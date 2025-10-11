PODCAST CANLI YAYIN

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!

Ulaşılan gizli notlara göre, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, 2002 yılında reşit olmayan kızlara yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’ı Başbakanlık ofisinde kabul etti. Görüşmenin, Bill Clinton’ın talebiyle Blair’in yakın dostu Lord Peter Mandelson tarafından ayarlandığı belirlendi.

Giriş Tarihi:
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!

Yabancı bir haber sitesinin ulaştığı belgelere göre, Blair'in 14 Mayıs 2002'de Epstein ile Başbakanlık Ofisi'nde yaptığı görüşme, dönemin üst düzey bürokratlarından Matthew Rycroft tarafından hazırlanan gizli ibareli bir notta yer aldı.

Tony Blair, Fotoğraf (takvim.com.tr) Tony Blair, Fotoğraf (takvim.com.tr)

Notta Epstein, "süper zenginlerin mali danışmanı" olarak tanımlanırken, Blair'e yerel saatle 17.00'de yapılacak görüşme öncesi bilgi verildiği belirtildi.Epstein, bu görüşmeden 6 yıl sonra Haziran 2008'de kız çocuklarına cinsel istismar suçlamalarından yargılandı.

Jeffrey Epstein, Fotoğraf (takvim.com.tr)Jeffrey Epstein, Fotoğraf (takvim.com.tr)

'SUÇLARI BİLİNMEDEN ÖNCEYDİ'

Blair'in Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Blair, hatırladığı kadarıyla 2002'de Başbakanlık Ofisi'nde Epstein ile yarım saatten kısa süren bir görüşme yaptı. Görüşmede yalnızca ABD ve İngiltere siyasetine dair konuşuldu. Bu, suçları bilinmeden çok önceydi ve sonrasında bir daha görüşmediler." dedi.

Tony Blair, Fotoğraf (takvim.com.tr) Tony Blair, Fotoğraf (takvim.com.tr)

GÖRÜŞMEYE OLUMLU YAKLAŞMIŞTI

Belgelere göre, görüşme talebi Blair'in yakın çalışma arkadaşı Lord Peter Mandelson tarafından iletildi. Mandelson, dönemin Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Jonathan Powell'a gönderdiği e-postada Epstein'ı "arkadaşım" olarak nitelendirerek, "ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton, onu Tony Blair'le tanıştırmak istiyordu." ifadesini kullandı.

Mandelson, ayrıca Epstein'ı "güvenilir, genç, enerjik ve dünya piyasaları konusunda bilgili biri" olarak tanımlarken, Blair'in de bu görüşmeye olumlu yaklaştığını belirtti.

Söz konusu belgeler, İngiliz hükümeti tarafından daha önce "İngiltere-ABD ilişkilerine zarar verebileceği" gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmamıştı. Ancak belgeler, son dönemde Ulusal Arşivler tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında yayımlandı.

Mandelson, o dönemde kabineden 2 kez istifa etmiş olsa da İşçi Partisi içindeki etkisini sürdürüyordu. Belgelerde yer alan nota göre, Epstein'ın "Bill Clinton ve Prens Andrew'a yakın bir isim olduğu" da belirtiliyor.

Jeffrey Epstein, Fotoğraf (takvim.com.tr)Jeffrey Epstein, Fotoğraf (takvim.com.tr)

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)


HÜCRESİNDE İNTİHAR ETTİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.


İSRAİL İÇİN ÇALIŞIYORDU

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Epstein’ın sevgilisi Maxwell’in ifadesi ortaya çıktı! Trump ile ne zaman tanıştılar? Uygunsuz ilişkiye girmediEpstein’ın sevgilisi Maxwell’in ifadesi ortaya çıktı! Trump ile ne zaman tanıştılar? Uygunsuz ilişkiye girmedi
