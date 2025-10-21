PODCAST CANLI YAYIN

JD Vance Tel Aviv'e indi İsrail basını Mısır heyeti de burada dedi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Gazze'de ateşkes anlaşması konusunda görüşmek üzere İsrail'e gitti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, iki günlük İsrail ziyaretine başlamak üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indi.

İSRAİL'DEN MISIR HEYETİ İDDİASI

JD Vance İsrail ziyaretine başlarken İsrail basını Mısır heyetinin de ülkeye geldiğini, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldiğini iddia etti.

Kan News Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad'ın, Gazze'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için görüşmeler yapmak üzere İsrailli üst düzey yetkililerle bir dizi toplantı yapmak amacıyla İsrail'e geldiğini bildirdi. Ziyaretin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın gelişiyle aynı zamana denk gelmesi dikkat çekti.

