Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!

Tony Blair, Fotoğraf (takvim.com.tr)



GÖRÜŞMEYE OLUMLU YAKLAŞMIŞTI



Belgelere göre, görüşme talebi Blair'in yakın çalışma arkadaşı Lord Peter Mandelson tarafından iletildi. Mandelson, dönemin Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Jonathan Powell'a gönderdiği e-postada Epstein'ı "arkadaşım" olarak nitelendirerek, "ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, onu Tony Blair'le tanıştırmak istiyordu." ifadesini kullandı.

Mandelson, ayrıca Epstein'ı "güvenilir, genç, enerjik ve dünya piyasaları konusunda bilgili biri" olarak tanımlarken, Blair'in de bu görüşmeye olumlu yaklaştığını belirtti.

Söz konusu belgeler, İngiliz hükümeti tarafından daha önce "İngiltere-ABD ilişkilerine zarar verebileceği" gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmamıştı. Ancak belgeler, son dönemde Ulusal Arşivler tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında yayımlandı.

Mandelson, o dönemde kabineden 2 kez istifa etmiş olsa da İşçi Partisi içindeki etkisini sürdürüyordu. Belgelerde yer alan nota göre, Epstein'ın "Bill Clinton ve Prens Andrew'a yakın bir isim olduğu" da belirtiliyor.

