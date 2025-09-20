Pedro Sanchez’den kürsüde tokat gibi Gazze çıkışı: Tekrar edin bu bir soykırımdır

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Parlamento'da yaptığı konuşmada Gazze'ye desteğini bir kez daha vurguladı ve "Gazze'de olan şey bir soykırımdır. Benimle birlikte tekrar edin: Bu bir soykırımdır" dedi.İspanya Başbakanı Sanchez'den Gazze çıkışı: "Tekrar edin bu bir soykırımdır"
SANCHEZ'DEN KÜRSÜDE GAZZE MESAJI
Muhalefetin eleştirilerine cevap veren Sanchez "Ve siz bu Parlamento'da bu tartışmayı yasaklayacaksınız. Ama hükümet İspanya'yı tarihin doğru tarafında konumlandırmıştır" şeklinde konuştu.
"BU BİR SOYKIRIMDIR"
İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları hakkında konuşan Sanchez, "Gazze'de olan şey bir soykırımdır. Benimle birlikte tekrar edin. Bu bir soykırımdır." dedi.
İSPANYA FİLİSTİN'İN YANINDA
İspanya, 7 Ekim'den bu yana İsrail soykırımına karşı çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Filistin'i resmen tanıyan İspanya'da İsrail'e karşı boykot da sıkı bir şekilde devam ediyor.
Sanchez, Rusya gibi İsrail'in de uluslararası spor müsabakalarından ihraç edilmesini istedi.
İspanyol sanatçılar da İsrail soykırımını dünyaya haykırıyor. Dünyaca ünlü yönetmen Pedro Almodovar ve oyuncu Javier Bardem gibi sanatçılar Gazze'ye destek açıklamalarıyla gündemde.