CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!

CBC News, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 60 Dakika programı için yaptığı röportajın tamamını dün yayımladı. Şara 21 Eylül'de çekilen röportajda, İsrail’in Suriye’ye yönelik egemenlik ihlalleri, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG ile devam eden müzakere süreci ve Şam'ın Suriye içindeki tekrarlanan saldırılara ilişkin tutumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detayları...
Amerikan CBS News kanalı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 21 Eylül'de yaptığı röportajın tamamını dün yayımladı.
İSRAİL GERİ ÇEKİLMELİ
Şara, İsrail'in Suriye üzerindeki egemenlik ihlallerine ilişkin açıklamasında, işgalci güçlerin Suriye'de 8 Aralık 2024'ten sonra ilerlediği tüm noktalardan çekilmesi gerektiğini belirtti.
Şara, Suriye'nin "mevcut hükümetin Şam'a gelmesinden bu yana İsrail'e yönelik hiçbir provokasyonda bulunmadığını" belirterek, İsrail de dahil olmak üzere hiçbir komşu devleti tehdit etmek için bir platform olmayacağını vurguladı.
YA BEYAZ SARAY'IN ARKA BAHÇESİ BOMBALANSAYDI!
İsrail'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı iki kez bombaladığını söyleyen Şara, saldırıları "siyasi bir mesaj değil, bir savaş ilanı" olarak nitelendirerek, "Ya Beyaz Saray'ın arka bahçesi bombalansaydı, Amerika 20 yıllık bir savaşa girmez miydi?" diye sordu.
İsrail'in "askeri güce dayalı tekrarlanan provokasyonlar" yoluyla Suriye'yi bir çatışma döngüsüne çekmeye çalıştığını savunan Şara, bu politikanın devam etmesinin, ABD müttefiklerini "İsrail'in eylemlerinin bölgede yarattığı riskler nedeniyle alternatif aramaya" itebileceğini de sözlerine ekledi.
İsrail'in iddia ettiği güvenlik kaygılarını sahadaki uygulamalarıyla karşılaştıran Şara, "Güvenliği için endişelenmesi gereken tarafın İsrail değil, Suriye olduğunu belirterek, Suriye hava sahasının günlük olarak ihlal edilmesine ve askeri ve sivil tesislere saldırılara" dikkat çekti. Şara ayrıca, kuzeyi veya güneyi koruma bahanesinin, bu politikaların yol açtığı acıya rağmen gülünç bir gerekçe olduğunu söyledi.
Kendini korumak için bombalamaya güvenen herhangi bir ülkenin dünyayı kaosa sürükleyeceği" uyarısında bulunan Şara, "Eğer herhangi bir devlet sırf endişe duyduğu için bir başkasını bombalama hakkına sahip olsaydı, Rusya'nın Ukrayna'ya, Çin'in Hindistan'a girmesi haklı olur muydu? Dünya bu kadar basit işlemiyor, saygı duyulması gereken uluslararası hukuk ve normlar var."
Şara, İsrail'in düzenlediği iki saldırıdan birinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın içinde olduğunu belirterek, saldırıda "sivil çalışanların, çocukların ve bazı ailelerin" bulunduğunu belirterek, saldırıyı "hiçbir koşulda haklı gösterilemeyecek tehlikeli bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirdi.
İsrail, daha önce 16 Temmuz'da Süveyda'da (güney Suriye) Suriye ordusu ve müttefik aşiret grupları ile eyaletteki yerel gruplar arasında yaşanan çatışmalar kapsamında Şam'ın merkezindeki Genelkurmay Başkanlığı karargahını ve Halk Sarayı'nı vurmuştu.
"İSRAİL'DEN ÇOK DAHA BÜYÜK GÜÇLERLE SAVAŞTIK"
Suriye'nin kendini savunabilecek kapasiteye sahip olmasına rağmen yeni bir savaşa girmek istemediğini vurgulayan Şara, "İsrail'den onlarca kat daha güçlü büyük güçlerle karşı karşıya kaldık, ancak bugün savaş değil, inşaat ve yeniden yapılanma istiyoruz." dedi.
Suriye'nin yeniden inşasına ve mülteciler ile ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönmesine acil ihtiyaç duyulduğunu belirten Suriye Cumhurbaşkanı, "Suriye'nin yeniden inşası İsrail'i endişelendirmemeli, eğer endişelendiriyorsa sorun düşünce tarzındadır" dedi.
İSRAİL'LE GÜVENLİK ANLAŞMASI HANGİ AŞAMADA?
Ayrıca, Şam'ın, 1974 tarihli Geri Çekilme Anlaşması'nı değiştirmek veya yenilemek için müzakereler kapsamında, ABD himayesinde İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşması imzalamaya yakın olduğunu belirten Şara, Suriye'nin "BM Geri Çekilme Gözlem Gücü'ne (UNDOF) tekrar ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu", ancak "İsrail bombardımanının görüşmeleri ertelediğini", ancak görüşmelerin bundan sonra bile devam ettiğini belirtti.
Şara'ya göre İsrail, BM güçlerinin eski geri çekilme hatlarına dönmesini reddediyor ve "güvenlik düzenlemesi için yeni bir format" dayatmaya çalışıyor. Suriye Cumhurbaşkanı "Şam, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve uluslararası toplumun hala Suriye toprağı olarak tanıdığı işgal altındaki Golan üzerindeki hakkını garanti altına alan barışçıl bir çözüm arıyor" dedi.
