Gazze Kasabı'nın destekçisi ABD'nin yeni başkanı Trump'tan Orta Doğu tehdidi: "Cehenneme dönecek"

Katil İsrail'e koşulsuz destek veren ABD başkanı Joe Biden yönetiminden sonra yeniden başkan seçilen Donald Trump da Gazze'ye yönelik tehdit dolu açıklamalarda bulunuyor.
Katil İsrail'e koşulsuz destek veren ABD başkanı Joe Biden yönetiminden sonra yeniden başkan seçilen Donald Trump da Gazze'ye yönelik tehdit dolu açıklamalarda bulunuyor.
İsrail'de rehine krizleri devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu İsrail İç İstihbarat Başkanı Ronen Bar'ın hedefinde. Bar, Netanyahu'nun "tahrik sınırında" olduğunu söylerken Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, ABD'nin 47. başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump'la görüşerek akşam yemeği yedi.
Bu durum İsrail medyasında, birkaç hafta Miami'de kalacak olan Sara'nın başbakanlık ofisi davasında ifade vermemek için ABD'ye gittiğini yazdı.
İsrail hükümetinde çatırdama sürüyor. İç istihbarat birimi ve Başbakan Netanyahu arasındaki kriz giderek büyüdü. Netanyahu, 23 Kasım'da Başbakanlık Ofisi'nden sızan belgelerle ilgili soruşturmayı kendisine ve yardımcılarına karşı bir "cadı avı" olarak nitelemiş ve soruşturmacıları şüphelilere "günlerce kelepçeli en kötü teröristler gibi" davranmakla suçlamıştı.
İddia edilen sızıntılarla ilgili seçici bir soruşturma yapıldığını ve hayati önem taşıyan istihbarat bilgilerinin kendisinden kasıtlı olarak saklandığını da ileri sürmüştü.
"NETANYAHU GÖREVDEN ALINMALI"
Siyonizmin önde gelen yayınlarından Kanal 12'nin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun üst düzey bir bakanı, Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de gerçekleştirdiği katliamı önleyemedikleri için rehine ailelerine yaptığı açıklamada, başbakanın güvenlik birimlerinin başkanlarıyla birlikte görevden alınması gerektiğini söyledi.
NETANYAHULARIN YENİ KORUYUCUSU TRUMP!
Binyamin Netanyahu ülke içerisinde krizlerle boğuşurken ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Bibi'nin eşi Sara ile Florida eyaletine bağlı West Palm Beach kentindeki Trump Uluslararası Golf Sahası'nda akşam yemeği yedi.
The Times of Israel'in haberine göre Sara, oğlu Yair'i ziyaret etmek için birkaç hafta Miami'de olacağını ve seyahati, başbakanın ceza davasında planlanan ifadesinin başlangıcında onu ülke dışında tutacak.
TRUMP'IN GİZLİ SİLAHI: SARA
Netanyahular Trump ile en son temmuz ayında görüştüklerinde, o zamanki başkan adayı, Sara'nın onun "gizli silahı" olduğunu söylemiş, Trump o zamanlar esprili bir şekilde "Sara yanımda olduğu sürece önemli olan tek şey bu" demişti.
"ORTADOĞU CEHENNEME DÖNECEK!"
ABD'nin yeni seçilmiş Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada Hamas'ı tehdit ederek, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Trump, "Herkes, Orta Doğu'da çok şiddetli, insanlık dışı ve tüm dünyanın iradesine aykırı şekilde tutulan rehineler hakkında konuşuyor. Ama hepsi laftan ibaret ve icraat yok. Şu hakikati ifade etmeme izin verin, eğer ABD Başkanlığı görevini gururla üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehineler serbest bırakılmazsa, bunun Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular aleyhinde ciddi sonuçları olacak. Sorumlular, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun ve efsanevi tarihi boyunca darbe indirdiği herkesten çok daha şiddetli bir şekilde vurulacak. Rehineleri derhal serbest bırakın" dedi.