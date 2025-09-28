PODCAST CANLI YAYIN

Gazze her dakika yok oluyor! 2,5 aylık bebek açlıktan şehit oldu... İnsanlığın tükendiğini gösteren kare

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde 2 buçuk aylık Eid Mahmoud Abu Jamma isimli bebek şehit oldu. BM'nin Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana çoğu çocuk yüzlerce Gazzeli yetersiz beslenme ve açlıktan can verdi.

Gazze, 7 Ekim'den bu yana en çetin günlerini yaşıyor. İsrail havadan ve karadan masum sivillere topyekun saldırırken açlığı da silah olarak kullanıyor.
Gazze'de 2,5 aylık bebek açlıktan şehit oldu



2 buçuk aylık Eid Mahmoud Abu Jamma isimli bebek bu sabah AÇLIKTAN şehit oldu.
Abu Jamma'nın naaşı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ndeki cenaze işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Han Yunus'ta kaydedilen görüntüler Gazze ile birlikte insanlığın da tükendiğini gösterdi.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

