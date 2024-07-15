Google’dan İsrail’e siber destek: Nimbus Projesi’nden sonra sırada Wiz var! 25 milyar dolarlık rekor

Nimbus projesi ile İsrail'e destek veren Google, İsrailli bir siber güvenlik şirketi Wiz'i 25 milyar dolara satın alıyor.

GOOGLE'DAN İSRAİL'E SİBER DESTEK

Google'ın şimdiye kadarki en büyük satın alımı olan hamle, Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in hem ekonomisine hem de güvenliğine katlı sağlayacak.

Bulut bilişim için siber güvenlik yazılımı sunan şirket Wiz'in merkezi New York'ta bulunuyor. Öte yandan İsrail'de ise ek ofisleri bulunuyor. Şirketin, Amazon ve Microsoft'un yanı sıra Google gibi en büyük bulut şirketlerinden birkaçı ile ortaklık kurduğu bildirildi.

YASA DIŞI YERLEŞİME NIMBUS DESTEĞİ

Google İsrail'e her türlü desteği vermeye devam ediyor. İsrail karşıtı açıklamalar yapan çalışanlarını işten çıkaran Google, Nisan 2021'de Amazon ile birlikte İsrail ile 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi'ni imzaladı.

İsrail Maliye Bakanlığı, 21 Nisan 2021'de söz konusu anlaşmaya ilişkin açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolar bir yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni Google ve Amazon'un kazandığını duyurdu.

Nimbus Projesi'ni "İsrail'in uzun vadeli planlarının bir parçası, amiral gemisi niteliğinde ve türünün ilk örneği" olarak niteleyen Bakanlık, projenin hükümete ve savunma kuruluşlarına her şeyi kapsayan bir bulut çözümü sunmayı amaçladığını belirtti.