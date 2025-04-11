Özgür Özel yine İngiliz’e ağladı! Londra “Türkiye’nin iç meselesi” deyince çileden çıktı: Starmer’a müdahale çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından bir kez daha İngiliz'e ağladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermemekle suçlayan Özel, yine açıkça Türkiye'ye müdahale çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AA

ÖZEL YİNE İNGİLİZ'E AĞLADI

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Özel, Starmer'ın İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki göstermemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Özgür Özel yine İngiliz'e ağladı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

STARMER'I TÜRKİYE'YE MÜDAHALE İÇİN ZORLUYOR

Keir Starmer'ın başkanı olduğu İşçi Partisi'nin, İmamoğlu için Türkiye'yi kınamadığından rahatsız olduğunu belirten Özel, "Bunu Türkiye'nin iç meselesi olarak görerek tarihi bir hata yapıyorlar" dedi.

Özel İngiltere başbakanını da direkt hedef alarak "Starmer'ın tutumu gelecekte açıklayamayacağı bir tutumdur" dedi.

İNGİLİZ "TÜRKİYE'NİN İÇ MESELESİ" DEDİ! ÖZEL HALA ZORLUYOR

İngiltere'ye açıkça Türkiye'ye müdahale çağrısı yapan Özel, "Şu mesajı vermek istiyorum: 'Bütün bunlar bittikten sonra dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız, düşmanlarımızın yüksek seslerini ve olumsuz yorumlarını değil." şeklinde konuştu.