PODCAST CANLI YAYIN

Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı

İngiliz Kraliyet Ailesi, Prens Andrew’un ünvanlarından vazgeçmesiyle çalkalanıyor. Pedofili finansörü Jeffrey Epstein skandalının yeniden patlak vermesinin ardından Andrew dün tüm ünvanlarından vazgeçmek zorunda kaldı. Kral III. Charles’ın karardan çok memnun olduğu belirtilirken Andrew’un ise Kraliyet’teki tüm etkinliklerden men edileceği bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein skandalının yeniden patlak vermesinin ardından Prens Andrew dün İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki tüm ünvanlarından vazgeçmek zorunda kaldı.

Andrew ve Epstein, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırAndrew ve Epstein, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

PRENS ANDREW ÜNVANLARINDAN VAZGEÇTİ

Epstein ile ilişkisi ve çocuk yaşındaki kızlarla zorla ilişkiye girdiği ifşa olan ve aylardır gündemden düşmeyen Andrew dün gece unvanlarından vazgeçti.

Andrew, saat 19.00'da Buckingham Sarayı aracılığıyla kısa bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Kral ve yakın ve geniş ailemle yaptığımız görüşmelerde, hakkımdaki suçlamaların devam etmesinin Majesteleri ve Kraliyet Ailesi'nin çalışmalarını aksattığı sonucuna vardık." ifadelerine yer verdi.

Andrew açıklaması, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırAndrew açıklaması, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer alıyor:

Her zaman olduğu gibi, aileme ve ülkeme olan görevimi her şeyden önce tutmaya karar verdim. Beş yıl önce kamusal hayattan uzak durma kararımın arkasındayım. Majestelerinin onayıyla, artık bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, bana verilen unvanı veya onurları artık kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum.

Kraliyet Ailesi, Takvim Fotoğraf ArşiviKraliyet Ailesi, Takvim Fotoğraf Arşivi

DÜKLÜK BİTTİ

Andrew, Kraliçe II. Elizabeth'in kendisine 23 Temmuz 1986'da Sarah Ferguson ile evlendiği gün verdiği York Dükü unvanını artık kullanmayacak. Ayrıca 2006 yılında kendisine verilen İngiltere'nin en eski ve en kıdemli şövalyelik nişanı olan Garter Nişanı üyeliğinden de ayrıldı.

Kraliyet sapkınlığı o kitapta ayyuka çıktı! Epstein’ın Prens Andrew sözleri: İkimiz de bağımlıyızKraliyet sapkınlığı o kitapta ayyuka çıktı! Epstein’ın Prens Andrew sözleri: İkimiz de bağımlıyız

KRAL CHARLES ÇOK MEMNUN

Kral Charles'a yakın kaynaklar dün gece, karıştığı skandallar dolayısıyla kardeşinin kenara çekilmesinden "memnun" olduğunu söyledi.

Andrew ve Charles, ReutersAndrew ve Charles, Reuters

DAVETLERDEN MEN EDİLDİ

Saray kaynakları Andrew'un Sandringham'daki Noel kutlamalarına davet edilmeyeceğini belirtti. Gelecekteki tüm büyük kraliyet etkinliklerinden men edileceği düşünülüyor. The Sun Andrew'un 2078 yılına kadar "kesin" bir kira sözleşmesinin bulunduğu Windsor'daki 30 odalı Royal Lodge'da yaşamaya devam edeceğini belirtti.

EPSTEIN YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Andrew ile ilgili son tartışmalar The Sun gazetesinin pazar günü yayımladığı, Epstein ile en son ne zaman görüştüğüne dair yalan söylediğine dair haberle başladı.

Andrew'un 28 Şubat 2011'de Epstein'a "Hep birlikteyiz" diyen bir e-posta gönderdiği ortaya çıkmıştı. 2019'daki Newsnight röportajında, üç ay önce, Aralık 2010'da ABD'li finansörle iletişimi kestiğini iddia ederek yalan söylediği de ortaya çıktı.

Prens Andrew, 17 yaşındaki Virginia Giuffre, Ghislaine Maxwell, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırPrens Andrew, 17 yaşındaki Virginia Giuffre, Ghislaine Maxwell, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

EPSTEIN MAĞDURU ÖLMEDEN ÖNCE ANLATTI

Andrew, Epstein'a gönderdiği e-postada "Ben de senin için endişeleniyorum! Benim için endişelenme! Görünüşe göre bu işin içinde birlikteyiz ve bunun üstesinden gelmemiz gerekecek." İfadelerini kullandığı belirtildi.

Andrew ile ilgili iddialar Epstein mağduru ve geçtiğimiz aylarda şüpheli bir intihar eden Virginia Giuffre'nin kitabında patlak verdi. Nisan ayında 41 yaşında intihar eden Virginia, Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye girmesi için kaçırıldığını söylüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! Gözler YSK'ya çevrildi
İdefix
KKTC’de kritik seçin yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı
CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı!
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye yüzde 19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 13 artış sinyali...
İstanbul dahil 47 İL LİSTEDE! Şakır şakır yağacak: Meteoroloji tarih verdi! Hafta sonu hava nasıl?
ASKİ'ye tepkiler büyüyor: 4 ay sayacı okunmayan vatandaşa 11 bin liralık ceza gibi fatura kestiler
Yeni vergi düzenlemesinde neler var? Kira gelirine düzenleme... Kuyumcuya galeriye harç
Güllü’nün çocukları suskunluklarını bozdu! Hukuki süreç başlatıldı | Kırık teras camının nedeni ortaya çıktı
Esad gece yarısı kaçtı, rejimin omurgası çöktü
İrfan Can Kahveci'den flaş açıklama: Bunu hak etmedim "devre arası" giderim! Milli yıldızın Dünya Kupası hayali var...
Kamu kurumlarında sahte imza skandalı: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı
Oval Ofis’te kritik görüşme: Trump ve Zelenskiy’den barış mesajları
PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla "umut hakkı" çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
ASGARİ ÜCRETTE İLK SİNYAL! İpucu "bütçeden" geldi! Yüzde kaç artış bekleniyor?
Ekosistemin çöküşü: Ekrem İmamoğlu "susarak" yırtmayı deneyecek! | Mansur Yavaş biliyordu: Seni alacaklar Ekrem!