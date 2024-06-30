Dünya servetini nükleer savaşa yatırıyor: Silah şirketleri bir yılda milyarlarca dolar kazandı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Üçüncü Dünya Savaşı tehditleri havaya uçuşurken pek çok ülke nükleer silah harcamalarına yüklemeye başladı. Nükleer silah sahibi ülkeler, son beş yılda bu alanda yaklaşık 387 milyar dolar, sadece 2023'te ise 51,5 milyar dolarını ABD olmak üzere 91,4 milyar dolar harcama yaptı. Savaş çığırtkanlığı devam ederken 2023'te silah şirketleri 31 milyar dolar kazandı. Peki, hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Hangi ülke nükleer silahlara ne kadar yatırım yaptı? İşte, ülke ülke nükleer savaş hazırlıkları…
Kuzey Kore, Çin, ABD, Rusya, İran ve İsrail arasında nükleer savaş restleşmeleri devam ederken nükleer silahlanmayı önlemek amacıyla imzalanan uluslararası anlaşmalara rağmen geçen yıl bu alanda faaliyet gösteren 20 şirket, en az 31 milyar dolar kazandı.
Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişiminin (ICAN) raporuna göre bu şirketlerin, nükleer silaha sahip ülkelerle süreleri 2040'a kadar uzanan ve toplam değeri 387 milyar dolara ulaşan geliştirme ve üretim sözleşmeleri bulunuyor.
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) imzalanmasının 56'ncı yıl dönümünde muhabiri, küresel bazda nükleer silah harcamaları ve ülkelerin elindeki güncel sayıları derledi.
BİR YILDA 7,9 MİLYAR DOLAR
Nükleer silah geliştirme ve üretiminde faaliyet gösteren şirketler, yalnızca 2023 yılında hükümetlerle yaklaşık 7,9 milyar dolarlık sözleşmeler imzaladı.