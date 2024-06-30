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İsrail’den İran ve Lübnan’a kıyamet günü silahları tehdidi: Orta Doğu’da yeni cephe topyekün savaş! O bölgeye sıçrarsa…

İsrail ile İran-Lübnan arasında karşılıklı tehditler ve misilleme atışları devam ediyor. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii İşçi Konseyi Başkanı Yair Katz, iki ülkeyi “kıyamet günü silahlarını kullanmakla, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise İran’ı yok etmekle tehdit etti. Karşılıklı tehditler sürerken bölgeden topyekün savaş sesleri yükseliyor. İşte, bölgeden son gelişmeler…

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 15:15 Güncelleme 30 Haziran 2024, 15:51
İsrail’den İran ve Lübnan’a kıyamet günü silahları tehdidi: Orta Doğu’da yeni cephe topyekün savaş! O bölgeye sıçrarsa…

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İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken Orta Doğu'dan topyekün savaş sinyalleri gelmeye başladı.

İran'ın ardından İsrail ile Lübnan arasında da misilleme atışları karşılıklı devam ederken İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Hizbullah'ın ateşi kesmemesi ve Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi halinde tam güçle harekete geçeceklerini söyledi.

YENİ CEPHE TEHDİDİ

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda İran'ı açıkça tehdit etti ve "Bizi yok etmekle tehdit eden yok edilmeyi hak ediyordur" ifadelerini kullandı.

İran Misyonu "Tüm direniş cephelerinin tam katılımı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu" belirtmiş ve savaşın Lübnan'a sıçraması durumunda İsrail'e müdahale edeceklerini söyleyerek İsrail'i tehdit etmişti. İran Misyonu'ndan yapılan açıklamada Orta Doğu'nun tümünü etkisi altına alacak yıkıcı bir savaş ihtimalinden söz edilmişti.

KIYAMET GÜNÜ SİLAHLARI

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii İşçi Konseyi Başkanı Yair Katz ise İsrail'in İran'la mücadele edebilecek bir silaha sahip olduğunu söyledi ve "Burada varoluşsal bir tehlike olduğunu anlarsak ve İran, Yemen, Suriye, Irak ve Orta Doğu'daki tüm ülkeler bize karşı birleşirse biz de elimizdeki 'kıyamet günü silahlarını' kullanabilecek kapasiteye sahibiz" ifadeleri ile İran'ı açıkça tehdit etti.

Katz "Amerikalılar, İngilizler ve Almanlar bize istihbarat konusunda yardımcı oluyorlar. Bizi tehlikeye atabilecek hamlelerin olduğu yerlerde bizi bilgilendiriyorlar." ifadeleri ile Batı ile iş birliğinin altını bir kez daha çizdi.

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İran-Lübnan ile İsrail misilleme ateşini sürdürüyor. İngiliz Financial Times, İsrail'in saldırılarında Lübnan'ın büyük bir kısmının yerle bir olduğunu belirtirken Tel Aviv'in ülkede "ölü bölge" oluşturmaya çalıştığını söylemişri.

5 KİLOMETRELİK KORİDOR

Uydu görüntüleri, radar verileri ve hükümet istatistiklerinin yanı sıra yerel ve eyalet yetkilileriyle yapılan görüşmelere göre, yıkımın büyük kısmı İsrail ile Lübnan arasında BM tarafından çizilen sınır olan Mavi Hat'ın hemen kuzeyinde 5 kilometrelik bir koridorda meydana geldi.

Financial Times ise İsrail ordusunun bölgede "yeni bir gerçeklik" oluşturmaya çalıştığını, neredeyse her gün yapılan hava bombardımanı, topçu bombardımanı ve beyaz fosfor ile Mavi Hattın 5 kilometre kuzeyindeki büyük bölümü yaşanmaz hale getirdiğini belirtti. İsrail'in Lübnan'da bir tampon bölge kurmayı amaçladığını yazan Financial Times, saldırıların ardından bu bölgenin oluştuğunu belirtti.

Lübnan'ın Aita al-Chaab bölgesinin Belediye Başkanı Muhammed Srour, Lübnan'da yaşananların sistematik bir yıkım olduğunu söyledi ve "Sizin geri dönmenizi ve burada yaşamanızı imkansız hale getirmek için altyapıyı yok ediyorlar" dedi.

95 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

BM'nin son verilerine göre Lübnan'ın güneyinde 95 binden fazla insan zorla yerinden edildi.

Lübnanlı yetkililer Hizbullah'ın bölgeden çekilmeyeceğini belirtiyor. Bir Hizbullah militanı ise "Bizden güneyden çekilmemizi istemek, bir balıktan denizde yüzmemesini istemek gibi bir şey" ifadelerini kullanarak bölgeden ayrılmayacaklarını açıkça belirtti.

İsrail ve Lübnan arasında misilleme atışları devam ederken Gazze'de başlayan çatışmaların bölgede topyekün bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu oldu.

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