PODCAST CANLI YAYIN

İngiliz basını “yıllardır kira ödemiyordu” dedi! Prens Andrew hem ünvanlarını hem malikanesini kaybetti

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde Prens Andrew depremi devam ediyor. Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilişkisi ve 18 yaşından küçük kızlarla zorla birlikte olduğu ortaya çıkan, geçtiğimiz hafta Prens ünvanından vazgeçen Andrew, tüm Kraliyet ünvanlarını ve malikanesini kaybetti. İngiliz basını haberi “yıllardır kira ödemiyordu” diyerek duyururken Kraliyet tarihçilerinin Andrew ile ilgili iddiası ise kan dondurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İngiliz basını “yıllardır kira ödemiyordu” dedi! Prens Andrew hem ünvanlarını hem malikanesini kaybetti

İngiliz Kraliyet Ailesi Prens Andrew'un Epstein skandalıyla çalkalanmaya devam ediyor. Kral Charles'ın geçtiğimiz haftalarda "Prens" ünvanından vazgeçen kardeşi Andrew'un tüm Kraliyet ünvanlarının ve ayrıcalıklarının geri alınması sürecini başlattığı ve Andrew'un Windsor'daki Royal Lodge adlı malikanesinden taşınacağı duyuruldu.

Bir medya mensubu, 31 Ekim 2025'te İngiltere'nin Windsor kentinde, İngiltere Kralı Charles'ın küçük kardeşi Andrew'un yaşadığı, Windsor Kalesi'ni çevreleyen arazide bulunan Kraliyet Locası'nın girişinin dışında bir gazetenin ön sayfasını gösteriyor, ReutersBir medya mensubu, 31 Ekim 2025'te İngiltere'nin Windsor kentinde, İngiltere Kralı Charles'ın küçük kardeşi Andrew'un yaşadığı, Windsor Kalesi'ni çevreleyen arazide bulunan Kraliyet Locası'nın girişinin dışında bir gazetenin ön sayfasını gösteriyor, Reuters

"TİCARET ELÇİSİ ROLÜYLE CEPLERİNİ DOLDURDU"

Kraliyet tarihçisi Andrew Lownie, İngiliz Daily Mail'e konuştu ve Andrew Mountbatten-Windsor'un "ahlaki sınırları olmadığını" Ticaret Elçisi rolünü "ceplerini doldurmak" ve kadınların peşinden koşmak için kullandığını söyledi.

Prens Andrew, ReutersPrens Andrew, Reuters

"4 İÇİNDE 40 FAHİŞE"

Deep Dive: The Fall of the House of York adlı programa konuşan Lownie, vergi mükelleflerinin parasıyla Tayland'a yaptığı bir gezi sırasında, itibarsız eski prensin sadece dört gün içinde beş yıldızlı oteline 40 fahişe getirdiğini iddia ediyor.

Kraliyet Ailesi'nde deprem devam ederken Monarşi karşıtı Cumhuriyet grubu ise Andrew'un cinsel saldırı, yolsuzluk ve kamu görevinde suiistimal iddialarıyla ilgili özel bir kovuşturma başlatmak istiyor.

Virginia Giuffre'nin kitabı, EPAVirginia Giuffre'nin kitabı, EPA

Nisan ayında 41 yaşında intihar eden Epstein mağduru Virginia'ya, mahkeme dışında varılan bir anlaşmayla Andrew tarafından yaklaşık 12 milyon sterlin ödendi. Giuffre'nin kitabında Andrew ile ilgili daha da rahatsız edici iddialar ortaya çıktı.

"1 AYDIR KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKMIYOR

65 yaşındaki Andrew ve eski eşi 66 yaşındaki Sarah Ferguson yaklaşık bir aydır kamuoyunun önüne çıkmadı.

Andrew ve Virginia, AFPAndrew ve Virginia, AFP

PARLAMENTO KİRA SÖZLEŞMESİ İSTEDİ

Parlamento'nun harcama denetçisi, Andrew'un Windsor'daki mülkünün kirasını 22 yıldır ödemediğinin ortaya çıkmasının ardından, Kraliyet Locası'ndaki kira sözleşmesiyle ilgili yanıt talep etmek için Hazine ve Kraliyet Malikanesi'ne bir mektup yazdı.

Buckingham Sarayı aylardır Andrew ve Fergie'yi 30 odalı malikaneden çıkarmaya çalışıyordu ve iki hafta önce ikili York Dükü ve Düşesi unvanlarından vazgeçmişti.

Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktıKraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
Can Holding soruşturması genişliyor: Savcılık İran Adalet Bakanlığına yazı yazdı
TRT World Forum 2025 Başlıyor
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı! "Siyasi rüşvet" iddiası yeniden gündeme geldi
D&R
Pos tefeciliğinde 10 şüpheliye gözaltı kararı! Merkezde "Ozan Elektronik Para" var
İdefix
Sudan’daki soykırımı BAE fonluyor! Altın kaçakçısı RSF komutanı, gizlice el değiştiren maden, İngiltere'den teçhizat desteği
CHP'li Muhittin Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler!
"Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti!" Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı
Beyoğlu'nda dehşet görüntüleri: Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı
12 soruda yeni elektrik tarifesi! Kimler muaf tutulacak?
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi “Gazze tartışması”nı hazmedemedi
Putin-Trump zirvesi resmen iptal! Diplomatlar gerildi ABD duyurdu
Kasım’da yaz geri döndü! Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM’den il il hava durumu tahminleri…
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
Hüseyin Gün’ün “manevi annesi” Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?