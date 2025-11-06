İsrail’den Suriye’de işgal hamlesi: Kuneytra’da askeri karakol kurdular

İsrail Suriye'de işgal girişimlerine devam ediyor. Suriye'ye yönelik saldırıları sürdüren İsrail, güneydeki Kuneytra ilinde bir kontrol noktası kurdu.
KUNEYTRA'DA İŞGAL KARAKOLU
Suriye devlet haber ajansı SANA, çarşamba günü iki tank ve dört askeri aracın Kuneytra kırsalındaki Cebeta el-Haşab kasabasına girerek, Ayn el-Beyda köyüne giden yolda askeri karakol kurduğunu bildirdi.
Şam İsrail'in egemenliklerini defalarca ihlal etmesini kınamış ve 1973 savaşını takip eden 1974 Çekilme Anlaşması'na uymadıklarını vurgulamıştı.
İSRAİL İHLALE DEVAM EDİYOR
Suriye bu savaşta işgal altındaki Golan Tepeleri'ni geri alamadı. 1974 tarihli anlaşma Birleşmiş Milletler devriyelerinin gözetiminde bir tampon bölge kurulmasını öngörmüştü ancak İsrail geçtiğimiz yıl diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana bölgeyi ihlal ediyor.