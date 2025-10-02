Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu,siyonist işgal ordusu tarafından hedef alındı. 20'den fazla savaş gemisiyle kuşatma kuran İsrail, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayarak yardım gönüllülerini zorla alıkoydu.
"ALMA'YA ULAŞAMIYORUZ"
Sumud Filosu'ndaki Türk Aktivist Muhammed Fatih A Haber'e yaptığı açıklamalarında "Sumud Filosu'nda amiral gemimiz Alma'ya ulaşamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
9 TÜRK VATANDAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İşgalci İsrail'in Sumud Filosu'nda esir aldığı 9 Türk vatandaşının kimlik bilgileri belli oldu.
Sirius gemisi:
Abdülaziz Yalçın,
Davut Taşkıran,
Fikret Ayçin Kantoğlu,
Zeynep Tekocak
Alma gemisi:
Hüseyin Şuayp Ordu,
Metehan Sarı,
Osman Çetinkaya,
Onur Murat Koldu,
Semih Fener
CANLI YAYINDA HUKUK TANIMAZLIK!
Dünya tarafından takip edilen görüntülerde katil İsrail ordusunun hukuk tanımaz müdahalesi de anbean kaydedildi.
Görüntülerde, İsrail askerlerinin aktivistlerden telefonlarını denize atmalarını istedikleri anlar yer aldı.