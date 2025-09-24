PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Dallas'ta göçmenlik merkezine silahlı saldırı

ABD’nin Dallas kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu’nun (ICE) merkezine silahlı saldırı düzenlendi.Yetkililere göre, keskin nişancı en az üç kişiyi vurduktan sonra bir çatıda ölü bulundu.

Giriş Tarihi:
Son dakika: Dallas'ta göçmenlik merkezine silahlı saldırı

ABD'nin Dallas kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun (ICE) merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

DALLAS'TA SİLAHLI SALDIRI

Kolluk kuvvetleri kaynakları, yerel saatle sabah 7'den (Doğu Saati ile sabah 8'den) hemen önce, silah sesleri duyulduğuna dair ihbarlar üzerine polisin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne çağrıldığını söyledi.

Yakınlardaki bir göçmenlik avukatı ofisinin çatısında bir silahlı saldırganın ölü bulunduğu belirtilirken, saldırıya başkalarının da dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yetkililere göre, keskin nişancı en az üç kişiyi vurduktan sonra bir çatıda ölü bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı | Beyaz Saray "sabotaj" dedi
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!