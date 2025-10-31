İngiliz basını “yıllardır kira ödemiyordu” dedi! Prens Andrew hem ünvanlarını hem malikanesini kaybetti

İngiliz Kraliyet Ailesi Prens Andrew 'un Epstein skandalıyla çalkalanmaya devam ediyor. Kral Charles'ın geçtiğimiz haftalarda "Prens" ünvanından vazgeçen kardeşi Andrew'un tüm Kraliyet ünvanlarının ve ayrıcalıklarının geri alınması sürecini başlattığı ve Andrew'un Windsor'daki Royal Lodge adlı malikanesinden taşınacağı duyuruldu.

Kraliyet tarihçisi Andrew Lownie, İngiliz Daily Mail'e konuştu ve Andrew Mountbatten-Windsor'un "ahlaki sınırları olmadığını" Ticaret Elçisi rolünü "ceplerini doldurmak" ve kadınların peşinden koşmak için kullandığını söyledi.

Bir medya mensubu, 31 Ekim 2025'te İngiltere'nin Windsor kentinde, İngiltere Kralı Charles'ın küçük kardeşi Andrew'un yaşadığı, Windsor Kalesi'ni çevreleyen arazide bulunan Kraliyet Locası'nın girişinin dışında bir gazetenin ön sayfasını gösteriyor, Reuters

Prens Andrew, Reuters

"4 İÇİNDE 40 FAHİŞE"

Deep Dive: The Fall of the House of York adlı programa konuşan Lownie, vergi mükelleflerinin parasıyla Tayland'a yaptığı bir gezi sırasında, itibarsız eski prensin sadece dört gün içinde beş yıldızlı oteline 40 fahişe getirdiğini iddia ediyor.

Kraliyet Ailesi'nde deprem devam ederken Monarşi karşıtı Cumhuriyet grubu ise Andrew'un cinsel saldırı, yolsuzluk ve kamu görevinde suiistimal iddialarıyla ilgili özel bir kovuşturma başlatmak istiyor.