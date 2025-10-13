Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür

"ULUSLARARASI ARENADAKİ LİDERLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de ateşkesin ardından Mısır’da düzenlenen “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı’na imza attı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan’ın uluslararası arenadaki tecrübesi ve liderliğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. İletişim Başkanı Duran'ın paylaşımı ise şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi.

Bugün Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Zirve, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu.

Cumhurbaşkanımız, zirvede yaptığı görüşmelerde Türkiye’nin barış, adalet ve insani değerler temelindeki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu; kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladı.

Türkiye, başından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmektedir.

Ülkemiz, Gazze’nin yeniden ayağa kalkması, yaraların sarılması, Filistinli kardeşlerimizin huzur ve güven içinde geleceğe bakabilmesi için sorumluluk almayı sürdürecek; mazlumun yanında, adaletin safında ve barışın öncüsü olmaya devam edecektir.

