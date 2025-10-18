Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein skandalının yeniden patlak vermesinin ardından Prens Andrew dün İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki tüm ünvanlarından vazgeçmek zorunda kaldı.
PRENS ANDREW ÜNVANLARINDAN VAZGEÇTİ
Epstein ile ilişkisi ve çocuk yaşındaki kızlarla zorla ilişkiye girdiği ifşa olan ve aylardır gündemden düşmeyen Andrew dün gece unvanlarından vazgeçti.
Andrew, saat 19.00'da Buckingham Sarayı aracılığıyla kısa bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Kral ve yakın ve geniş ailemle yaptığımız görüşmelerde, hakkımdaki suçlamaların devam etmesinin Majesteleri ve Kraliyet Ailesi'nin çalışmalarını aksattığı sonucuna vardık." ifadelerine yer verdi.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer alıyor:
Her zaman olduğu gibi, aileme ve ülkeme olan görevimi her şeyden önce tutmaya karar verdim. Beş yıl önce kamusal hayattan uzak durma kararımın arkasındayım. Majestelerinin onayıyla, artık bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, bana verilen unvanı veya onurları artık kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum.