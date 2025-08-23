Epstein’ın sevgilisi Maxwell’in ifadesi ortaya çıktı! Trump ile ne zaman tanıştılar? “Uygunsuz ilişkiye girmedi”

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein 'ın 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell , dün yayımlanan kayıtlara göre geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığına verdiği bir röportajda ABD Başkanı Donald Trump 'a hayran olduğunu ve onun Epstein ile arkadaş olduğu dönemde hiçbir uygunsuz ilişkiye girmediğini söyledi.

Epstein ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

"TRUMP'LA TANIŞMIŞ OLABİLİRİM"

Trump'la ilk kez 1990 yılında tanıştığını da anlatan Maxwell, tutanağa göre, "O dönemde Donald Trump'la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu." dedi.

Babası Robert Maxwell o dönemde New York Daily News gazetesinin sahibiydi. Maxwell, Robert'in Trump'ın o zamanki eşi Ivana'ya düşkün olduğunu, çünkü onun da Çekoslovakyalı olduğunu söyledi.