Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! Filoya destek için İtalya bir donanma gemisi yönlendirdi!

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in taciz ve saldırıları sürüyor. Filoya yönelik gece saatlerinde dronlar kullanılarak ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı ve bu maddelerin filodaki iki gemiye hasar verdiği belirtildi.
Türk Aktivistler Sümeyye Akdeniz Ordu ile Şuayb Ordu, İsrail ordusu tarafından hedef alındıklarını belirterek 11 saldırı gerçekleştiğini söyledi.
FİLOYA 11 SALDIRI
Türk Aktivist Sümeyye Akdeniz Ordu, filodan yaptığı telefon bağlantısı ile son gelişmelere ilişkin "Şuan da Gazze'ye yaklaşık 660 mil uzaklıktayız. Gemilerimiz arkamızda. Yaklaşık 2 saattir arkamızdan gelen yelkenlilerimize bombalı ve dronlu saldırılarda bulunuluyor. Daha 5 dakika önce 11'inci saldırı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
"ETRAFA KİMYASAL SIÇRATTILAR"
Olay ilk olarak Alma gemisine 15 dronun yaklaşmasıyla başladı. Hepimiz alarm durumuna geçtik ve can yeleklerimizi giydik. Ardından bir tane gemimize direk dron saldırısı oldu. Etrafa kimyasal sıçrattılar. Aynısını bir yelkenlimize daha yaptılar. Kaptanımızın yüzü yaralandı ve yandı. Bundan sonraki saldırılar da inanılmaz derecede sesli ve ışıklı saldırılar oldu. Ses bombaları atıldı. Bu bombaların isabet ettiği yelkenlilerin baş kısmının düşmesine ve kullanılamaz hale veya tamamen kullanım dışı haline gelmesine neden oldu.
"HER 15 DAKİKADA BİR BOMBA SESİ DUYUYORUZ"
Şuan bizimle oynuyorlar. Test ediyorlar çok belli. Teknik anlamda zayıf olan yelkenlilerimize saldırmaları bizi alıkoyma hedeflerini çok net bir şekilde gösteriyor. Beklemedeyiz, nöbetteyiz ve tetikteyiz. Şuanda da etrafımızda bir sürü dron görüyoruz. Her 15 dakikada bir bomba sesi duyuyoruz. Şuan lider gemisi içindeyiz ve burada 131 kişi buluyor. Hepimiz ayaktayız bekliyoruz. Sahil Güvenliği çağırdık. Şimdi onlardan haber bekliyoruz. Gazze'ye ulaşmaya 6-7 günümüz kaldı.