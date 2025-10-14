Mısır’da Gazze için Niyet Belgesi! Başkan Erdoğan da imza attı: İşte metnin tamamı

Şarm el Şeyh, AA

İSRAİL ÇEKİLECEK, GERİ DÖNMEYECEK

Dördüncü aşama ise İsrail ordusunun (IDF) "ekli X haritasına göre üzerinde mutabık kalınan hatlara çekileceğini" ve bunun, "Başkan Trump'ın açıklamasından sonra ve İsrail hükümetinin onayından itibaren 24 saat içinde tamamlanacağını" belirtiyor. Metinde "İsrail ordusu (IDF), Hamas anlaşmayı tamamen uyguladığı sürece çekildiği bölgelere geri dönmeyecektir." İfadesi yer alıyor.

Beşinci aşamada, "İsrail güçlerinin çekilmesinden sonraki 72 saat içinde, Gazze'de tutulan tüm İsrailli rehineler –hayatta olanlar ve ölenler– serbest bırakılacaktır" ifadesi yer alıyor.

Bu 72 saatlik süre zarfında tüm canlı ve ölü rehinelerin serbest bırakılacağı belirtilirken beşinci aşamanın alt maddelerinden biri, "72 saat içinde alınamayan ölü rehineler veya İsrail'in elinde bulunan Gazzelilerin kalıntılarına ilişkin bir bilgi paylaşım mekanizmasının kurulmasını…" öngörüyor.

Metin, "Bu mekanizma, tüm rehinelerin kalıntılarının eksiksiz ve güvenli şekilde çıkarılıp teslim edilmesini sağlayacaktır. Hamas, bu taahhütlerin en kısa sürede yerine getirilmesi için azami çaba gösterecektir." ifadelerine yer veriyor.

Bir sonraki alt madde, "Hamas tüm rehineleri serbest bırakırken İsrail de ekli listelere göre eşdeğer sayıda Filistinli mahkumu eşzamanlı olarak serbest bırakacaktır." diyor. Bunu izleyen madde ise "Rehine ve mahkum değişimi, arabulucular ve Kızılhaç (ICRC) aracılığıyla, kamuya açık tören veya medya gösterimi olmaksızın gerçekleştirilecektir." şeklinde.