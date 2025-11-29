Louvre’daki 88 milyon dolarlık soygunun faturası turistlere çıktı

Paris'te Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de 88 milyon dolarlık soygunun gerçekleşti. Büyük yankı uyandıran bu soygunun ardından müzenin güvenliğinin arttırılması, alt yapısının da güçlendirilmesini isteyen yönetim, çareyi bilet fiyatlarını arttırmakta buldu. Avrupa dışındaki turistler için giriş ücretlerine yüzde 45 zam yapıldı. AB dışından gelen turistler, müzeye giriş için artık kişi başı 32 euro ödeyecek.