Hayalet 24'lü! ABD'nin Latin Amerika'daki gizli planı sızdı! Maduro'nun desteklediği örgüt de listede

Latin Amerika hattında tansiyon giderek yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik olası bir askerî harekât planladığına dair iddialar, Washington–Caracas hattında yeni bir krizi tetiklemişti. Beyaz Saray, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle Karayipler ve Pasifik'te geniş çaplı operasyonlar yürütürken, bu adımların Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu hedef aldığı yönündeki yorumlar güç kazanmıştı.
Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir belge, bu operasyonların arka planında çok daha tartışmalı bir tabloyu gözler önüne serdi. Trump yönetiminin, bu saldırıları meşrulaştırmak için ABD'nin 24 "belirlenmiş terör örgütüyle" silahlı çatışma halinde olduğunu öne sürdüğü anlaşıldı. The Intercept tarafından ortaya çıkarılan gizli liste, yalnızca bölgedeki askeri gerilimi değil, aynı zamanda Washington'un hukuki sınırlarını da tartışmaya açtı.
"HAYALİ SAVAŞ" TARTIŞMASI...
Habere göre; Adalet Bakanlığı'nın Hukuk Müşavirliği Ofisi tarafından hazırlanan gizli bir görüş belgesi, bu saldırıların "yasal" olduğu yönünde bir dayanak olarak kullanılıyor. Ancak bu belge ne kamuoyuna ne de Kongre üyelerinin tamamına açıklanmış durumda.
Gizli listede Latin Amerika merkezli örgütler bulunuyor: Venezuela'dan Tren de Aragua ve Cártel de los Soles (Venezuela — ABD'ye göre Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililer tarafından yönetiliyor), Kolombiya'dan Ejército de Liberación Nacional (ELN) ve Sinaloa Karteli'ne bağlı bazı gruplar. Ancak uzmanlara göre, bu grupların ABD'ye karşı fiilen savaş yürüttüğüne dair hiçbir kanıt yok. Eski Dışişleri Bakanlığı avukatı Brian Finucane, "Bu sadece gizli bir savaş değil, aynı zamanda Kongre onayı olmadan yürütülen bir hayali savaş," ifadeleriyle durumu eleştirdi.
17 SALDIRI, 70 ÖLÜ! HEDEF KİMDİ?
ABD ordusu, eylül ayından bu yana Karayipler ve Pasifik'te 17 saldırı düzenledi; en az 70 kişi öldü. Son saldırıda üç sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Askerî yetkililer, ölümcül operasyonlardan önce hedefteki kişilerin kimliklerini bilmediklerini kabul ederken, yönetim saldırıların ardından ölenlerin "belirlenmiş terör örgütleri" üyesi olduğunu öne sürdü. Ancak savaş hukuku uzmanları ve Kongre üyeleri, bu saldırıların yasadışı yargısız infazlar olduğunu söylüyor.
KONGRE'DE FIRTINA: BU AÇIKÇA CİNAYET!
Kongre'de yapılan kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savaş Bakanı Pete Hegseth, operasyonların hukuki dayanağını savundu ancak yasa koyucular, gerekçelerin "ikna edici olmadığını" belirtti. Temsilciler Meclisi üyesi Gregory Meeks, saldırıların yürütmenin yetkisini aşan bir güç gösterisine dönüştüğünü söylerken, Sara Jacobs, "Bu yapılan şey açıkça cinayet" dedi.
Senato'da, Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahalesini önlemeyi amaçlayan karar tasarısı 49'a karşı 51 oyla reddedildi. Tasarının destekçileri arasında Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul da vardı. Oylama öncesi Senatör Tim Kaine, "Savaş istiyorsanız, Kongre'ye getirin ve oylayalım. Yürütmeye sınırsız yetki devretmek bu ülkenin temellerine aykırı," sözleriyle tepki gösterdi.