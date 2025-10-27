PODCAST CANLI YAYIN

Soykırımcı İsrailli bakan açıkladı | Savaş senaryosu güncellendi! Ateşkes çökerse işgal hazırlığı

İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların bitmediğini öne sürerek ordunun ateşkesin çökme ihtimaline karşı Gazze Şeridi'nin tamamını işgale yönelik planlar hazırladığını açıkladı.

İşgalci İsrail basınına yansıyan haberlere göre, bir konferansta konuşan Smotrich, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonu ve Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Tel Aviv yönetiminin 7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı operasyonunu başlatmasının ardından kuzeyden de Hizbullah'a ait Rıdvan güçlerinin saldırı başlatacağından büyük endişe duyduğunu itiraf etti.

"7 EKİM'DE HİZBULLAH'IN KUZEYDEN SALDIRIYA GEÇMEMESİ İSRAİL'İ ŞAŞIRTTI"
Rıdvan gücünün 5 bin savaşçıyla kuzeyden saldırarak Tel Aviv'e kadar ulaşabileceği korkusuyla ordunun yarısının güneye gönderilmek yerine karargahlarda tutulduğunu dile getiren aşırı sağcı Bakan, saldırıya geçmeyen Hizbullah'ın kendilerini "şaşırttığını" ve bundan sonra tüm gücü güneye yönlendirdiklerini söyledi.

Smotrich, Aksa Tufanı'nın planlayıcısı olduğu söylenen Hamas'ın merhum lideri Yahya Sinvar'a işaret ederek, "Sinvar'ın neden kimseyle bilgi paylaşmadan tek başına saldırı yapmaya karar verdiğini hâlâ kimse anlayamadı." itirafında bulundu.

"GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İsrail Maliye Bakanı, asıl sınavın ateşkesin uygulanmasında olduğunu ileri sürerek "Gazze'nin gerçek anlamda silahsızlandırılması konusunda taviz vermeyeceğiz. Tam ve gerçek bir silahsızlandırma olmadan Gazze'nin yeniden inşasına da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Smotrcih, İsrail ordusunun ateşkesin çökme ihtimaline karşı Gazze Şeridi'nin tamamını işgale yönelik bir acil durum planı hazırladığını açıkladı.

"NORMALLEŞME ANLAŞMALARI İÇİN YALVARMAYACAĞIZ"
Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesinin büyük destekçisi olduğunu savunan İsrailli Bakan, "Buna rağmen ilişkilerin normalleşmesi için yalvarmayacağız. Biz bölgesel bir gücüz. Filistin Devleti kurulamayacak." diye konuştu.

