CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!

CBC News'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile röportajından (Takvim.com.tr) Şara, İsrail'in düzenlediği iki saldırıdan birinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın içinde olduğunu belirterek, saldırıda "sivil çalışanların, çocukların ve bazı ailelerin" bulunduğunu belirterek, saldırıyı "hiçbir koşulda haklı gösterilemeyecek tehlikeli bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirdi. İsrail, daha önce 16 Temmuz'da Süveyda'da (güney Suriye) Suriye ordusu ve müttefik aşiret grupları ile eyaletteki yerel gruplar arasında yaşanan çatışmalar kapsamında Şam'ın merkezindeki Genelkurmay Başkanlığı karargahını ve Halk Sarayı'nı vurmuştu.

Takvim.com.tr "İSRAİL'DEN ÇOK DAHA BÜYÜK GÜÇLERLE SAVAŞTIK" Suriye'nin kendini savunabilecek kapasiteye sahip olmasına rağmen yeni bir savaşa girmek istemediğini vurgulayan Şara, "İsrail'den onlarca kat daha güçlü büyük güçlerle karşı karşıya kaldık, ancak bugün savaş değil, inşaat ve yeniden yapılanma istiyoruz." dedi. Suriye'nin yeniden inşasına ve mülteciler ile ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönmesine acil ihtiyaç duyulduğunu belirten Suriye Cumhurbaşkanı, "Suriye'nin yeniden inşası İsrail'i endişelendirmemeli, eğer endişelendiriyorsa sorun düşünce tarzındadır" dedi.

İsrail askeri araçları Suriye'nin güneyindeki hareketleri (Takvim.com.tr) İSRAİL'LE GÜVENLİK ANLAŞMASI HANGİ AŞAMADA? Ayrıca, Şam'ın, 1974 tarihli Geri Çekilme Anlaşması'nı değiştirmek veya yenilemek için müzakereler kapsamında, ABD himayesinde İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşması imzalamaya yakın olduğunu belirten Şara, Suriye'nin "BM Geri Çekilme Gözlem Gücü'ne (UNDOF) tekrar ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu", ancak "İsrail bombardımanının görüşmeleri ertelediğini", ancak görüşmelerin bundan sonra bile devam ettiğini belirtti. Şara'ya göre İsrail, BM güçlerinin eski geri çekilme hatlarına dönmesini reddediyor ve "güvenlik düzenlemesi için yeni bir format" dayatmaya çalışıyor. Suriye Cumhurbaşkanı "Şam, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve uluslararası toplumun hala Suriye toprağı olarak tanıdığı işgal altındaki Golan üzerindeki hakkını garanti altına alan barışçıl bir çözüm arıyor" dedi. Golan Tepeleri'nin 1967'den beri işgal altında olan bir Suriye toprağı olduğunu ve bu bölgenin iadesinin, uluslararası hukuk ve BM kararları uyarınca Suriye'nin müzakereler ve barışçıl yollarla aradığı meşru bir hak olduğunu vurguladı.

İsrail'deki Suriyeli Dürziler (Takvim.com.tr) İSRAİL'İN SURİYE DÜRZİLERİ İLE BİR ALAKASI YOK Süveyde'deki (Güney Suriye) son olaylarla ilgili olarak eş-Şara, bunların "Dürziler ve Bedeviler arasında 150 yıldan uzun süredir devam eden bir iç anlaşmazlık" olduğunu ve "hükümet güçlerinin yaklaşık 150 ölü ve yaralının ardından tüm tarafları korumak için müdahale ettiğini" söyledi. İsrail'in Suriye'nin iç işleriyle bağlantısını sorgulayan Şara, "İsrail'in Suriye Dürzileriyle ne ilgisi var? Dürziler binlerce yıldır Suriye'de yaşıyor." dedi. Suriye Cumhurbaşkanı, İsrail'i "eski rejimin devrilmesinden sonra devletin zayıflığından yararlanmakla" suçladı ve Tel Aviv'in "Suriye'yi zayıf ve parçalı tutmaya çalıştığını" söyledi. Bu tavrın, eski Başkan Donald Trump'ın ülkenin birliği ve gücü uğruna Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasıyla ortaya koyduğu ABD politikalarıyla çeliştiğini belirtti.