Louvre'da skandallar bitmiyor: Soygundan sonra şimdi de su sızıntısı! Yüzlerce tarihi kitap zarar gördü

Paris'teki Louvre Müzesi, hırsızlık skandalı ve yapısal sorunların ardından bu kez de su sızıntısı nedeniyle gündemde. Müzenin Mısır Eserleri Bölümü'nde meydana gelen sızıntı, 19'uncu yüzyıl sonu ile 20'nci yüzyıl başına uzanan döneme ait değerli Mısırbilim dergileri ile bilimsel belgelerden oluşan yaklaşık 300–400 kitabın hasar görmesine yol açtı.

TARİHİ ESERLER ZARAR GÖRDÜ

Mısır Eserleri Bölümü Başkanı Vincent Steinbock, zarar gören eserlerin büyük kısmının araştırma niteliğindeki yayınlar olduğunu, ancak aralarında geri döndürülemez nitelikte hiçbir parça bulunmadığını belirtti. Steinbock, sızıntının geç fark edilmediğinin altını çizerek olayın, yıllardır bilinen bir altyapı zayıflığından kaynaklandığını ve zaten gelecek yıl için kapsamlı bakım çalışması planlandığını söyledi. Hasar gören materyaller önce kurutulacak, ardından cilt atölyelerine gönderilerek restore edilecek.