İsrail’e Husi atak! Yemen’den ateşlendi sığınaklar açıldı

Yemen'deki Husiler İsrail'i füze bombardımanına tutmaya devam ediyor. Yemen'den atılan füzelerin ardından İsrail'in merkezinde sirenler çalmaya başladı.

Tel Aviv, The Times of Israel

YEMEN'DEN İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE

Yemen'deki Husiler peş peşe iki gecedir İsrail'in merkezine balistik füze atışı yapıyor. İsrail gazetesi The Times of Israel, Husilerden gelen füzelerin "neredeyse her gece gerçekleşen bir olay haline geldiğini" yazdı.

İSRAİLLİLER SIĞINAKLARA KOŞTU

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan füze dolayısıyla ülkede sirenlerin çaldığı ve milyonlarca İsraillinin tedbir amacıyla sığınaklara gönderildiği kaydedildi.

BİR HAFTADA BEŞİNCİ KEZ

Füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce önlendiği ifade edilirken, son saldırı Husilerin bir hafta içinde İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği 5'inci füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.