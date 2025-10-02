PODCAST CANLI YAYIN

Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı

Katil ve soykırımcı İsrail, bu kez Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nu hedefl aldı. Siyonistlerin 20’den fazla savaş gemisi filoyu kuşattırken aktivistler dünyanın gözü önünde esir alındı. Canlı olarak dünya tarafından takip edilen gemilere, İsrail ordusunun yasadışı müdahalesi anbean kameralara yansıdı. Öte yandan siyonist ordu tarafından esir alınan 9 Türk vatandaşın kimliği belli oldu.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu,siyonist işgal ordusu tarafından hedef alındı. 20'den fazla savaş gemisiyle kuşatma kuran İsrail, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayarak yardım gönüllülerini zorla alıkoydu.

Katil İsrail'in Sumud Filosu'na müdahalesi kamerada!

"ALMA'YA ULAŞAMIYORUZ"
Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivist Muhammed Fatih A Haber'e yaptığı açıklamalarında "Sumud Filosu'nda amiral gemimiz Alma'ya ulaşamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

9 TÜRK VATANDAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İşgalci İsrail'in Sumud Filosu'nda esir aldığı 9 Türk vatandaşının kimlik bilgileri belli oldu.

Sirius gemisi:
Abdülaziz Yalçın,
Davut Taşkıran,
Fikret Ayçin Kantoğlu,
Zeynep Tekocak

Alma gemisi:
Hüseyin Şuayp Ordu,
Metehan Sarı,
Osman Çetinkaya,
Onur Murat Koldu,
Semih Fener

CANLI YAYINDA HUKUK TANIMAZLIK!

Dünya tarafından takip edilen görüntülerde katil İsrail ordusunun hukuk tanımaz müdahalesi de anbean kaydedildi.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin aktivistlerden telefonlarını denize atmalarını istedikleri anlar yer aldı.

SUMUD FİLOSU'NA SALDIRI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

İsrail'in Gazze'ye yönelik gayrimeşru ablukayı kırmak ve Filistin halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, hem seyrüsefer serbestisini düzenleyen uluslararası deniz hukuku hem de ablukayı düzenleyen insancıl hukuk açısından birçok kurala aykırılık teşkil ediyor.

