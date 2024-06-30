Dünya servetini nükleer savaşa yatırıyor: Silah şirketleri bir yılda milyarlarca dolar kazandı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Üçüncü Dünya Savaşı tehditleri havaya uçuşurken pek çok ülke nükleer silah harcamalarına yüklemeye başladı. Nükleer silah sahibi ülkeler, son beş yılda bu alanda yaklaşık 387 milyar dolar, sadece 2023'te ise 51,5 milyar dolarını ABD olmak üzere 91,4 milyar dolar harcama yaptı. Savaş çığırtkanlığı devam ederken 2023'te silah şirketleri 31 milyar dolar kazandı. Peki, hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Hangi ülke nükleer silahlara ne kadar yatırım yaptı? İşte, ülke ülke nükleer savaş hazırlıkları…