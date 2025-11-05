Latin Amerika kaynıyor: ABD Maduro'yu hedefe koydu, üç savaş senaryosu hazır!

PODCAST CANLI YAYIN

Latin Amerika'da hareketli günler yaşanıyor. Washington-Venezuela hattında yıllardır süren gerilim son gelişmelerle birlikte daha da tırmandı. ABD basınının iddiasına göre, Trump yönetimi Venezuela için harekete geçmeye hazırlanıyor. Masada askeri harekat içeren üç ana senaryo var. İşte detaylar...

Latin Amerika'nın kalbinde yıllardır süren Washington–Caracas gerilimi, yeniden alevlendi. İddialara göre ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu uyuşturucu trafiğini yöneten bir "narkoterörist lider" olarak tanımlayarak askeri seçenekleri masaya koydu. Washington'un bu sertleşen tutumu, yalnızca bölgesel istikrara değil, küresel enerji dengelerine de yeni bir kriz dalgası ekleme potansiyeli taşıyor.

The New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Trump, Venezuela'ya karşı harekete geçip geçmemesi gerektiği konusunda henüz bir karar vermemesine karşın olası askeri harekat seçeneklerini masaya aldı. İşte detaylar...

ÜÇ TEMEL SENARYO ÜZERİNDE DURULUYOR

NYT'nin aktardığına göre ABD yönetimi üç temel senaryo üzerinde duruyor:

Birinci Seçenek: Hava saldırıları ile Maduro'nun askeri destek ağını çökertmek: Yetkililere göre, eğer Maduro artık korunmadığına inanırsa kaçmaya çalışabilir ya da ülke içinde hareket ederken yakalanmaya daha açık hale gelebilir. Bu yaklaşımın eleştirmenleri, ters etki yaratabileceğini ve Maduro'nun etrafında halk desteğini güçlendirebileceğini söylüyor.

İkinci Seçenek: Özel kuvvet operasyonları ile Maduro'yu yakalamak veya öldürmek: Bu durumda Trump yönetimi, yabancı liderlere suikast yasağını aşmak için Maduro'nun bir "narkoterörist çete lideri" olduğu argümanını öne sürecek. Bu yaklaşım, yönetimin uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik hava saldırılarını haklı çıkarmak için kullandığı argümanların bir uzantısı niteliğinde.

Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun tutuklanması veya mahkûm edilmesi için 50 milyon dolar ödül koydu — bu, Biden yönetiminin son günlerinde belirlenen 25 milyon dolarlık ödülün iki katı. Trump yönetimi ayrıca, Maduro'nun muhalefeti bastırdığı ve seçimleri manipüle ettiği için ülkenin meşru lideri olmadığı iddiasını da öne sürebilir. Biden yönetimi, Maduro'nun geçen yıl zafer ilan etmesinin ardından onu Venezuela'nın meşru başkanı olarak tanımayı reddetmişti.

Üçüncü seçenek: Karşı terör operasyonları kapsamında havaalanları ve petrol altyapısını kontrol altına almak: ABD'nin karşı terör operasyon güçlerini göndererek Venezuela'daki havaalanlarını ve bazı petrol sahaları ile altyapıyı ele geçirmesini içeren çok daha karmaşık bir planı içeriyor.

Trump, Amerikan askerlerini riske atabilecek saldırılar konusunda isteksiz davranıyor. Bu nedenle geliştirilmekte olan planların çoğu, deniz dronları ve uzun menzilli silahlar kullanmaya dayanıyor. Bu seçenekler, Gerald R. Ford uçak gemisi ve diğer donanma unsurları bölgede konumlandığında daha uygulanabilir hale gelebilir.

Bu seçeneklerin hepsi, Amerikan askerlerini doğrudan riske atma potansiyeli taşıyor. Özellikle şehir operasyonlarının sivil kayıplar yaratabileceği endişesi dile getiriliyor.

MADURO İÇİN "NARKOTERÖRİST ÇETE LİDERİ" TANIMIYLA HUKUKİ ÇERÇEVE OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Trump yönetimi, operasyonların Kongre onayı olmadan yapılabilmesi için hukuki bir çerçeve oluşturmaya çalışıyor. Adalet Bakanlığı'nın, Maduro'yu "narkoterörist çete lideri" olarak tanımlayarak bu eylemleri meşru hedef kapsamına sokabileceği belirtiliyor.

HEDEFTE VENEZUELA'NIN DEVASA PETROL REZERVLERİ VAR

Değerlendirmelere göre Trump, Venezuela'nın devasa petrol rezervlerine odaklanmış durumda. Chevron gibi Amerikan enerji devlerinin ülkedeki faaliyetleri, diplomatik ve ekonomik hesaplamalarda önemli rol oynuyor. Maduro'nun, ABD'ye petrol ve maden imtiyazları teklif ettiği ancak Trump'ın bu öneriyi reddettiği; ardından askeri hazırlıkların hızlandığı bildiriliyor.

TRUMP'A SORULDU: ABD, VENEZUELA İLE SAVAŞA MI GİDİYOR?

CBS News'in ABD'nin Venezuela ile savaşa mı girdiği yönündeki soruya Trump şu yanıtı verdi:

"Sanmıyorum. Öyle düşünmüyorum ama bize çok kötü davranıyorlar, sadece uyuşturucular konusunda değil." ABD Başkanı Maduro'nun Venezuela başkanlığı günlerinin sayılı olup olmadığı sorusuna ise "Sanırım öyle, evet" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: TRUMP, MADURO'YA MESAJINI AÇIKÇA VERDİ

Beyaz Saray sözcüsü Anna Kelly yaşanan gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Başkan Trump, Maduro'ya mesajını açıkça verdi: Uyuşturucu ve suçluları ülkemize göndermeyi bırak. Başkan, yasadışı uyuşturucu ticareti yapan narkoteröristlere karşı saldırılarını sürdüreceğini açıkça belirtti — bunun dışındaki her şey spekülasyondur ve öyle değerlendirilmelidir."

10 BİN ABD ASKERİ KARAYİPLER VE DOĞU PASİFİK'TE

Yaşanan gelişmelerle beraber Karayipler ve Doğu Pasifik'te ABD askeri hareketliliği ise hızla artıyor. Uçak gemisi Gerald R. Ford, B-52 ve B-1 bombardıman uçakları ile özel harekât birlikleri bölgeye konuşlandırıldı. Yaklaşık 10 bin Amerikan askeri bölgede görev yapıyor.

Bu açık yığınak, hem psikolojik baskı unsuru olarak görülüyor hem de olası bir müdahaleye hazırlık olarak değerlendiriliyor.

MADURO DEVRİLİRSE SONRASINDA NE OLACAK?

Trump yönetimi, Maduro'nun devrilmesi halinde yerine nasıl bir yönetimin geleceği konusunda net bir plan sunmuş değil.

Trump'ın askeri harekat yolunu seçerse, başarının garantisi olmadığı gibi, yerine geçecek hükümetin Amerika'ya dost olacağının da hiçbir garantisinin olmadığı belirtiliyor. Danışmanları, şu ana kadar yapılan planlamaların çoğunun Maduro hükümetine saldırı üzerine yoğunlaştığını, ancak operasyon başarılı olursa Venezuela'nın nasıl yönetileceğine dair çok az plan yapıldığı değerlendirmesini yapıyor.

Ayrıca Trump'ın en sadık siyasi destekçileri, Maduro'ya saldırı düzenlenmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu isimler, Trump'a "sonsuz savaşları bitirmek için seçildiğini, yeni savaşlar başlatmak için değil" hatırlatıyor.

