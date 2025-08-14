Güney Kıbrıs'ta 29 yıllık provokasyon! Türk bayrağını indirmeye kalkan Solomos Solomou'nun heykelini diktiler

Solomos Solomou, Sosyal Medya

BAYRAĞA EL UZATANA VUR EMRİ

"Tamburalı Paşa" olarak da anılan Hasan Kundakçı komutasındaki Türk Barış Kuvvetleri, Solomos Solomou'yu vurarak etkisiz hale getirmişti.

Tamburalı Hasan Paşa, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TAMBURALI HASAN PAŞA

Görevdeyken kullandığı tambura şarjörlü tüfek ile meşhur olan ve kamuoyunda Tamburalı Paşa olarak bilinen 86 yaşındaki emekli Korgeneral Hasan Kundakçı 1979-1980 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 230'uncu Piyade Alayı'nın komutanlığı görevinde bulundu. 1984 yılında tuğgeneral rütbesine yükselerek, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevini icra etti. Daha sonra Komutanlığını yaptığı Irak'ın kuzeyine yönelik Çelik Harekatı'nda PKK'ya büyük darbe vuran Hasan Paşa, 2023'te hayatını kaybetti.