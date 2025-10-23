PODCAST CANLI YAYIN

Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Budapeşte buluşması askıda

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan'da yapılması planlanan Putin görüşmesini iptal etti. Kremlin ve Budapeşte'den karşılıklı açıklamalar geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirve için "bir tarih belirlenmediğini" ifade ederek "Ancak öncesinde dikkatli bir hazırlık gerekiyor. Zaman alabilir" demişti. Trump "Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Budapeşte buluşması askıda

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan iki liderin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelmesi bekleniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Putin ve Trump, ReutersPutin ve Trump, Reuters

"İPTAL ETTİM ÇÜNKÜ DOĞRU GELMEDİ"

Trump, Budapeşte'de yapılması planlanan ancak iptal edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." dedi.

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılması beklenirken iptal edilen zirveye ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaşamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Trump, Moskova'ya ekonomik yaptırımlarla daha sert mesajlar vereceklerini ima etti.

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine eklemeleri konusunda ise "Artık zamanının geldiğini hissettim, uzun süre bekledim. Bunlar çok ağır yaptırımlar." değerlendirmesini yaptı.

Rus petrol şirketlerine getirilen yaptırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Bunlar, onların iki büyük petrol şirketine karşı uygulanan çok büyük yaptırımlar ve bunların uzun sürmemesini umuyoruz. Savaşın sona ermesini umuyoruz." diye konuştu.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Budapeşte'de bir araya gelebileceklerini açıklamasından sonra "Görüşmek istemediğini" söylemişti. Trump ve Putin arasında Budapeşte'de yapılması beklenen görüşmeye ilişkin karmaşa sürüyor. Trump'ın açıklamasından sonra bir açıklama da Rusya tarafından açıklama gelmiş, Rusya tarafı Putin-Trump zirvesine ilişkin hazırlıkların devam ettiğini duyurmuştu.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirve için "bir tarih belirlenmediğini" ifade ederek "Ancak öncesinde dikkatli bir hazırlık gerekiyor. Zaman alabilir" demişti. Trump'ın "zaman kaybetmemek için görüşmek istemediği" ifadeleri sorulan Peskov, "Ne Trump ne de Putin zamanını harcamak istiyor" demişti.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Trump ile Putin arasında gerçekleştirilmesi beklenen zirveye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmış, Başbakan Orban, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun şu anda Washington'da olduğunu belirterek, "Barış zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Tarih henüz belirsiz. Zamanı geldiğinde zirveyi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Putin ile yakında Macaristan'da bir araya geleceklerini duyurmuştu. Dün ABD basınının adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberlerde, Rusya'nın Trump'ın barış stratejisine bağlı kalma konusunda isteksiz olduğu belirtilmişti.

Beyaz Saray yetkilisi, "Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu nedenle, bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil. Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır" demişti. Trump da dün yaptığı açıklamada, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum" ifadelerini kullanmış, ancak daha fazla gelişme olabileceğini ve "önümüzdeki 2 gün içinde bilgilendirme" yapacaklarını ifade etmişti.

ABD Rusya’nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil’i yaptırım listesine ekleyerek enerji sektörüne baskıyı artırdı!ABD Rusya’nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil’i yaptırım listesine ekleyerek enerji sektörüne baskıyı artırdı!
ABD Rusya’nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil’i yaptırım listesine ekleyerek enerji sektörüne baskıyı artırdı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Anket açıklandı
İdefix
Almanya’yı birbirine katan tatbikat! Polis gerçek sandı askere ateş açtı
D&R
MADDE MADDE YENİ VERGİ KANUNLARI: Emeklilikten SGK primlerine, MTV'den harçlara, kiradan tapuya kalem kalem değişiklikler
Türk Telekom
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi
İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye'den tepkiler peş peşe! ABD
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!
Asgari ücrette 2026 mesaisi başladı! Yeni artış formülleri gündemde: Yüzde 30 zammı aşacak mı? İşte detaylar...
Lodos ve sağanak kapıda: Arktik hava kütlesi Türkiye'ye iniyor! Meteoroloji'den 7 ile sarı kod verildi: Marmara, Ege...
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Budapeşte buluşması askıda
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret'in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler