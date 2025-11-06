PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’den Suriye’de işgal hamlesi: Kuneytra’da askeri karakol kurdular

İsrail Şam’ın tüm uyarılarına rağmen Suriye’ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Suriye devlet medyası Tel Aviv’in iki tank ve dört askeri aracın Kuneytra kırsalındaki Cebeta el-Haşab kasabasına girerek Ayn el-Beyda köyüne giden yolda askeri karakol kurduğunu bildirdi.

İsrail Suriye'de işgal girişimlerine devam ediyor. Suriye'ye yönelik saldırıları sürdüren İsrail, güneydeki Kuneytra ilinde bir kontrol noktası kurdu.

KUNEYTRA'DA İŞGAL KARAKOLU

Suriye devlet haber ajansı SANA, çarşamba günü iki tank ve dört askeri aracın Kuneytra kırsalındaki Cebeta el-Haşab kasabasına girerek, Ayn el-Beyda köyüne giden yolda askeri karakol kurduğunu bildirdi.

Şam İsrail'in egemenliklerini defalarca ihlal etmesini kınamış ve 1973 savaşını takip eden 1974 Çekilme Anlaşması'na uymadıklarını vurgulamıştı.

İSRAİL İHLALE DEVAM EDİYOR

Suriye bu savaşta işgal altındaki Golan Tepeleri'ni geri alamadı. 1974 tarihli anlaşma Birleşmiş Milletler devriyelerinin gözetiminde bir tampon bölge kurulmasını öngörmüştü ancak İsrail geçtiğimiz yıl diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana bölgeyi ihlal ediyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, eylül ayında İsrail'in Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'de 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara operasyonu düzenlediğini belirterek bu eylemleri "çok tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kentinde çok sayıda köy, İsrail saldırılarına maruz kaldı.

Suriye ve İsrail, Şam'ın İsrail'in kendi topraklarına yönelik hava saldırılarını durdurmasını ve güney Suriye'ye giren İsrail birliklerinin geri çekilmesini sağlamak amacıyla bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yürütüyor.

CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şaradan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şaradan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!

