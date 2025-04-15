CHP’li Özgür Özel’in Batı’ya yönelik açıklamaları tepki çekti | ANALİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in uluslararası platformlarda yaptığı açıklamalar ve Batılı mecralara verdiği röportajlar dikkat çekti. Özel’in Türkiye’deki iç gelişmeleri sert ifadelerle dış basına taşıması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle bazı Batılı kurumlarla yapılan görüşmeler ve uluslararası medyada verilen demeçler, ana muhalefetin "dış vesayet" arayışında olduğu yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi. Siyaset arenasında “mandacılık” tartışmaları yeniden alevlenirken, Özgür Özel’in yaklaşımı birçok kesim tarafından eleştiriyle karşılandı. Gazetecilerin değerlendirmeleri, siyasi aktörlerin açıklamaları ve kamuoyunun nabzı üzerinden derlediğimiz analiz haberimizde, bu tepkilerin perde arkasında yatan nedenleri ve sürecin olası etkilerini inceliyoruz.