İsrail’den İran ve Lübnan’a kıyamet günü silahları tehdidi: Orta Doğu’da yeni cephe topyekün savaş! O bölgeye sıçrarsa…

İran'ın ardından İsrail ile Lübnan arasında da misilleme atışları karşılıklı devam ederken İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Hizbullah'ın ateşi kesmemesi ve Lübnan'ın güneyinden çekilmemesi halinde tam güçle harekete geçeceklerini söyledi.

İran Misyonu "Tüm direniş cephelerinin tam katılımı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu" belirtmiş ve savaşın Lübnan 'a sıçraması durumunda İsrail 'e müdahale edeceklerini söyleyerek İsrail'i tehdit etmişti. İran Misyonu'ndan yapılan açıklamada Orta Doğu'nun tümünü etkisi altına alacak yıkıcı bir savaş ihtimalinden söz edilmişti.

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda İran'ı açıkça tehdit etti ve "Bizi yok etmekle tehdit eden yok edilmeyi hak ediyordur" ifadelerini kullandı.

KIYAMET GÜNÜ SİLAHLARI

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii İşçi Konseyi Başkanı Yair Katz ise İsrail'in İran'la mücadele edebilecek bir silaha sahip olduğunu söyledi ve "Burada varoluşsal bir tehlike olduğunu anlarsak ve İran, Yemen, Suriye, Irak ve Orta Doğu'daki tüm ülkeler bize karşı birleşirse biz de elimizdeki 'kıyamet günü silahlarını' kullanabilecek kapasiteye sahibiz" ifadeleri ile İran'ı açıkça tehdit etti.

Katz "Amerikalılar, İngilizler ve Almanlar bize istihbarat konusunda yardımcı oluyorlar. Bizi tehlikeye atabilecek hamlelerin olduğu yerlerde bizi bilgilendiriyorlar." ifadeleri ile Batı ile iş birliğinin altını bir kez daha çizdi.

İran-Lübnan ile İsrail misilleme ateşini sürdürüyor. İngiliz Financial Times, İsrail'in saldırılarında Lübnan'ın büyük bir kısmının yerle bir olduğunu belirtirken Tel Aviv'in ülkede "ölü bölge" oluşturmaya çalıştığını söylemişri.