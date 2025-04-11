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Özgür Özel yine İngiliz’e ağladı! Londra “Türkiye’nin iç meselesi” deyince çileden çıktı: Starmer’a müdahale çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için bir kez daha İngiliz’e ağladı. Batılı liderler İmamoğlu’nun tutuklanmasını “Türkiye’nin iç meselesi” olarak değerlendirdikçe çileden çıkan Özel İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın sessizliğine tepki gösterdi ve açıkça Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 13:00 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 13:13
Özgür Özel yine İngiliz’e ağladı! Londra Türkiye’nin iç meselesi deyince çileden çıktı: Starmer’a müdahale çağrısı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından bir kez daha İngiliz'e ağladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermemekle suçlayan Özel, yine açıkça Türkiye'ye müdahale çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AACHP Genel Başkanı Özgür Özel, AA

ÖZEL YİNE İNGİLİZ'E AĞLADI

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Özel, Starmer'ın İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki göstermemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

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STARMER'I TÜRKİYE'YE MÜDAHALE İÇİN ZORLUYOR

Keir Starmer'ın başkanı olduğu İşçi Partisi'nin, İmamoğlu için Türkiye'yi kınamadığından rahatsız olduğunu belirten Özel, "Bunu Türkiye'nin iç meselesi olarak görerek tarihi bir hata yapıyorlar" dedi.

Özel İngiltere başbakanını da direkt hedef alarak "Starmer'ın tutumu gelecekte açıklayamayacağı bir tutumdur" dedi.

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İNGİLİZ "TÜRKİYE'NİN İÇ MESELESİ" DEDİ! ÖZEL HALA ZORLUYOR

İngiltere'ye açıkça Türkiye'ye müdahale çağrısı yapan Özel, "Şu mesajı vermek istiyorum: 'Bütün bunlar bittikten sonra dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız, düşmanlarımızın yüksek seslerini ve olumsuz yorumlarını değil." şeklinde konuştu.

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