Gazze Kasabı'nın destekçisi ABD'nin yeni başkanı Trump'tan Orta Doğu tehdidi: "Cehenneme dönecek"

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu (X paylaşımı)

NETANYAHULARIN YENİ KORUYUCUSU TRUMP!

Binyamin Netanyahu ülke içerisinde krizlerle boğuşurken ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Bibi'nin eşi Sara ile Florida eyaletine bağlı West Palm Beach kentindeki Trump Uluslararası Golf Sahası'nda akşam yemeği yedi.

The Times of Israel'in haberine göre Sara, oğlu Yair'i ziyaret etmek için birkaç hafta Miami'de olacağını ve seyahati, başbakanın ceza davasında planlanan ifadesinin başlangıcında onu ülke dışında tutacak.