Soykırımcı İsrailli bakan açıkladı | Savaş senaryosu güncellendi! Ateşkes çökerse işgal hazırlığı

İşgalci İsrail basınına yansıyan haberlere göre, bir konferansta konuşan Smotrich, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonu ve Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Tel Aviv yönetiminin 7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı operasyonunu başlatmasının ardından kuzeyden de Hizbullah'a ait Rıdvan güçlerinin saldırı başlatacağından büyük endişe duyduğunu itiraf etti.

"7 EKİM'DE HİZBULLAH'IN KUZEYDEN SALDIRIYA GEÇMEMESİ İSRAİL'İ ŞAŞIRTTI"

Rıdvan gücünün 5 bin savaşçıyla kuzeyden saldırarak Tel Aviv'e kadar ulaşabileceği korkusuyla ordunun yarısının güneye gönderilmek yerine karargahlarda tutulduğunu dile getiren aşırı sağcı Bakan, saldırıya geçmeyen Hizbullah'ın kendilerini "şaşırttığını" ve bundan sonra tüm gücü güneye yönlendirdiklerini söyledi.

Smotrich, Aksa Tufanı'nın planlayıcısı olduğu söylenen Hamas'ın merhum lideri Yahya Sinvar'a işaret ederek, "Sinvar'ın neden kimseyle bilgi paylaşmadan tek başına saldırı yapmaya karar verdiğini hâlâ kimse anlayamadı." itirafında bulundu.