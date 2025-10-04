PODCAST CANLI YAYIN

Maghazi’de katliam: Trump “durdurun” dedi, İsrail Gazze’yi vurdu

Trump, Hamas’ın esir değişimine olumlu yaklaşımının ardından katil İsrail’e bombardımanı durdurma çağrısı yaptı. Ancak sahadan gelen son görüntüler, katil İsrail güçlerinin saldırıları yoğunlaştırarak Gazze’de katliamı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Maghazi bölgesine düzenlediği saldırıda sivil Filistinlilerin hedef alınması sonucu çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırıda yaralanan Filistinliler, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Görüntülere yansıyan ilk bilgilere göre, hastaneye kaldırılan yaralıların büyük çoğunluğunu çocuklar oluşturdu.

TRUMP "DERHAL DURDUR" DEDİ İSRAİL BOMBALADI
Saldırının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik bombardımanın durdurulmasına dair yaptığı net çağrının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Trump, kısa süre önce Hamas'ın Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıta ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail Gazze'yi bombalamayı derhal durdurmalı" ifadelerini kullanmıştı.

