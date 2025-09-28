Gazze her dakika yok oluyor! 2,5 aylık bebek açlıktan şehit oldu... İnsanlığın tükendiğini gösteren kare

2 buçuk aylık Eid Mahmoud Abu Jamma isimli bebek bu sabahşehit oldu.

Gazze’de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti (AA)

Gazze’de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti (AA)



GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR



İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.