Latin Amerika kaynıyor: ABD Maduro'yu hedefe koydu, üç savaş senaryosu hazır!

Latin Amerika'nın kalbinde yıllardır süren Washington–Caracas gerilimi, yeniden alevlendi. İddialara göre ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu uyuşturucu trafiğini yöneten bir "narkoterörist lider" olarak tanımlayarak askeri seçenekleri masaya koydu. Washington'un bu sertleşen tutumu, yalnızca bölgesel istikrara değil, küresel enerji dengelerine de yeni bir kriz dalgası ekleme potansiyeli taşıyor. The New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Trump, Venezuela'ya karşı harekete geçip geçmemesi gerektiği konusunda henüz bir karar vermemesine karşın olası askeri harekat seçeneklerini masaya aldı. İşte detaylar...

ABD Başkanı Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ÜÇ TEMEL SENARYO ÜZERİNDE DURULUYOR NYT'nin aktardığına göre ABD yönetimi üç temel senaryo üzerinde duruyor: Birinci Seçenek: Hava saldırıları ile Maduro'nun askeri destek ağını çökertmek: Yetkililere göre, eğer Maduro artık korunmadığına inanırsa kaçmaya çalışabilir ya da ülke içinde hareket ederken yakalanmaya daha açık hale gelebilir. Bu yaklaşımın eleştirmenleri, ters etki yaratabileceğini ve Maduro'nun etrafında halk desteğini güçlendirebileceğini söylüyor. İkinci Seçenek: Özel kuvvet operasyonları ile Maduro'yu yakalamak veya öldürmek: Bu durumda Trump yönetimi, yabancı liderlere suikast yasağını aşmak için Maduro'nun bir "narkoterörist çete lideri" olduğu argümanını öne sürecek. Bu yaklaşım, yönetimin uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik hava saldırılarını haklı çıkarmak için kullandığı argümanların bir uzantısı niteliğinde. Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun tutuklanması veya mahkûm edilmesi için 50 milyon dolar ödül koydu — bu, Biden yönetiminin son günlerinde belirlenen 25 milyon dolarlık ödülün iki katı. Trump yönetimi ayrıca, Maduro'nun muhalefeti bastırdığı ve seçimleri manipüle ettiği için ülkenin meşru lideri olmadığı iddiasını da öne sürebilir. Biden yönetimi, Maduro'nun geçen yıl zafer ilan etmesinin ardından onu Venezuela'nın meşru başkanı olarak tanımayı reddetmişti.