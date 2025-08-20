NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye

NATO açıklaması, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BEŞTEPE'DE NATO ZİRVESİ

Genel Sekreter Rutte "Bu önemli toplantıya ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, 70 yılı aşkın süredir güçlü bir NATO müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılarda bulundu. Bir sonraki Zirvemizde liderler, NATO'yu daha güçlü, daha adil ve daha ölümcül bir ittifak haline getirmeye devam edecek ve güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır olacak." dedi.