Küresel sancının perde arkası! Ukrayna, Gazze, Lübnan, Bolivya,’teröristan’ isteyen PKK... ABD’nin ’yeni düzen’ planına bir de böyle bakın

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI VE TÜRKİYE'NİN ETKİN ARABULUCU ROLÜ Rusya ve Ukrayna arasında 2022 Şubat'ında başlayan savaş ise hala sürüyor. Karadeniz'deki tehlikeli hareketlilik Avrupa 'yı ayağa kaldırırken; ABD de Ukrayna'nın yanında saf tutarak kaosu körüklüyor. Bölgesinde barış ve huzuru tesis etmek isteyen Türkiye, Kiev - Moskova hattında yürüttüğü barış diplomasisi ve etkin arabulucu rolüyle ön plana çıkıyor.

GAZZE'Yİ KAN GÖLÜ YAPAN İSRAİL GÖZÜNÜ LÜBNAN'A DİKTİ Orta Doğu da tam anlamıyla bir ateş çemberinden geçiyor. Terör devleti İsrail, ABD'nin kesintisiz desteği gölgesinde 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze 'de sistematik bir soykırım süreci yürütüyor. Siyonist saldırılarda şu ana kadar 38 binden fazla Filistinli şehit oldu. İsrail, şimdilerde gözünü Lübnan topraklarına dikmiş vaziyette. Lübnan sınırına hava saldırıları düzenleyen İsrail, ordunun bir kısmını da sınır hattına yığarak yaptığı tatbikatlarla gözdağı veriyor.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E 'LÜBNAN' UYARISI: FELAKETE YOL AÇAR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in savaşı bölgeye yayma planı yaptığına dikkat çekerek "Şu ikazı da burada yapmak durumundayım; Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor" uyarısında bulundu.



Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Şu ikazı da burada yapmak durumundayım; Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin kameralar önünde farklı konuşsalar da perde arkasında İsrail'in sırtını sıvazladıklarını, hatta desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlükten, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu'nun batının da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları açık söylüyorum, büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara karşı batıdan önce İslam alemi ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Fakat İslam dünyasının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Buna fırsat vermememiz lazım. Türkiye kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan ile dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.