Küresel sancının perde arkası! Ukrayna, Gazze, Lübnan, Bolivya,’teröristan’ isteyen PKK... ABD’nin ’yeni düzen’ planına bir de böyle bakın

PUTİN'İN ZİYARETLERİ VE DAĞISTAN SALDIRILARI
Öte yandan Rusya lideri Putin'in Küba-Vietnam ve Kuzey Kore görüşmeleri büyük ses getirdi. Çin lideri Şi de Avrupa ziyaretleri ve Sırbistan'daki gövde gösterisi oldukça dikkat çekti.
Putin'in Kuzey Kore ile yapılan silah anlaşmalarına vurgu yapmasından sonra Dağıstan'da bir terör saldırısı meydana geldi ve 19 kişi hayatını kaybetti.
"DÜNYADA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR"
Artan 3. Dünya Savaşı riski, küresel felaketin tetikleyici noktaları ve nükleer silah hazırlığının gölgesinde ABD'nin kurmaya çalıştığı yeni düzeni, Akademisyen ve Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Olçar'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor. Bunlar içinde ulus üstü yapılar, küresel aktörler, çok uluslu şirketler ve sivil toplu örgütleri var. Devlet dışı aktörler çok etkin olmaya başladı. Ülkelerde ideolojik bir kayıp var. Devlet mekanizmasında güç kayıpları yaşanıyor. Dolayısıyla politika yapım süreçlerinde buna savaş kararları dahil olmak üzere devlet dışındaki aktörler da dahil oluyor. Şu anda ulus devletler güçlenmeye çalışıyor. Devletler dış aktörleri dışarıda bırakmaya çalışıyor."
"RUSYA KAYIPLARI GİDERME PEŞİNDE"
İşte bu tablo içerisinde Sovyetler Birliği'nde sonra kurulan Rusya Federasyonu bir ağır travma geçiriyor. Bunu Putin ile atlatma çabası var. Bu travmanın nedeni ideolojik ve toprak kayıpların olması. Sosyalist ve kominist model yerini kaybetti. Rusya gücü elde ettikten sonra bazı ülkelerle yeniden temaslara başladı. Kaybettikleri toprakları yeniden kontrol altına almaya çalışıyor. Doğu Avrupa, Balkanlar ve İskandinav bölgeleri kayıp yaşadığı yerler. Kafkasya'yı da kontrol etmeye çalışıyor.
ABD'NİN KURMAYA ÇALIŞTIĞI YENİ DÜZEN
ABD'nin kurmaya alıştığı yeni dünya düzeninde polarizasyon yok hiyerarşik düzen var. Yani en tepede ABD diğer ülkeler aşağı doğru sıralanıyor. Bunu tehdit eden 2 ülke var. Bunlar Çin ve Rusya'dır. Çin bu hiyerarşi içinde yer almak istemiyor başka birçok kutuplu yapıya doğru gitmek istiyor. Çin ortaya koyduğu düzenle 1,5 milyarlık nüfusunu doyurmaya çalışıyor. Çin iktisadi yayılmasına devam edecek. ABD hegemonyasına devam edecek. Dünyada çok fazla stres ve gerilim var. Bunun çok küçük bir ateşleyici ile patlama ihtimali çok yüksek.
3. DÜNYA SAVAŞI'NIN TETİKLEYİCİ NOKTALARI
Şu anda 1. Ve 2. Dünya Savaşı'nda olduğu izler var. O zaman bir suikast ile kömür yatakları savaşın fitilini ateşledi. Şimdi de benzer işaretler var. Sırbistan lideri Vucic burada savaş açıklamaları yaptı bunları ona söyletenler var. Hatta bunun için zaman verdi "3 ay sonra" dedi. Gazze'de din savaşı görüntüsü, Tayvan'daki ideolojik savaş görüntüsü, Ukrayna savaşı ise toprak savaşı görüntüsü verecek. Kaliningrad ise silahlar ve yığınaklar açısında tetikleyici bir nokta olacaktır.
NÜKLEER SİLAH HAZIRLIĞI! ABD KAPASİTE ARTIRDI
Elon Musk; devlet dışı aktörlerin en başında gelen isim olarak öne çıkıyor. 285 milyar dolarlık bir serveti var. Latin Amerika'yı ve Afrika'yı toplayın hepsine yakın bir parası var. İşte bu yüzden bu ifadeler çok önemlidir. Enerji kaynaklarına ve değerli madenlere ulaşmak, değerli iletkenler, çipler bunlara ulaşmak hayati bir kondur. O yüzden orduları bile kullanırlar. Savaş çıkartırlar bölerler parçalarla yeniden yönetirler. ABD dünyayı 6 komutanlığa bölmüştür. ABD hazır olan nükleer silahlarını yüzde 25'e çıkardı.