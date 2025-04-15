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Özgür Özel yine İngiliz kapısında! Financial Times’a koalisyon planını anlattı: Siyasi partilere çağrı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha İngiliz kapısında yalvardı. Daha önce BBC’ye ve Guardian’a bir de Fransa’dan Le Monde’a konuşan Özel, bu kez İngiliz Financial Times’ın yolunu tuttu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a açıkça Türkiye’ye müdahale çağrısında bulunan Özel, Financial Times’a ise CHP’nin koalisyon planlarını anlattı ve siyasi partilere ittifak çağrısı yaptı.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 13:45 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 13:54
Özgür Özel yine İngiliz kapısında! Financial Times’a koalisyon planını anlattı: Siyasi partilere çağrı yaptı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel İngiliz'e yalvarmaya devam ediyor. Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için bir BBC bir The Guardian bir Le Monde kapı kapı dolaşan Özel, bu kez de Financial Times'ın yolunu tuttu. Ne İngiltere'den ne de Fransa'dan beklediği desteği gören Özel, Financial Times'a CHP'nin ittifak planlarını anlattı.

Financial Times, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFinancial Times, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ÖZEL KOALİSYON PLANINI İNGİLİZ'E ANLATTI

Neredeyse kapısını çalmadığı İngiliz gazete ve dergi bırakmayan Özel, İmamoğlu'nun yerine geçme niyeti olmadığını söylerken seçim için yeni bir koalisyon kurma girişiminde olduklarını belirtti.

CHP'li Özgür Özel'in Batı'ya yönelik açıklamaları tepki çekti

Financial Times'a konuşan Özel, "Seçimler yaklaşırken diğer partilerle ittifaklara kapalı değiliz. Erdoğan'ı yenmek için tüm demokratların desteğine ihtiyacımız var" dedi.

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İMAMOĞLU'NUN YERİNE ADAY HAZIRLIĞI

Özel ayrıca İmamoğlu'nun aday olamaması ihtimaline yönelik yeni bir aday belirlemeye hazır olduklarını da belirtti.

LE MONDE'YE, BBC'YE, GUARDIAN'A DA AĞLADI

Özel son olarak İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşmuş ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki göstermemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylemişti. Özellikle İngiliz basınını seçen Özel, BBC'ye ve bir de Fransa'dan Le Monde'ye Türkiye'ye müdahale etmeleri için adeta yalvarmıştı.

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