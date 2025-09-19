Dünya Gazze için ayaklandı! Onlarca ülkeden İsrail’e boykot çağrısı

BELÇİKA

Belçika, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında tepkisini gösteren Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Geçen seneki seçimlerin ardından şubat ayında kurulan koalisyon hükümetinde de İsrail'e karşı alınacak tavırla ilgili fikir birliği bu ay sağlandı.

Belçika federal hükümeti, 2 Eylül'deki toplantısında Gazze'de yaşanan insani trajedi ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle "Filistin Devleti'ni tanıma" ve "İsrail'e yaptırımlar" uygulama kararı aldı.

Bu kapsamda, şiddet yanlısı Yahudi yerleşimciler konusunda ulusal düzeyde açık yaptırımlar hazırlanacak. Mali kısıtlama, malvarlığı dondurma ve ülkeye giriş yasağı gibi önlemler alınacak.

İsrail'e yönelik tüm silah ihracatı ve transiti yasak kapsamına girecek. Hem askeri hem sivil kullanımlı olan çift kullanımlı ürünler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Federal hükümet, Avrupa genelinde ambargo için girişimde bulunacak. İsrail'in işgal altındaki topraklarda ürettiği malların Belçika'ya ithalatı yasaklanacak.

Belçika'da hem sivil toplumdan hem de bazı bölgesel ve yerel makamlardan İsrail'e yönelik boykot çağrıları ve uygulamaları bulunuyor.

Ülkede faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Belçika'da İsrail ürünlerine tüketici boykotları çağrısı yapıyor. Bu çerçevede, İsrail ürünlerine tüketiciler sıcak bakmıyor.

Bazı bölgesel yönetimlerde İsrail ile tüm ilişkilerin geçici askıya alınması yönünde önergeler de kabul edilmiş durumda bulunuyor.

2009'dan bu yana İsrail'e silah ihracatını yasaklayan Belçika'da, silah ve bileşenlerinin geçişini kontrol etmek ise bölgesel yönetimlerin sorumluluğunda bulunuyor.

Fransızca konuşulan Valon Bölgesi İsrail'e yönelik silah transitini yasakladı. Anvers Limanı'nda askeri teçhizat bulunmasının ardından Belçika'da bir mahkeme, Flaman hükümetine İsrail'e askeri teçhizat geçişini durdurma emri gönderdi. Böylece Belçika İsrail'e fiilen silah sağlamıyor ve geçiş izni vermiyor.

Belçika, İsrail'in Eurovizyon müzik yarışmasına katılmasına da sıcak bakmıyor. Belçika yetkilileri, İsrail'in katılımı durumunda etkinliği protesto etmeyi planlıyor.

Belçika üniversitelerinde sıklıkla İsrail ile olan eğitim ve araştırma alanlarındaki işbirliklerinin askıya alınmasına yönelik çağrılar yapılıyor.

Bunlarla birlikte, Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika'da sıklıkla büyük çaplı İsrail protestoları yapılıyor. Brüksel'de en son 7 Eylül'de 100 bin civarında kişinin katılımıyla Avrupa hükümetlerinden İsrail'e yaptırım talep edilen gösteri düzenlenmişti.