Güney Kıbrıs'ta 29 yıllık provokasyon! Türk bayrağını indirmeye kalkan Solomos Solomou'nun heykelini diktiler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Türkiye karşıtı bir provokasyona daha ev sahipliği yaptı. 1996'da Türk bayrağını indirmeye kalkışan ve Tamburalı Hasan Paşa'nın vur emri ile etkisiz hale getirilen Türk düşmanı Solomos Solomou'nun heykelini dikip açılış töreni yaptılar.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye karşıtı bir skandala daha imza attı.

Güney Kıbrıs'ta skandal heykel!

Solomos Solomou'nun heykeli, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSolomos Solomou'nun heykeli, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TÜRK BAYRAĞINI İNDİRMEYE KALKAN SOLOMOU'NUN HEYKELİNİ DİKTİLER

GKRY, 14 Ağustos 1996 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında Türk bayrağını indirmeye kalkışan Solomos Solomou'nun heykelini dikti.

Güney Kıbrıs'ta 29 yıllık provokasyon

Solomou'nun heykelinin açılışını yapan GKRY'ye tepki yağıyor.

Solomos Solomou, Sosyal MedyaSolomos Solomou, Sosyal Medya

BAYRAĞA EL UZATANA VUR EMRİ

"Tamburalı Paşa" olarak da anılan Hasan Kundakçı komutasındaki Türk Barış Kuvvetleri, Solomos Solomou'yu vurarak etkisiz hale getirmişti.

Tamburalı Hasan Paşa, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTamburalı Hasan Paşa, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TAMBURALI HASAN PAŞA

Görevdeyken kullandığı tambura şarjörlü tüfek ile meşhur olan ve kamuoyunda Tamburalı Paşa olarak bilinen 86 yaşındaki emekli Korgeneral Hasan Kundakçı 1979-1980 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 230'uncu Piyade Alayı'nın komutanlığı görevinde bulundu. 1984 yılında tuğgeneral rütbesine yükselerek, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevini icra etti. Daha sonra Komutanlığını yaptığı Irak'ın kuzeyine yönelik Çelik Harekatı'nda PKK'ya büyük darbe vuran Hasan Paşa, 2023'te hayatını kaybetti.

