Louvre'da skandallar bitmiyor: Soygundan sonra şimdi de su sızıntısı! Yüzlerce tarihi kitap zarar gördü
Louvre’da yakın zamandaki hırsızlık skandalının ardından şimdi de yıllardır bilinen altyapı sorununun tetiklediği su sızıntısıyla gündemde. Mısır Eserleri Bölümü’nde 19’uncu yüzyıl sonu–20’nci yüzyıl başına tarihlenen Mısırbilim dergileri ve bilimsel belgelerden oluşan yaklaşık 400 kitabın hasar görmesi, müzedeki güvenlik ve bakım krizine yönelik soru işaretlerini daha da büyüttü.
Paris'teki Louvre Müzesi, hırsızlık skandalı ve yapısal sorunların ardından bu kez de su sızıntısı nedeniyle gündemde. Müzenin Mısır Eserleri Bölümü'nde meydana gelen sızıntı, 19'uncu yüzyıl sonu ile 20'nci yüzyıl başına uzanan döneme ait değerli Mısırbilim dergileri ile bilimsel belgelerden oluşan yaklaşık 300–400 kitabın hasar görmesine yol açtı.
TARİHİ ESERLER ZARAR GÖRDÜ
Mısır Eserleri Bölümü Başkanı Vincent Steinbock, zarar gören eserlerin büyük kısmının araştırma niteliğindeki yayınlar olduğunu, ancak aralarında geri döndürülemez nitelikte hiçbir parça bulunmadığını belirtti. Steinbock, sızıntının geç fark edilmediğinin altını çizerek olayın, yıllardır bilinen bir altyapı zayıflığından kaynaklandığını ve zaten gelecek yıl için kapsamlı bakım çalışması planlandığını söyledi. Hasar gören materyaller önce kurutulacak, ardından cilt atölyelerine gönderilerek restore edilecek.
ART ARDA GELEN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KRİZ
Bu olay, Louvre'un son aylarda karşılaştığı üçüncü ciddi sorun olarak kayda geçti:
Ekim ayında, dört kişinin gerçekleştirdiği soygunda 88 milyon euro değerindeki mücevherler çalınmış, müze tarihinin en büyük güvenlik açıklarından biriyle yüzleşmişti. Olay sonrası bazı en değerli parçalar geçici olarak Fransa Merkez Bankası'na taşınmıştı.
Kasım ayında, bazı galerilerdeki yapısal zayıflıklar nedeniyle bölümlerin kapatılması gerekmişti.
Şimdi ise, su sızıntısı müzenin uzun süredir tartışılan bakım ve altyapı sorunlarını yeniden görünür kıldı.
Müze yönetimi, son olaya ilişkin iç soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
SAYIŞTAY RAPORUNDA EKSİKLİKLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Fransa Sayıştayı'nın ekim ayında yayımladığı rapor, Louvre'un sanat alımlarına ayırdığı yüksek bütçenin bina bakımını geri plana ittiğini vurgulamıştı. Son sızıntı, bu uyarıların haklılığını yeniden gündeme getirdi.
DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZESİ BASKI ALTINDA
2024'te 8,7 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Louvre, hâlâ dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi konumunda. Ancak peş peşe yaşanan güvenlik ve altyapı problemleri, kurumun bakım politikalarının derinlemesine gözden geçirilmesi gerektiğine ilişkin çağrıları her geçen gün artırıyor.