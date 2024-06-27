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Küresel sancının perde arkası! Ukrayna, Gazze, Lübnan, Bolivya,'teröristan' isteyen PKK... ABD'nin 'yeni düzen' planına bir de böyle bakın

Yer küre, 3. Dünya Savaşı tehlikesiyle karşı karşıya. Liderler seviyesinde dillendirilen riske Türkiye de müdahil oldu. MSB'den "Her türlü senaryoya" hazırız açıklaması geldi. Rusya - Ukrayna savaşı ve Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'in gözünü Lübnan'a dikmesi, küresel felakete giden yolların taşlarını hızla örerken PKK'nın ABD destekli 'teröristan' planı Ankara duvarına çarptı. Krizin son halkası ise Bolivya'daki darbe girişimiyle patlak verdi. Gelinen bu noktada yaşanan küresel sancının altında ABD'nin 'yeni düzen' planı yatıyor. İşte 3. Dünya Savaşı'nın tetikleyici noktaları ve kapasitesi artırılan nükleer silah hazırlığı...

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 14:48 Güncelleme 27 Haziran 2024, 15:17
Küresel sancının perde arkası! Ukrayna, Gazze, Lübnan, Bolivya,’teröristan’ isteyen PKK... ABD’nin ’yeni düzen’ planına bir de böyle bakın

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Dünya, sancılı bir süreçten geçiyor. 3. Dünya Savaşı günden güne liderler seviyesinde telaffuz edilirken, artan küresel riskler yaklaşan küresel tehlikenin habercisi niteliğinde.

VUCİC: 3-4 AY İÇİNDE BÜYÜK BİR SAVAŞ ÇIKACAK
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "3-4 ay içinde büyük bir savaş çıkacak. Tren istasyondan ayrıldı ve kimse onu durduramaz" açıklamasında bulundu.

Macaristan Başbakanı Viktor OrbanMacaristan Başbakanı Viktor Orban

ORBAN: KASIM AYINA KADAR HAYATTA KALMALIYIZ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Kasım ayına kadar hayatta kalmalıyız. ABD seçimleri de var bu nedenle yaz ve sonbaharda hayatta kalmalıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

FİDAN: 3. DÜNYA SAVAŞI RİSKİ VAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söyledi. "Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı, böyle bir risk var" şeklinde konuştu.

MSB: TÜM SENARYOLARA HAZIRIZ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ise "Üçüncü Dünya Savaşı ihtimali ve TSK'nın hazırlık durumu"na ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada "Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir" denildi.



RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI VE TÜRKİYE'NİN ETKİN ARABULUCU ROLÜ

Rusya ve Ukrayna arasında 2022 Şubat'ında başlayan savaş ise hala sürüyor. Karadeniz'deki tehlikeli hareketlilik Avrupa'yı ayağa kaldırırken; ABD de Ukrayna'nın yanında saf tutarak kaosu körüklüyor. Bölgesinde barış ve huzuru tesis etmek isteyen Türkiye, Kiev - Moskova hattında yürüttüğü barış diplomasisi ve etkin arabulucu rolüyle ön plana çıkıyor.



GAZZE'Yİ KAN GÖLÜ YAPAN İSRAİL GÖZÜNÜ LÜBNAN'A DİKTİ

Orta Doğu da tam anlamıyla bir ateş çemberinden geçiyor. Terör devleti İsrail, ABD'nin kesintisiz desteği gölgesinde 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sistematik bir soykırım süreci yürütüyor.

Siyonist saldırılarda şu ana kadar 38 binden fazla Filistinli şehit oldu.

İsrail, şimdilerde gözünü Lübnan topraklarına dikmiş vaziyette. Lübnan sınırına hava saldırıları düzenleyen İsrail, ordunun bir kısmını da sınır hattına yığarak yaptığı tatbikatlarla gözdağı veriyor.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E 'LÜBNAN' UYARISI: FELAKETE YOL AÇAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in savaşı bölgeye yayma planı yaptığına dikkat çekerek "Şu ikazı da burada yapmak durumundayım; Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor" uyarısında bulundu.

Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Şu ikazı da burada yapmak durumundayım; Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin kameralar önünde farklı konuşsalar da perde arkasında İsrail'in sırtını sıvazladıklarını, hatta desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlükten, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu'nun batının da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları açık söylüyorum, büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara karşı batıdan önce İslam alemi ve Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Fakat İslam dünyasının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Buna fırsat vermememiz lazım. Türkiye kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan ile dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.

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PKK'NIN ABD DESTEKLİ 'TERÖRİSTAN' OYUNU!

Türkiye'nin etrafı ateş çemberiyle çevriliyken, Suriye'nin kuzeyinde PKK ve türevleri ABD'nin desteğiyle 'teröristan' kurmak için şartları zorluyor. 'Seçim' maskeli 'teröristan' oyununa ise Ankara hiç bir surette müsaade etmeyecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HAREKAT SİNYALİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,"Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" diyerek harekat sinyali verdi.

