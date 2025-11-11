PODCAST CANLI YAYIN

Trump’tan Şara ile görüşmenin ardından Başkan Erdoğan’a övgü: Büyük bir lider

ABD Başkanı Donald Trump Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırdı. Trump, Şara’nın güçlü bir lider olduğunu söylerken “Kendisi (Şara), büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider.” dedi.

Beyaz Saray'da ABD-Suriye ilişkileri açısından tarihi bir gün yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Oval Ofis'te bir araya geldi ve görüşmeden kritik kararlar çıktı. Şara ile görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, Şara ile dün basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'da Trump-Şara zirvesi

TRUMP'TAN SURİYE MESAJI

Trump, Ahmed Şara ile çok iyi anlaştığını ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek Suriye'nin Orta Doğu'da başarılı bir ülke olmasını istediklerini söyledi.

"Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." diyen Trump, Şara'nın "güçlü bir lider" olduğunu vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Suriye'deki siyasi sürecin gelişimine atıfta bulunan Trump, Türkiye'nin rolüne, "Kendisi (Şara), büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor." ifadeleriyle atıf yaptı.

"ŞARA ÇOK GÜÇLÜ BİR LİDER"

Trump, görüşmesinin ikili ve bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir dönemeç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Suriye Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum. Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Orta Doğu'nun bir parçası.

Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın sağlandığını savunan Trump, Suriye'nin başarılı olmasının Ahmed Şara yönetimiyle mümkün olacağına inandığını ifade etti.

DEAŞ'A KONTRATAK

Öte yandan Trump, Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılması ihtimaline yönelik bir açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Evet, bu konuda Suriye ile ilgili bir açıklama bekleyebilirsiniz." diye yanıt verdi.

ABD Başkanı ayrıca, Suriye'nin İsrail ile iyi anlaştığını görmek istediklerini ve bu konuda her iki ülkeyle de yakın temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.

Trump ve Şara görüşmesi sonrası Şam'a yaptırımlar kaldırıldı | DEAŞ'a kontratak YPG'ye darbe! Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda bakanlardan üçlü zirve! 10 Mart Anlaşması ve SDG kararı
