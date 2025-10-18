Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı

Andrew, Kraliçe II. Elizabeth'in kendisine 23 Temmuz 1986'da Sarah Ferguson ile evlendiği gün verdiği York Dükü unvanını artık kullanmayacak. Ayrıca 2006 yılında kendisine verilen İngiltere 'nin en eski ve en kıdemli şövalyelik nişanı olan Garter Nişanı üyeliğinden de ayrıldı.

Andrew'un 28 Şubat 2011'de Epstein'a "Hep birlikteyiz" diyen bir e-posta gönderdiği ortaya çıkmıştı. 2019'daki Newsnight röportajında, üç ay önce, Aralık 2010'da ABD'li finansörle iletişimi kestiğini iddia ederek yalan söylediği de ortaya çıktı.

Andrew ile ilgili son tartışmalar The Sun gazetesinin pazar günü yayımladığı, Epstein ile en son ne zaman görüştüğüne dair yalan söylediğine dair haberle başladı.

Prens Andrew, 17 yaşındaki Virginia Giuffre, Ghislaine Maxwell, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

EPSTEIN MAĞDURU ÖLMEDEN ÖNCE ANLATTI

Andrew, Epstein'a gönderdiği e-postada "Ben de senin için endişeleniyorum! Benim için endişelenme! Görünüşe göre bu işin içinde birlikteyiz ve bunun üstesinden gelmemiz gerekecek." İfadelerini kullandığı belirtildi.

Andrew ile ilgili iddialar Epstein mağduru ve geçtiğimiz aylarda şüpheli bir intihar eden Virginia Giuffre'nin kitabında patlak verdi. Nisan ayında 41 yaşında intihar eden Virginia, Andrew ile üç kez cinsel ilişkiye girmesi için kaçırıldığını söylüyor.