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KRİZİN SON HALKASI BOLİVYA! ORDUDAN DARBE GİRİŞİMİ

Krizin güncel ve son halkası Güney Amerika ülkesi Bolivya'da kayıtlara geçti. Bolivya'da ordu darbe girişiminde bulundu. General Zuniga önderliğindeki ordu güçleri La Paz'da hükümet binasını kuşattı. Askerlerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Arce, askeri kalkışmaya karşı halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı.

Darbe girişiminin arkasında ABD olduğu konuşuluyor.

PUTİN'İN ZİYARETİNDEN SONRA...

Putin'in 3 hafta önce Bolivya lideri ile görüşmesi sonrası darbe girişiminin olması manidar bir detay olarak kayıtlara geçti.




PUTİN'İN ZİYARETLERİ VE DAĞISTAN SALDIRILARI

Öte yandan Rusya lideri Putin'in Küba-Vietnam ve Kuzey Kore görüşmeleri büyük ses getirdi. Çin lideri Şi de Avrupa ziyaretleri ve Sırbistan'daki gövde gösterisi oldukça dikkat çekti.

Putin'in Kuzey Kore ile yapılan silah anlaşmalarına vurgu yapmasından sonra Dağıstan'da bir terör saldırısı meydana geldi ve 19 kişi hayatını kaybetti.



"DÜNYADA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR"

Artan 3. Dünya Savaşı riski, küresel felaketin tetikleyici noktaları ve nükleer silah hazırlığının gölgesinde ABD'nin kurmaya çalıştığı yeni düzeni, Akademisyen ve Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Olçar'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor. Bunlar içinde ulus üstü yapılar, küresel aktörler, çok uluslu şirketler ve sivil toplu örgütleri var. Devlet dışı aktörler çok etkin olmaya başladı. Ülkelerde ideolojik bir kayıp var. Devlet mekanizmasında güç kayıpları yaşanıyor. Dolayısıyla politika yapım süreçlerinde buna savaş kararları dahil olmak üzere devlet dışındaki aktörler da dahil oluyor. Şu anda ulus devletler güçlenmeye çalışıyor. Devletler dış aktörleri dışarıda bırakmaya çalışıyor."


"RUSYA KAYIPLARI GİDERME PEŞİNDE"

İşte bu tablo içerisinde Sovyetler Birliği'nde sonra kurulan Rusya Federasyonu bir ağır travma geçiriyor. Bunu Putin ile atlatma çabası var. Bu travmanın nedeni ideolojik ve toprak kayıpların olması. Sosyalist ve kominist model yerini kaybetti. Rusya gücü elde ettikten sonra bazı ülkelerle yeniden temaslara başladı. Kaybettikleri toprakları yeniden kontrol altına almaya çalışıyor. Doğu Avrupa, Balkanlar ve İskandinav bölgeleri kayıp yaşadığı yerler. Kafkasya'yı da kontrol etmeye çalışıyor.




ABD'NİN KURMAYA ÇALIŞTIĞI YENİ DÜZEN

ABD'nin kurmaya alıştığı yeni dünya düzeninde polarizasyon yok hiyerarşik düzen var. Yani en tepede ABD diğer ülkeler aşağı doğru sıralanıyor. Bunu tehdit eden 2 ülke var. Bunlar Çin ve Rusya'dır. Çin bu hiyerarşi içinde yer almak istemiyor başka birçok kutuplu yapıya doğru gitmek istiyor. Çin ortaya koyduğu düzenle 1,5 milyarlık nüfusunu doyurmaya çalışıyor. Çin iktisadi yayılmasına devam edecek. ABD hegemonyasına devam edecek. Dünyada çok fazla stres ve gerilim var. Bunun çok küçük bir ateşleyici ile patlama ihtimali çok yüksek.

3. DÜNYA SAVAŞI'NIN TETİKLEYİCİ NOKTALARI

Şu anda 1. Ve 2. Dünya Savaşı'nda olduğu izler var. O zaman bir suikast ile kömür yatakları savaşın fitilini ateşledi. Şimdi de benzer işaretler var. Sırbistan lideri Vucic burada savaş açıklamaları yaptı bunları ona söyletenler var. Hatta bunun için zaman verdi "3 ay sonra" dedi. Gazze'de din savaşı görüntüsü, Tayvan'daki ideolojik savaş görüntüsü, Ukrayna savaşı ise toprak savaşı görüntüsü verecek. Kaliningrad ise silahlar ve yığınaklar açısında tetikleyici bir nokta olacaktır.



NÜKLEER SİLAH HAZIRLIĞI! ABD KAPASİTE ARTIRDI

Elon Musk; devlet dışı aktörlerin en başında gelen isim olarak öne çıkıyor. 285 milyar dolarlık bir serveti var. Latin Amerika'yı ve Afrika'yı toplayın hepsine yakın bir parası var. İşte bu yüzden bu ifadeler çok önemlidir. Enerji kaynaklarına ve değerli madenlere ulaşmak, değerli iletkenler, çipler bunlara ulaşmak hayati bir kondur. O yüzden orduları bile kullanırlar. Savaş çıkartırlar bölerler parçalarla yeniden yönetirler. ABD dünyayı 6 komutanlığa bölmüştür. ABD hazır olan nükleer silahlarını yüzde 25'e çıkardı.

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