Golan Tepeleri'nin 1967'den beri işgal altında olan bir Suriye toprağı olduğunu ve bu bölgenin iadesinin, uluslararası hukuk ve BM kararları uyarınca Suriye'nin müzakereler ve barışçıl yollarla aradığı meşru bir hak olduğunu vurguladı.
İSRAİL'İN SURİYE DÜRZİLERİ İLE BİR ALAKASI YOK
Süveyde'deki (Güney Suriye) son olaylarla ilgili olarak eş-Şara, bunların "Dürziler ve Bedeviler arasında 150 yıldan uzun süredir devam eden bir iç anlaşmazlık" olduğunu ve "hükümet güçlerinin yaklaşık 150 ölü ve yaralının ardından tüm tarafları korumak için müdahale ettiğini" söyledi. İsrail'in Suriye'nin iç işleriyle bağlantısını sorgulayan Şara, "İsrail'in Suriye Dürzileriyle ne ilgisi var? Dürziler binlerce yıldır Suriye'de yaşıyor." dedi.
Suriye Cumhurbaşkanı, İsrail'i "eski rejimin devrilmesinden sonra devletin zayıflığından yararlanmakla" suçladı ve Tel Aviv'in "Suriye'yi zayıf ve parçalı tutmaya çalıştığını" söyledi. Bu tavrın, eski Başkan Donald Trump'ın ülkenin birliği ve gücü uğruna Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasıyla ortaya koyduğu ABD politikalarıyla çeliştiğini belirtti.
"Mevcut İsrail hükümetinin aşırıcı olduğunu ve yayılmacı doktrinlerle yönlendirildiğini" söyleyen Şara, "İsrail'in şu anda olduğundan daha büyük bir devlet kurma hakkına sahip olduğuna ve Gazze ve Batı Şeria'ya, ardından kuzeye ve güneye doğru genişlemeyi hedeflediğine" inandığını vurguladı. Böyle bir genişlemenin Ürdün, Irak, Türkiye ve Mısır'ı etkileyeceği ve bölgesel ittifakları yeniden çizeceği konusunda uyardı.
Mevcut aşamanın, İsrail'in Şam'la bir güvenlik anlaşmasına varma konusundaki güvenilirliğini test edeceği sonucuna varan Şara, "Güvenliğini arayan bir taraf ile yayılmacı emelleri güden bir taraf arasındaki fark yakında ortaya çıkacak" dedi.
BM KOMİTELERİNE İLK KEZ İZİN VERİLDİ!
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin 8 Aralık'taki kurtuluşunun herhangi bir yerinden etme veya intikam olmaksızın gerçekleştiğini belirtti. Şara, "Ancak bazı taraflar, azınlık sorunlarını dış gündemlerini ilerletmek için kullanarak kıyı bölgesi ve Süveyda'da huzursuzluk çıkarmaya çalıştı. Bazı olaylar, Suriye toplumları arasında ayrışma yaratan eski rejimin mirasından kaynaklandı. Suriye, ilk kez BM komitelerinin bu olayları soruşturmasına izin verdi." diye konuştu.
Şara, Suriye'nin bir hukuk ve vatandaşlık devleti olduğunu vurguladı. Kurtuluştan bu yana, kapsayıcı ulusal diyalog yoluyla yeni bir siyasi sistem inşa etmeye başladı ve Suriye toplumunun tüm kesimlerini temsil eden çeşitlilik gösteren bir hükümet kurdu. Suriye'nin zorlukların üstesinden gelmek için yıllarca çaba gerektiren bir geçiş döneminde olduğunu ve sekiz ayda kaydedilen ilerlemenin önemli bir başarı olduğunu belirtti.
KÜRTLER ARASINDA BİLE SDG'YE OYBİRLİĞİYLE DESTEK VERİLMEDİ
Ahmed Şara, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG ile devam eden müzakere süreci hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.
10 Mart'ta varılan anlaşmanın geniş halk desteğine sahip olduğunu ve Suriye anayasası kapsamında Kürt haklarını güvence altına aldığını teyit eden Şara, Kürt toplumunun her türlü kültürel veya sosyal farklılığının yasalarla korunacağını vurgularken, her türlü ayrılıkçı emelleri kesin bir dille reddetti.
Kürt toplumu içinde bile SDG'ye oybirliğiyle destek verilmediğini sözlerine ekleyen Suriye Cumhurbaşkanı, bölge nüfusunun çoğunluğunun Suriye devletine sıkı sıkıya bağlı Arap bileşeninden oluştuğunu vurguladı.
DAİŞ'LE MÜCADELE VE EL HOL KAMPI!
Şara, on yılı aşkın süredir devam eden terör örgütü DAİŞ'e karşı mücadeledeki kişisel deneyimlerinden de bahsetti.
Suriye'nin bugün örgütle mücadelede sahip olduğu engin uzmanlığa vurgu yaparak, içinde gelişen aşırıcı ideolojiler nedeniyle giderek artan bir güvenlik tehdidi oluşturan El-Hol kampı gibi hassas konuları ele aldığını belirtti.
Şara, bu konuyu doğrudan ele almaya yetkili tek mercinin Suriye hükümeti olduğunu, kuzeydoğu Suriye'de faaliyet gösteren kuruluşlar olmadığının altını çizdi.
Suriye'nin ilk günden itibaren ABD ve diğer ilgili ülkelerle iletişime geçtiğini belirten cumhurbaşkanı, Suriye'nin bu zorluklarla bağımsız olarak başa çıkabileceğini, ancak ihtiyaç duyulması halinde teknik veya bilgi yardımı almaktan çekinmediğini belirtti.