Netanyahu'nun sinsi amacı! Eski Şin-Bet Başkanı itiraf etti... "İktidarda kalmak ve davalardan kurtulmak için Gazze'de soykırım yapıyor"

Gazze Kasabı Netanyahu, soykırım ve canilikte Hitler'i solladı. İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon'dan ise çarpıcı bir itiraf geldi. Ayalon, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının amacının Başbakan Binyamin Netanyahu'yu iktidarda tutmak olduğunu söyledi. Netanyahu'nun koltuğunu bırakmamak ve hakkında yürütülen davalardan kurtulmak için Gazze'deki soykırımı sürdürdüğünü söyledi.

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) eski Başkanı Ami Ayalon, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını, Netanyahu'nun iktidarda kalmak ve aleyhindeki davalardan kurtulmak için kan döktüğünü söyledi.

"ALMANYA'NIN FİLİSTİN'İ TANIMASINI BEKLERDİM"

Almanya'daki siyasi tartışmaları ve Almanya'nın Yahudi soykırımı nedeniyle tarihi yükümlülüğünü anladığını belirten Ayalon, "Almanya'nın öne çıkıp Filistin Devleti'ni tanıdığını söylemesini beklerdim çünkü Filistin Devleti'ni tanımak aslında umut yaratır." diye konuştu.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Ayalon, İsrail halkının yüzde 70'inden fazlasını İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın sadece haksız değil, aynı zamanda tamamen gereksiz olduğuna ve ülkenin geleceği için tehlikeli olduğuna inandığını vurguladı.

Gazze saldırılarının İsrail'in Yahudi demokratik bir devlet olarak varlığını sürdürme yeteneğini tehlikeye attığına dikkati çeken Ayalon, "İsrail halkının çoğunun anladığı ama siyasi sistemin anlamadığı bir şeyi anlamalıyız. Askeri yollarla hiçbir şeyin başarılamayacağı bir noktaya geldik." ifadesini kullandı.

Ayalon, adil olmayan bir savaşın yürütüldüğünü anlama yeteneğini kaybettiklerini sözlerine ekledi.

