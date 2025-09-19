Dünya Gazze için ayaklandı! Onlarca ülkeden İsrail’e boykot çağrısı

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez, Rusya gibi İsrail'in de uluslararası spor müsabakalarından ihraç edilmesini istedi.
İspanya devlet televizyonu RTVE'nin İsrail'in kabul edilmesi halinde gelecek yıl Eurovision'a katılmama kararı alması, Pedro Almodovar, Javier Bardem gibi İspanyol sinemasının ünlü isimlerinin İsrail'e karşı aktif pozisyon alması boykot çağrılarını her sektörde ve toplumun her kesiminde daha da yaygınlaştırdı.
ABD
ABD'de hükümet düzeyinde İsrail'e yönelik herhangi bir yaptırım bulunmasa da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ABD kamuoyunda ciddi tepkilere yol açıyor.
Özellikle gençler, üniversite çevreleri, insan hakları savunucuları ve bazı dini gruplar, İsrail'e karşı boykot çağrılarında bulunuyor.
ABD'de 2023 sonundan bu yana New York, Washington, Chicago ve San Francisco gibi şehirlerde on binlerce kişinin katıldığı protestolar düzenleniyor.
Ülkede İsrail'in Filistin topraklarındaki işgallerine karşı en görünür kampanyayı Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketi yürütüyor.
BDS, üniversitelerde İsrail ile akademik işbirliklerinin sonlandırılması, büyük şirketlerin İsrail ile olan yatırımlarını çekmesi ve tüketicilerin İsrail ürünlerinden uzak durması için kampanyalar düzenliyor. Columbia, Harvard, MIT ve Berkeley gibi birçok üniversitesinin kampüsünde öğrenciler İsrail'e yatırımların geri çekilmesine yönelik baskı yapıyor.
CocaCola, Starbucks, McDonald's, Google gibi küresel şirketler de Gazze saldırıları nedeniyle ABD kamuoyunda protesto ediliyor. Bazı tüketici boykotları sonucunda şirketlerin imajı zarar görürken, İsrail ile ticari ilişkileri bulunan markalar bireysel olarak hedef alınmaya devam ediyor.
KANADA
Kanada'da Gazze'deki insani kriz ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemleri kamuoyunda tepki topluyor.
Kanada hükümeti, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor. Hükümet, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yaptırımlar açıklarken, bu kapsamda finansal kısıtlamalar ve seyahat yasakları uygulamaya konuldu.
Ayrıca İsrail'e yönelik belirli savunma ürünleri ve bileşenlerinin ihracat lisansları da askıya alındı. Ülkede faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu, tüketicilere İsrail menşeli ürünleri satın almama çağrısı yapıyor.
Tüketici boykotları özellikle gıda ürünleri üzerinde yoğunlaşıyor. İsrail'den veya işgal altındaki topraklardan gelen hurma ve narenciye gibi tarım ürünlerinin satışına karşı çıkılıyor.
Kanada, İsrail ile yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasını sürdürse de bu durum Orta Doğu'da Adalet ve Barış İçin Kanadalılar (CJPME) gibi bazı sivil toplum kuruluşlarının eleştirilerine neden oluyor. Özellikle işgal altındaki topraklarda üretilen ürünlerin bu anlaşma kapsamında Kanada pazarına girmesi tepki çekiyor.
Ayrıca İsrail merkezli bazı teknoloji şirketlerinin ürünleri de boykot kampanyalarının hedefinde yer alıyor. Üniversitelerde de İsrail ile iş birliklerinin durdurulmasına yönelik protestolar düzenleniyor.
LATİN AMERİKA
Latin Amerika ülkelerinde Gazze'de yaşananlar ve İsrail'in uygulamaları kamuoyunda yankı buluyor.
Bölgedeki bazı hükümetler, İsrail ile ekonomik ve diplomatik ilişkilerde temkinli adımlar atarken, sivil toplum kuruluşları ve aktivist gruplar boykot kampanyaları düzenliyor.
Brezilya, Arjantin, Meksika ve Şili gibi ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları İsrail menşeli ürünlerin satın alınmaması çağrısında bulunuyor. Özellikle işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen gıda ve tarım ürünleri boykot kampanyalarının odağında yer alıyor.
Bölgedeki hükümetler genel olarak İsrail ile ticaret anlaşmalarını sürdürürken, sivil toplum kuruluşları işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen ürünlerin ithalatının yasaklanması için hükümetlere baskı yapıyor.