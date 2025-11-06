İsrail’den Suriye’de işgal hamlesi: Kuneytra’da askeri karakol kurdular

Kuneytra, AA

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, eylül ayında İsrail'in Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'de 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara operasyonu düzenlediğini belirterek bu eylemleri "çok tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kentinde çok sayıda köy, İsrail saldırılarına maruz kaldı.

Suriye ve İsrail, Şam'ın İsrail'in kendi topraklarına yönelik hava saldırılarını durdurmasını ve güney Suriye'ye giren İsrail birliklerinin geri çekilmesini sağlamak amacıyla bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yürütüyor.