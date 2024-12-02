Gazze Kasabı'nın destekçisi ABD'nin yeni başkanı Trump'tan Orta Doğu tehdidi: "Cehenneme dönecek"

Bu durum İsrail medyasında, birkaç hafta Miami 'de kalacak olan Sara'nın başbakanlık ofisi davasında ifade vermemek için ABD'ye gittiğini yazdı.

İsrail 'de rehine krizleri devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu İsrail İç İstihbarat Başkanı Ronen Bar 'ın hedefinde. Bar, Netanyahu'nun "tahrik sınırında" olduğunu söylerken Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu , ABD'nin 47. başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump 'la görüşerek akşam yemeği yedi.

İsrail İç İstihbarat Başkanı Ronen Bar (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

İsrail hükümetinde çatırdama sürüyor. İç istihbarat birimi ve Başbakan Netanyahu arasındaki kriz giderek büyüdü. Netanyahu, 23 Kasım'da Başbakanlık Ofisi'nden sızan belgelerle ilgili soruşturmayı kendisine ve yardımcılarına karşı bir "cadı avı" olarak nitelemiş ve soruşturmacıları şüphelilere "günlerce kelepçeli en kötü teröristler gibi" davranmakla suçlamıştı.

İddia edilen sızıntılarla ilgili seçici bir soruşturma yapıldığını ve hayati önem taşıyan istihbarat bilgilerinin kendisinden kasıtlı olarak saklandığını da ileri sürmüştü.