İsrail’den İran ve Lübnan’a kıyamet günü silahları tehdidi: Orta Doğu’da yeni cephe topyekün savaş! O bölgeye sıçrarsa…

Financial Times ise İsrail ordusunun bölgede "yeni bir gerçeklik" oluşturmaya çalıştığını, neredeyse her gün yapılan hava bombardımanı, topçu bombardımanı ve beyaz fosfor ile Mavi Hattın 5 kilometre kuzeyindeki büyük bölümü yaşanmaz hale getirdiğini belirtti. İsrail'in Lübnan'da bir tampon bölge kurmayı amaçladığını yazan Financial Times, saldırıların ardından bu bölgenin oluştuğunu belirtti.