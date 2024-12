İsrail köşeye sıkıştı! Esir takası için masaya oturacağının sinyalini verdi

İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog (takvim.com.tr | Arşiv)

"ZAMANI GELDİ"

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Hamas'ın görüntülerini yayınladığı ABD vatandaşlığı bulunan İsrailli esir Idan Alexander'in ailesiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Herzog, esir takası ve ateşkes müzakerelerinin "perde arkasında" yürütüldüğünü söyledi. Herzog, "Lübnan ile kuzey sınırı konusunda varılan bir anlaşmanın ardından (Gazze'de) bir anlaşmayı kesinleştirip esirleri eve getirmenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Ayrıca Herzog İsrailli esir Idan'ın ailesiyle yaptığı görüşmede, "Şu an esirleri serbest bırakacak bir anlaşmaya yol açacak anlamlı bir değişiklik yapma fırsatı olduğunu" dile getirdi.