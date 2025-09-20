Pedro Sanchez’den kürsüde tokat gibi Gazze çıkışı: Tekrar edin bu bir soykırımdır

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Parlamento'da yaptığı konuşmada Gazze'ye desteğini bir kez daha vurguladı ve "Gazze'de olan şey bir soykırımdır. Benimle birlikte tekrar edin: Bu bir soykırımdır" dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez'den Gazze çıkışı: "Tekrar edin bu bir soykırımdır"

SANCHEZ'DEN KÜRSÜDE GAZZE MESAJI

Muhalefetin eleştirilerine cevap veren Sanchez "Ve siz bu Parlamento'da bu tartışmayı yasaklayacaksınız. Ama hükümet İspanya'yı tarihin doğru tarafında konumlandırmıştır" şeklinde konuştu.

Sanchez, AFP

"BU BİR SOYKIRIMDIR"

