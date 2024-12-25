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İsrail’e Husi atak! Yemen’den ateşlendi sığınaklar açıldı

Yemen’deki Husiler İsrail’e yönelik balistik füze atışlarına devam ediyor. Dün gece Yemen’den atılan füzelerin ardından İsrail’in merkezinde sirenler çalmaya başladı ve milyonlarca kişi sığınaklara gönderildi. Son saldırı Husilerin bir hafta içinde İsrail’e yönelik 5’inci füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:09 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:17
İsrail’e Husi atak! Yemen’den ateşlendi sığınaklar açıldı

İÇİNDEKİLER

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    Yemen'deki Husiler İsrail'i füze bombardımanına tutmaya devam ediyor. Yemen'den atılan füzelerin ardından İsrail'in merkezinde sirenler çalmaya başladı.

    Tel Aviv, The Times of IsraelTel Aviv, The Times of Israel

    YEMEN'DEN İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE

    Yemen'deki Husiler peş peşe iki gecedir İsrail'in merkezine balistik füze atışı yapıyor. İsrail gazetesi The Times of Israel, Husilerden gelen füzelerin "neredeyse her gece gerçekleşen bir olay haline geldiğini" yazdı.

    İsrail gazetesi The Times of Israel, Husilerden gelen füzelerin “neredeyse her gece gerçekleşen bir olay haline geldiğini” yazdı, Takvim Ekran Görüntüsü İsrail gazetesi The Times of Israel, Husilerden gelen füzelerin “neredeyse her gece gerçekleşen bir olay haline geldiğini” yazdı, Takvim Ekran Görüntüsü

    İSRAİLLİLER SIĞINAKLARA KOŞTU

    İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan füze dolayısıyla ülkede sirenlerin çaldığı ve milyonlarca İsraillinin tedbir amacıyla sığınaklara gönderildiği kaydedildi.

    İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan füze dolayısıyla ülkede sirenlerin çaldığı ve milyonlarca İsraillinin tedbir amacıyla sığınaklara gönderildiği kaydedildi, Takvim Ekran Görüntüsüİsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan füze dolayısıyla ülkede sirenlerin çaldığı ve milyonlarca İsraillinin tedbir amacıyla sığınaklara gönderildiği kaydedildi, Takvim Ekran Görüntüsü

    BİR HAFTADA BEŞİNCİ KEZ

    Füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce önlendiği ifade edilirken, son saldırı Husilerin bir hafta içinde İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği 5'inci füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.

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