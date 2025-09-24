PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’ye yardım götüren Sumud Filosu’na İsrail saldırısı: Dronlarla hedef aldı

Gazze'deki siyonist İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Sumud filosuna ait 5 gemiye, İsrail’in insansız hava araçlarıyla saldırdığı bildirildi. Dronların teknelerin üzerinde sabit uçtuğu, telsiz frekanslarını bozarak müzik dinlettiği ifade edildi.

Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Sumud filosuna ait 5 gemiye, İsrail güçlerinin insansız hava araçlarıyla saldırdığı bildirildi. Aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu gemilerden birinin saldırı sonucu hasar aldığı ifade edildi.

Filoda yer alan aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, A Haber'e yaptığı açıklamada, yaklaşık 600 mil Gazze'ye uzaklıkta olduklarını belirterek, son iki saattir gemilerin insansız hava araçlarıyla hedef alındığını söyledi. Ordu, "Daha 5 dakika önce 11'inci saldırı gerçekleştirildi. İlk olarak 15 dronun gemilerimize yaklaşmasıyla alarm durumuna geçtik, can yeleklerimizi giydik. Ardından bir gemimize dronla saldırı yapıldı ve kimyasal bir madde etrafa sıçratıldı. Başka bir gemiye düzenlenen saldırıda kaptanımız yüzünden yaralandı ve yanık oluştu" dedi.

İsrail Sumud Filosu'na saldırdı (A Haber ekran görüntüsü)İsrail Sumud Filosu'na saldırdı (A Haber ekran görüntüsü)

İSRAİL BİZİ TEST EDİYOR

Aktivist, sonraki saldırılarda ses ve ışık bombalarının kullanıldığını, bu bombaların birkaç yelkenli geminin yelkenlerinin düşmesine neden olduğunu vurguladı. "İsrail bizimle oynuyor, test ediyor. Özellikle teknik olarak zayıf olan yelkenlilerimize saldırmalarından belli. Bizi bu yoldan alıkoymaya çalıştıkları açık" ifadelerini kullandı.

Sümeyra Akdeniz Ordu, A Haber'e ayrıca şu anda Family Gazza City botunda olduklarını ve botta 31 kişinin bulunduğunu kaydetti.

