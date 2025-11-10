Hayalet 24'lü! ABD'nin Latin Amerika'daki gizli planı sızdı! Maduro'nun desteklediği örgüt de listede

Latin Amerika hattında tansiyon giderek yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik olası bir askerî harekât planladığına dair iddialar, Washington–Caracas hattında yeni bir krizi tetiklemişti. Beyaz Saray, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle Karayipler ve Pasifik'te geniş çaplı operasyonlar yürütürken, bu adımların Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu hedef aldığı yönündeki yorumlar güç kazanmıştı. Latin Amerika kaynıyor: ABD Maduroyu hedefe koydu, üç savaş senaryosu hazır! Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir belge, bu operasyonların arka planında çok daha tartışmalı bir tabloyu gözler önüne serdi. Trump yönetiminin, bu saldırıları meşrulaştırmak için ABD'nin 24 "belirlenmiş terör örgütüyle" silahlı çatışma halinde olduğunu öne sürdüğü anlaşıldı. The Intercept tarafından ortaya çıkarılan gizli liste, yalnızca bölgedeki askeri gerilimi değil, aynı zamanda Washington'un hukuki sınırlarını da tartışmaya açtı.

Trump’ın “gizli liste” hamlesi Latin Amerika’da tansiyonu yükseltti (Fotoğraf: AA) "HAYALİ SAVAŞ" TARTIŞMASI... Habere göre; Adalet Bakanlığı'nın Hukuk Müşavirliği Ofisi tarafından hazırlanan gizli bir görüş belgesi, bu saldırıların "yasal" olduğu yönünde bir dayanak olarak kullanılıyor. Ancak bu belge ne kamuoyuna ne de Kongre üyelerinin tamamına açıklanmış durumda. Gizli listede Latin Amerika merkezli örgütler bulunuyor: Venezuela'dan Tren de Aragua ve Cártel de los Soles (Venezuela — ABD'ye göre Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililer tarafından yönetiliyor), Kolombiya'dan Ejército de Liberación Nacional (ELN) ve Sinaloa Karteli'ne bağlı bazı gruplar. Ancak uzmanlara göre, bu grupların ABD'ye karşı fiilen savaş yürüttüğüne dair hiçbir kanıt yok. Eski Dışişleri Bakanlığı avukatı Brian Finucane, "Bu sadece gizli bir savaş değil, aynı zamanda Kongre onayı olmadan yürütülen bir hayali savaş," ifadeleriyle durumu eleştirdi.