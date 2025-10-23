PODCAST CANLI YAYIN

Kiev-Moskova hattında tansiyon yükseldi! Rusya'dan hava saldırısı Ukrayna'dan İHA

Rusya, gece boyunca Ukrayna’ya ait 139 insansız hava aracını hava savunma sistemleriyle imha ettiğini açıkladı. Ukrayna’nın dron saldırılarında bir sivil yaşamını yitirirken, Rusya da başkent Kiev’e hava saldırısı düzenledi; ilk belirlemelere göre yedi kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 139 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgelerde yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 139 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarılan açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan, Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgedeki Novıye Yurkoviçi köyünde hareket halindeki bir sivil otomobile dronla saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İHA saldırısı nedeniyle ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA SALDIRI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın, başkent Kiev'de yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kliçko açıklamasında, saldırılarda ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığını belirtirken, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

