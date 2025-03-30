Özgür Özel bu kez Le Monde'a ağladı! "Her çarşamba" diyerek sokak çağrısı yaptı... Adaylık sinyali verip İmamoğlu'nu rafa kaldırdı

Fransız basınına konuşan Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı ʺdarbecilikleʺ suçlayıp sokak çağrısı yaptı (Le Monde)
Özgür Özel Fransız basınına verdiği mülakatta çok ama çok tehlikeli bir provokasyona kalkıştı.
"DEMOKRASİ" MASKESİNE SIĞINDI... YİNE SOKAK ÇAĞRISI YAPTI!
Bir kez daha "sokak çağrısı" yaptı. Her hafta sonu miting yapacaklarını, her çarşamba akşamı İstanbul sokaklarına ineceklerini söyledi. "Demokrasinin sokaklarda hüküm sürmesinin daha iyi olacağı aşikâr" dedi.
Yabancı başkentlerden medet umar hale gelen CHP Genel Başkanı, Selahattin Demirtaş'ın "sokak çağrısı yaptığı için" tutuklu olduğunu öne sürerek kendisinin de hapis yatmaya hazır olduğunu söyledi. Ucuz ve temelsiz bir siyasi şova girişip "Evet, gerekirse sekiz yıl, hatta 10 yıl hapis yatma riskini alıyorum. Çünkü bu darbe girişimini geri püskürtmezsek sandığın sonu gelecek. Elbette seçim olacak ama artık muhalefet olmayacak, adayını Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği bir muhalefet olacak. Buna müsaade edemeyiz" şeklinde konuştu.
Fransız basınına konuşan Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı ʺdarbecilikleʺ suçlayıp sokak çağrısı yaptı (Fotoğraf: AA)
BİR KEZ DAHA ADAYLIK SİNYALİ VERDİ
CHP Genel Başkanı olarak bugünkü rolü sorulan Özgür Özel, yine adaylık sinyali verdi.
"Türkiye'yi Erdoğan'dan kurtarmak istiyorum" ifadelerinin yer aldığı iddialı cümleler sarf etti.
Bilindiği üzere Özgür Özel, yüksek sesle İmamoğlu'nun arkasında durduğunu söylese de, aslında onun saf dışı kaldığını itiraf eden açıklamalar da yapıyor.
EN BÜYÜK EKREMCİ GİBİ GÖRÜNÜRKEN SON ÇİVİYİ ÇAKTI
Daha önce "İki forvetim var" diyerek Mansur Yavaş'ı da denkleme dahil eden Özel, İmamoğlu'nun devre dışı kalmasının ardından onu da tamamen sildi. Özel, "Kimsenin yedeği olmam" diyen Mansur Yavaş'a adeta gönderme yaparak,"İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır." dedi.