İsrail köşeye sıkıştı! Esir takası için masaya oturacağının sinyalini verdi

İsrailli yerleşimciler esir takası anlaşması için sokaklara dökülmeye devam ediyor. İsrail hükümeti ise baskılara dayanamayarak masaya oturma sinyalleri verdi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog , esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmelerin "perde arkasında" yürütüldüğünü ve Lübnan ile varılan ateşkes sonrası Gazze 'de de anlaşmanın zamanının geldiğini belirtti.

Ayrıca Herzog İsrailli esir Idan'ın ailesiyle yaptığı görüşmede, "Şu an esirleri serbest bırakacak bir anlaşmaya yol açacak anlamlı bir değişiklik yapma fırsatı olduğunu" dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Herzog, esir takası ve ateşkes müzakerelerinin "perde arkasında" yürütüldüğünü söyledi. Herzog, "Lübnan ile kuzey sınırı konusunda varılan bir anlaşmanın ardından (Gazze'de) bir anlaşmayı kesinleştirip esirleri eve getirmenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar (takvim.com.tr | Arşiv)

"ESİR TAKASI ANLAŞMASINA DOĞRU İLERLENDİĞİNE DAİR İŞARETLER VAR"

Israel Hayom gazetesinin düzenlediği güvenlik konferansında konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar da esir takası anlaşması için yürütüldüğü belirtilen görüşmelere ilişkin "Şu anda daha fazla ayrıntı veremesem de bir esir takası anlaşmasına doğru ilerlendiğine dair işaretler var." dedi.

Sa'ar, İsrail hükümetinde, esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerini sürdürme konusunda bir isteklilik olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Sa'ar, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına dair "Washington'daki bir sonraki yönetimin güçlü tedbirler alacağına inanıyorum." dedi.