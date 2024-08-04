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Dünya Haniye'nin suikastına kilitlendi! İngiliz The Telegraph Devrim Muhafızları'ndan 2 kişinin Mossad'a çalıştığını yazdı

Hamas siyasi lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesi sonrası Ortadoğu diken üzerindeyken suikastle ilgili iki açıklama geldi. 1. Devrim Muhafızları: 7 kilogramlık roketle ve roketatarla vuruldu. 2. İngiliz Telegraph Gazetesi: Üç odaya patlayıcı yerleştirildi. Yurt dışından patlatıldı. İki ajan daha sonra kaçtı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024
Dünya Haniye’nin suikastına kilitlendi! İngiliz The Telegraph Devrim Muhafızları’ndan 2 kişinin Mossad’a çalıştığını yazdı

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Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikastı ile ilgili hem İngilizler'den hem de İran Devrim Muhafızları'ndan iki açıklama geldi. İngiliz The Telegraph Gazetesi'ne göre Haniye'nin kaldığı Tahran misafirhanesinin üç odasına patlayıcılar yerleştirildi, ardından yurt dışından uzaktan kumandayla patlatıldı.

MOSSAD İRANLILARI KİRALADI
Habere göre, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad, İranlı güvenlik ajanlarını, Hamas liderinin kaldığı binanın üç ayrı odasına patlayıcı yerleştirmek için kiraladı.

The Telegraph'a konuşan iki İranlı yetkiliye göre iki ajan, Haniye'nin kalabileceği kuzey Tahran'daki İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait misafirhanenin üç odasına patlayıcı yerleştirdi. Binanın güvenlik kamerası görüntülerine sahip olan yetkililer, ajanların dakikalar içinde çok sayıda odaya gizlice girip çıktıklarını belirtti. Daha sonra ajanların ülkeden gizlice çıktıkları ancak İran'da hala bir kaynakları olduğu söyleniyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI: ROKETLE VURULDU...
İran, