PODCAST CANLI YAYIN

Epstein’ın sevgilisi Maxwell’in ifadesi ortaya çıktı! Trump ile ne zaman tanıştılar? “Uygunsuz ilişkiye girmedi”

Seks ticareti, pedofili gibi pek çok suçtan yargılanan ve hapishanede intihar ederek hayatını kaybeden Jeffrey Epstein’ın sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell’in ABD Adalet Bakanlığına yaptığı açıklama bir ay sonra ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump ile nasıl tanıştıklarını anlatan Maxwell, onun Epstein ile arkadaş olduğu dönemde hiçbir uygunsuz ilişkiye girmediğini söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Epstein’ın sevgilisi Maxwell’in ifadesi ortaya çıktı! Trump ile ne zaman tanıştılar? “Uygunsuz ilişkiye girmedi”

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın 20 yıl hapis cezasına çarptırılan sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell, dün yayımlanan kayıtlara göre geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığına verdiği bir röportajda ABD Başkanı Donald Trump'a hayran olduğunu ve onun Epstein ile arkadaş olduğu dönemde hiçbir uygunsuz ilişkiye girmediğini söyledi.

Epstein ve Maxwell AFPEpstein ve Maxwell AFP

MAXWELL'İN SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Maxwell, Florida eyaletinin Tallahassee kentinde Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche tarafından sorgulandı. İddiaları cuma günü basına yansıyan ses kayıtları ve tutanaklarla ortaya çıktı.

Epstein ve Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviEpstein ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

"TRUMP'LA TANIŞMIŞ OLABİLİRİM"

Trump'la ilk kez 1990 yılında tanıştığını da anlatan Maxwell, tutanağa göre, "O dönemde Donald Trump'la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu." dedi.

Babası Robert Maxwell o dönemde New York Daily News gazetesinin sahibiydi. Maxwell, Robert'in Trump'ın o zamanki eşi Ivana'ya düşkün olduğunu, çünkü onun da Çekoslovakyalı olduğunu söyledi.

Maxwell son haliMaxwell son hali

"ÇOK SICAKKANLI VE NAZİKTİ"

Maxwell "Başkan Trump bana karşı her zaman çok sıcakkanlı ve çok nazikti." dedi.

Epstein’ın malikanesinden Muhammed bin Selman da çıktı! 7 katlı sapkınlık yuvasında Elon Musk ve Fidel Castro’nun da fotoğrafları varEpstein’ın malikanesinden Muhammed bin Selman da çıktı! 7 katlı sapkınlık yuvasında Elon Musk ve Fidel Castro’nun da fotoğrafları var
Epstein’ın malikanesinden Muhammed bin Selman da çıktı! 7 katlı sapkınlık yuvasında Elon Musk ve Fidel Castro’nun da fotoğrafları var

EPSTEIN ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Başsavcı Yardımcısı Blanche, Maxwell'e ayrıca, hapishanede Epstein'ı birinin öldürüp öldürmediğine inanıp inanmadığını sordu. Epstein 2019'da kaldığı hapishanede hayatını kaybetti. Tıbbi raporlar pedofili finansörünün intihar ettiğini gösterse de genel kanı öldürüldüğü yönünde.

Maxwell ise Epstein'ın öldürülmesi ihtimaline ilişkin soruyu "Bence mümkün mü? Elbette mümkün. Ama nedenini bilmiyorum ve şantaj ya da diğer şeylere inanmıyorum. Epstein'ın böyle bir şekilde ortadan kaldırıldığına da inanmıyorum. " diye cevapladı.

Epstein ve Maxwell, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırEpstein ve Maxwell, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Sorgulamanın ardından tutuklu, açıklanmayan nedenlerle Florida'daki düşük güvenlikli federal hapishaneden Teksas'taki minimum güvenlikli hapishane kampına nakledildi.

ABD Başkanı, Adalet Bakanlığı'nın Maxwell'i sorgulamasıyla ilgili olarak daha önce gazetecilere, "Bunu bilmiyorum ama bunun uygun bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu yapacaklarını bilmiyordum. Bunu pek takip etmiyorum. Bir nevi cadı avı." diye konuşmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, bu ay Epstein'ın intihar ederek öldüğünü duyurdu; buna karşın, aksini iddia eden yaygın komplo teorileri ortaya atıldı. Önemli iddialardan biri, söylentilere göre bir grup kişiden oluşan müşteri listesi etrafında dönüyor ancak Trump yönetimi bu listenin varlığını yalanladı.

Kraliyet sapkınlığı o kitapta ayyuka çıktı! Epstein’ın Prens Andrew sözleri: İkimiz de bağımlıyızKraliyet sapkınlığı o kitapta ayyuka çıktı! Epstein’ın Prens Andrew sözleri: İkimiz de bağımlıyız

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
Çerçioğlu'nu CHP'den istifaya götüren Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantının arkasındaki kilit isim! "Tibet Özer isterse olur"
Tel Aviv'de sirenler çalıyor! Yemen İsrail'e füze ateşledi | Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
Mourinho'dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?
ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı için iki haftalık süre değerlendirmesi
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Başkan Erdoğan'dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray'a yalanlama!
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze'de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir
Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi