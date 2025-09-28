Gazze her dakika yok oluyor! 2,5 aylık bebek açlıktan şehit oldu... İnsanlığın tükendiğini gösteren kare

Gazze'de 2,5 aylık bebek açlıktan şehit oldu
2 buçuk aylık Eid Mahmoud Abu Jamma isimli bebek bu sabah AÇLIKTAN şehit oldu.
Abu Jamma'nın naaşı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ndeki cenaze işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Han Yunus'ta kaydedilen görüntüler Gazze ile birlikte insanlığın da tükendiğini gösterdi.
GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.