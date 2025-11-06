PODCAST CANLI YAYIN

102 milyon dolarlık ders! Dünyanın gözü üzerindeydi, kendi gözleri kapalıymış! Sayıştay raporu ortaya çıktı, detaylar dudak uçuklattı

Geçtiğimiz haftalarda ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen soygun dünyanın gündemine oturmuştu. Soyguncuların 102 milyon dolarlık mücevherleri dakikalar içinde çalması ve kayıplara karışması sonrasında hırsızların soygunu nasıl gerçekleştirebildiği konusu hala tartışılıyor. Fransa'da Sayıştay tarafından bugün yayınlanan rapor akıllardaki soru işaretini bir nebze ortadan kaldırdı. Raporun detaylarında müzenin eksik parçasının "güvenlik" olduğu net bir şekilde ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
102 milyon dolarlık ders! Dünyanın gözü üzerindeydi, kendi gözleri kapalıymış! Sayıştay raporu ortaya çıktı, detaylar dudak uçuklattı

Geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü Louvre müzesindeki soygun dünyanın gündemine oturmuştu. Hazırlanan raporda güvenlik zafiyeti bir kez daha gözler önüne serildi.

Foto: Anadolu AjansıFoto: Anadolu Ajansı

Fransa'daki Sayıştay tarafından bugün yayınlanan raporda, Louvre Müzesi'nin 10 yıl önce bir güvenlik denetimi başlattığı ve buna göre 2024 yılı itibariyle müzenin odalarının yalnızca yüzde 39'unda kamera bulunduğu, müzenin yeterince izlenmediği ve krizlere karşı hazırlıklı olmadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Anadolu AjansıFotoğraf: Anadolu Ajansı

Fransa'da bulunan yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soygunun ardından müzelerin güvenlik yöntemleri çeşitli soru işaretlerini beraberinde getirdi. Müzenin eserlerini koruma konusundaki itibarı, soyguncuların 102 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalarak kaçtığı soygunla lekelendi ve dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinin eksikliklerine yönelik tartışmalar başlattı.

Louvre’da akıl almaz ihmal! Tarihi soygunun ardından şifre skandalı patladıLouvre’da akıl almaz ihmal! Tarihi soygunun ardından şifre skandalı patladı
Louvre’da akıl almaz ihmal! Tarihi soygunun ardından şifre skandalı patladı

Yetkililer, güvenliğin yeterli olmadığını kabul ederken Louvre Müzesi'nin 10 yıl önce bir güvenlik denetimi başlattığı ortaya çıktı. Sayıştay tarafından yayınlanan raporun bazı bölümleri, soygundan birkaç gün sonra medyaya sızmıştı. Bugün yayınlanan raporda ise, Louvre Müzesi'nin güvenliği için sunulan önerilerin ise 2032 yılına kadar tamamlanmayacağı kaydedildi. 2024 yılı itibariyle müzenin odalarının yalnızca yüzde 39'unda kamera bulunduğu kaydedilen raporda, 2015 yılında başlatılan denetimin müzenin yeterince izlenmediğini ve krizlere karşı hazırlıklı olmadığını ortaya koyduğu belirtildi. Raporda, "Projenin tamamlanması birkaç yıl sürecek ve müzeye göre 2032 yılına kadar bitirilmesi beklenmiyor" denildi.

Fotoğraf: Anadolu AjansıFotoğraf: Anadolu Ajansı


YÖNETİM YENİLENMESİNİ İÇEREN 10 ÖNERİ SUNULDU

Sanat eserleri satın almak ve pandemi sonrası projelerin yeniden başlatılması için yapılan aşırı harcamalara da dikkat çekilen raporda, verimsizlikler ve bilet sahtekarlığından kaynaklanan gelir kayıplarının da müzenin bozulan altyapısını düzeltememesine neden olduğu vurguladı. Bu yıl duyurulan kalkınma girişimlerinin teknik ya da mali fizibilite çalışmalarına dayanmadığı ve personel ihtiyacının dikkate alınmadığı aktarılan raporda, müze tarafından satın alımların sayısının düşürülmesini, bilet fiyatlarının arttırılmasını ve dijital altyapı ile yönetim yenilenmesini de içeren 10 öneri sunulduğu belirtildi. Raporda, denetçinin bilgi sistemlerine yapılan yatırımların kronik olarak yetersiz kalması karşısında Louvre gibi büyük bir müze için gelişmemiş kalan iç kontrol fonksiyonlarını mutlaka güçlendirmesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'in iftiralarına sert tepki: "Biz az söyledik o çok anlasın"
"West Side" itirafları dosyada! Hasan İmamoğlu iskan rüşveti 4 daire aldı: Eşi intihara sürüklenen Arzu Uçar'a 6 yıldır tapu vermediler
Borsa İstanbul
Reuters’tan Trump-Şara görüşmesi öncesi Suriye iddiası: ABD Şam’da askeri üs mü kuracak?
CHP'li fondaş gazetecilerin neden ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı!
TOKİ 500 bin konut projesi başvuru takvimi: TC kimlik numaranıza göre başvuru gününüz belli oldu! Son hanesi 0 olanlar....
Türk Telekom
İsrail’den Suriye’de işgal hamlesi: Kuneytra’da askeri karakol kurdular
Pankreas kanseri tarihe mi karışıyor? FDA devrim niteliğindeki ilacı onayladı: Tümörlerde %64’e varan azalma...
CHP'li İBB'deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazetecinin ifadesi alınacak
İBB'ye bir operasyon daha! "İBB HANEM" üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan gözaltına alındı
Şoke eden olayın görüntüleri! Sarıyer'de AVM'de Senegalli milli futbolcu Papy Djilobodji'ye silah çekip şemsiye fırlattı yetmedi itti
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 8 şüpheli gözaltında: Gökhan Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler
Başkan Erdoğan’ın sembol projesi 8 yılda rekor kırdı! Şehir hastaneleri 434 milyondan fazla muayene ile hastalara umut oldu
Adem Soytekin'in ikinci ifadesi ortaya çıktı! "Rüşvet havuzundan 50 milyon alacağım var"
Vergi ve harçlarda indirim olacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı
Spor yazarları Galatasaray'ın tarihi Ajax galibiyetini değerlendirdi!
Meksika Devlet Başkanı Seinbaum’a sokak ortasında cinsel taciz: “Başkana bunu yapan diğer kadınlara neler yapar”
Yüzyılın Konut projesi üzerinden dolandırıcılık! Taklit siteler kapatıldı kritik uyarı geldi: Hemen değiştirin!
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı