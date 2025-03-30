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Özgür Özel bu kez Le Monde'a ağladı! "Her çarşamba" diyerek sokak çağrısı yaptı... Adaylık sinyali verip İmamoğlu'nu rafa kaldırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "mandacı" arayışı son sürat sürüyor. ABD, İngiltere ve Almanya'ya yalvaran Özel son olarak Fransızların kapısını çaldı. Le Monde'a verdiği röportajda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı darbecilikle suçlayacak kadar ileri gitti. "Demokrasinin sokaklarda hüküm sürmesi daha iyi olacak" diyen Özel, her çarşamba akşamı İstanbul sokaklarına ineceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı olarak bugünkü rolü sorulunca da adaylık sinyali verip İmamoğlu'nu rafa kaldırdı.

Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 11:34 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 11:58
Özgür Özel bu kez Le Monde’a ağladı! Her çarşamba diyerek sokak çağrısı yaptı... Adaylık sinyali verip İmamoğlu’nu rafa kaldırdı

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Ekrem İmamoğlu ve ekibinin tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) siyaseten rotasını kaybetti.

İBB'deki geniş çaplı operasyonda bilinen 4 gizli 8 açık tanığın CHP'li olmasına rağmen CHP yönetimi "siyasi" operasyon provokasyonuna soyundu. Sözde "demokrasi" adı altında Batı ve ABD'nin desteğini almak için harekete geçti.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu, ABD basınına ağladı. Eşi Dilek İmamoğlu İngiliz The Economist'te Türkiye'yi şikayet etti.

Özgür Özel BBC'ye konuşarak İngiltere'den yardım istedi (Takvim.com.tr)Özgür Özel BBC'ye konuşarak İngiltere'den yardım istedi (Takvim.com.tr)


ÖZGÜR ÖZEL "MANDACI" ARAYIŞINA GİRDİ

Türkiye'nin itibarını zedelemek dönük bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel deyim yerindeyse "mandacı" arayışına girdi.

Özel, sırasıyla ABD merkezli CNN International, İngiliz BBC ve Almanya merkezli Deutsche Welle'de Türkiye'yi hedef gösterdi. Türk ekonomisine zarar vermeye dönük adımlar attı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a "Terk edilmişlik hissediyoruz. Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız" çağrısında bulunan Özel, Londra'dan yardım dilendi.

Daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan bahsederek "dostlar sessiz kalmasın" diyerek adeta yalvardı.

Özgür Özel bu kez Le Monde'a ağladı (Takvim.com.tr)Özgür Özel bu kez Le Monde'a ağladı (Takvim.com.tr)

ABD, İngiltere ve Almanya medyasındaki ağlama seanslar Fransız basınında da devam etti.

FRANSIZ BASININDA REZİL PROVOKASYON! BAŞKAN ERDOĞAN'A "DARBECİ" DEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransız gazetesi Le Monde'a verdiği röportajda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı darbecilikle suçlayacak kadar ileri gitti.

"Bu açıkça sivil darbe girişimidir" diyen Özel, elde edilen müspet suç delilleri, CHP'li tanıkların bizzat İmamoğlu ve suç organizasyonunu itiraf eden beyanlarını görmezden gelip "Devam eden süreç hukuki değil, siyasidir. İmamoğlu masumdur" iftirasını ortaya attı.

Fransız basınına konuşan Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı ʺdarbecilikleʺ suçlayıp sokak çağrısı yaptı (Le Monde)Fransız basınına konuşan Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı ʺdarbecilikleʺ suçlayıp sokak çağrısı yaptı (Le Monde)


Özgür Özel Fransız basınına verdiği mülakatta çok ama çok tehlikeli bir provokasyona kalkıştı.

"DEMOKRASİ" MASKESİNE SIĞINDI... YİNE SOKAK ÇAĞRISI YAPTI!

Bir kez daha "sokak çağrısı" yaptı. Her hafta sonu miting yapacaklarını, her çarşamba akşamı İstanbul sokaklarına ineceklerini söyledi. "Demokrasinin sokaklarda hüküm sürmesinin daha iyi olacağı aşikâr" dedi.

Yabancı başkentlerden medet umar hale gelen CHP Genel Başkanı, Selahattin Demirtaş'ın "sokak çağrısı yaptığı için" tutuklu olduğunu öne sürerek kendisinin de hapis yatmaya hazır olduğunu söyledi. Ucuz ve temelsiz bir siyasi şova girişip "Evet, gerekirse sekiz yıl, hatta 10 yıl hapis yatma riskini alıyorum. Çünkü bu darbe girişimini geri püskürtmezsek sandığın sonu gelecek. Elbette seçim olacak ama artık muhalefet olmayacak, adayını Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği bir muhalefet olacak. Buna müsaade edemeyiz" şeklinde konuştu.

Fransız basınına konuşan Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı ʺdarbecilikleʺ suçlayıp sokak çağrısı yaptı (Fotoğraf: AA)Fransız basınına konuşan Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı ʺdarbecilikleʺ suçlayıp sokak çağrısı yaptı (Fotoğraf: AA)


BİR KEZ DAHA ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

CHP Genel Başkanı olarak bugünkü rolü sorulan Özgür Özel, yine adaylık sinyali verdi.

"Türkiye'yi Erdoğan'dan kurtarmak istiyorum" ifadelerinin yer aldığı iddialı cümleler sarf etti.

Bilindiği üzere Özgür Özel, yüksek sesle İmamoğlu'nun arkasında durduğunu söylese de, aslında onun saf dışı kaldığını itiraf eden açıklamalar da yapıyor.

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EN BÜYÜK EKREMCİ GİBİ GÖRÜNÜRKEN SON ÇİVİYİ ÇAKTI

Daha önce "İki forvetim var" diyerek Mansur Yavaş'ı da denkleme dahil eden Özel, İmamoğlu'nun devre dışı kalmasının ardından onu da tamamen sildi. Özel, "Kimsenin yedeği olmam" diyen Mansur Yavaş'a adeta gönderme yaparak,"İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır." dedi.

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