Trump’tan Şara ile görüşmenin ardından Başkan Erdoğan’a övgü: Büyük bir lider

Beyaz Saray'da ABD-Suriye ilişkileri açısından tarihi bir gün yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Oval Ofis'te bir araya geldi ve görüşmeden kritik kararlar çıktı. Şara ile görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.
Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, Şara ile dün basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
TRUMP'TAN SURİYE MESAJI
Trump, Ahmed Şara ile çok iyi anlaştığını ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek Suriye'nin Orta Doğu'da başarılı bir ülke olmasını istediklerini söyledi.
"Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." diyen Trump, Şara'nın "güçlü bir lider" olduğunu vurguladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ
Suriye'deki siyasi sürecin gelişimine atıfta bulunan Trump, Türkiye'nin rolüne, "Kendisi (Şara), büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor." ifadeleriyle atıf yaptı.