saattir arkamızdan gelen yelkenlilerimize bombalı ve dronlu saldırılarda bulunuluyor. Daha 5 dakika önce 11'inci saldırı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor.İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor.

"ETRAFA KİMYASAL SIÇRATTILAR"

Olay ilk olarak Alma gemisine 15 dronun yaklaşmasıyla başladı. Hepimiz alarm durumuna geçtik ve can yeleklerimizi giydik. Ardından bir tane gemimize direk dron saldırısı oldu. Etrafa kimyasal sıçrattılar. Aynısını bir yelkenlimize daha yaptılar. Kaptanımızın yüzü yaralandı ve yandı. Bundan sonraki saldırılar da inanılmaz derecede sesli ve ışıklı saldırılar oldu. Ses bombaları atıldı. Bu bombaların isabet ettiği yelkenlilerin baş kısmının düşmesine ve kullanılamaz hale veya tamamen kullanım dışı haline gelmesine neden oldu.

İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor.İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor.

"HER 15 DAKİKADA BİR BOMBA SESİ DUYUYORUZ"

Şuan bizimle oynuyorlar. Test ediyorlar çok belli. Teknik anlamda zayıf olan yelkenlilerimize saldırmaları bizi alıkoyma hedeflerini çok net bir şekilde gösteriyor. Beklemedeyiz, nöbetteyiz ve tetikteyiz. Şuanda da etrafımızda bir sürü dron görüyoruz. Her 15 dakikada bir bomba sesi duyuyoruz. Şuan lider gemisi içindeyiz ve burada 131 kişi buluyor. Hepimiz ayaktayız bekliyoruz. Sahil Güvenliği çağırdık. Şimdi onlardan haber bekliyoruz. Gazze'ye ulaşmaya 6-7 günümüz kaldı.

İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor.İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor.

"DRONLARI MERMİ ATEŞLER GİBİ YATAYDAN FIRLATIYORLAR"

Sivil inisiyatifle kendilerini koruyan bir birlik olmadığını belirten Şuayb Ordu ise şu ifadeleri kullandı:

Resmen kedinin fare ile oynadığı gibi canları istediği gibi gelip bombalıyorlar. İsterlerse gerçek isterlerse yanıcı bomba da atabilirler. Şuan sadece ses bombası atıyorlar. Yelkenlere zarar verecek şekilde davranıyorlar. Bu demek oluyor ki muhtemelen yakınlarda bir gemi ya da gemiler var. Oradan dron kaldırıyorlar.

İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor.İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor.

Saldırılarında bombaları tepeden bırakmıyorlar. Daha çok bomboyı tıpkı mermi ateşler gibi yatay pozisyonda geminin seviyesine gelerek alçalıp bombayı gemiye fırlatıyor.

"GEMİMİZE İSABET ETTİ"

Sumud filosundaki Türk aktivist Prof. Dr. Haşmet Yazıcı da canlı yayınına bağlanarak son durumu aktardı. Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen filonun "yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenliğinin, sorumluluk bölgesinde seyreden tüm deniz araçları ve insan hayatının güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatılarak "Yunan hükümeti ve Sahil Güvenlik derhal harekete geçmeli, olası bir trajedi yaşanmadan önlem almalıdır." çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor.İsrail'in Sumud Filosu'nu engelleme çalışmaları devam ediyor.

FİLODAN AÇIKLAMA

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür. Aktivistlerimizden bazıları saldırıların psikolojik olduğunu, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Gazze'nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var. Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemedir.Gazze'yi, tamamen barışçıl ve sivil olan Sumud filosunu yalnız bırakmayınız." denildi.


İTALYAN DONANMASI HAREKETE GEÇTİ

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, parlamentoda, İtalya'nın Sumud Filosu'nda yer alan İtalyan vatandaşların haklarının korunması için diplomatik ve konsolosluk desteği vereceğini açıkladı.



İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto:

"Filoda bulunan İtalyan vatandaşlarına yardım sağlamak için bu gece, Deniz Kuvvetleri'nin Mare Sicuro operasyonu kapsamında Girit'in kuzeyinde seyir halinde bulunan Fasan çok amaçlı fırkateyninin derhal müdahalesine onay verdim. Fırkateyn, olası kurtarma faaliyetleri için bölgeye doğru hareket ediyor."

Böylece İtalyan hükümeti, hem diplomatik hem de askeri kanaldan devreye girerek gelişmeleri yakından izlediğini duyurdu.

Gazze’ye yardım götüren Sumud Filosu’na İsrail saldırısı: Dronlarla hedef aldıGazze’ye yardım götüren Sumud Filosu’na İsrail saldırısı: Dronlarla hedef aldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı | Beyaz Saray "sabotaj" dedi
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!