PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Maghazi’de katliam: Trump “durdurun” dedi, İsrail Gazze’yi vurdu
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 01:40
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Trump, Hamas’ın esir değişimine olumlu yaklaşımının ardından katil İsrail’e bombardımanı durdurma çağrısı yaptı. Ancak sahadan gelen son görüntüler, katil İsrail güçlerinin saldırıları yoğunlaştırarak Gazze’de katliamı sürdürdüğünü ortaya koydu.
Bunlar da Var
01:34
Aydın'da silah sesi: 19 yaşındaki Hamza Turan yaşamını yitirdi
03.10.2025
Cuma
03:27
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek?
03.10.2025
Cuma
00:34
Meram'da korkunç kaza kamerada!
03.10.2025
Cuma
01:52
Konya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
03.10.2025
Cuma
CANLI YAYIN