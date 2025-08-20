PODCAST CANLI YAYIN

NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 2026 NATO Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini duyurdu. Türkiye ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yapacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün (19 Ağustos 2025) 2026 NATO Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini duyurdu.

NATO açıklaması, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüNATO açıklaması, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BEŞTEPE'DE NATO ZİRVESİ

Genel Sekreter Rutte "Bu önemli toplantıya ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, 70 yılı aşkın süredir güçlü bir NATO müttefiki olarak ortak güvenliğimize paha biçilmez katkılarda bulundu. Bir sonraki Zirvemizde liderler, NATO'yu daha güçlü, daha adil ve daha ölümcül bir ittifak haline getirmeye devam edecek ve güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır olacak." dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ReutersNATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Reuters

İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ TÜRKİYE

Türkiye, 2004'teki İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Hollanda'nın Lahey kentinde haziran ayında düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonuç bildirgesinde 2026 Liderler Zirvesi'nin Türkiye'de yapılacağı duyurulmuştu.

NATO Liderleri, AFPNATO Liderleri, AFP

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında zirvenin hangi şehirde yapılacağına yönelik sorulan soruya "Bundan önceki İstanbul'da olmuştu. İlgili arkadaşlarımız görüşmelerimizi yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde bunun kararını veririz. Zaman kaybına tahammülümüz yok." şeklinde cevap vermişti.

NATO sonuç bildirgesi yayımlandı: 2026 Zirvesi Türkiyede! Hangi şehirde yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladıNATO sonuç bildirgesi yayımlandı: 2026 Zirvesi Türkiyede! Hangi şehirde yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor | Bakan Işıkhan'dan açıklama
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Meclis önünde beyaz Toros yakan provokatör tutuklandı! Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonuna zaman ayarlı sabotaj girişimi
İBB 'troll'istleri dökülüyor! "Ekrem Edit ve İBB Haber"in admini Mahir Gün itirafçı oldu: "Emrah Bağdatlı beni İngiltere'ye çağırdı"
Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Somali'nin kaderi o gün değişti! Başkan Erdoğan'ın 2011 ziyareti hala hafızalarda: Her zaman mazlumların yanında
ABD-Meksika sınırına dış cephe dekorasyon! Göçmen avı için görülmemiş yöntem, milyarlarca dolar
Düğün yapacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Ani düşüşler alım fırsatı mı?
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: Katz planı onayladı: 60 bin yedek askere emir
Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2'li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
ABD ordusunda TikTok akımı! Kadın askerler viral oldu: Cilt bakımı, üniformalar, müstehcen mesajlar
12 yaşındaki Zeynep'in sır ölümünde yeni detaylar! Yeni Narin Güran vakası mı?
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Belgede sahteciliğe "para aklama" suçu! 1 Ekim'de başlıyor
Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Bakanlık harekete geçti hesaplar engellendi | İşte o fenomenler
Macron "Türkiyesiz olmaz" dedi Rutte ABD'den dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ı aradı: Ankara'nın rolü kritik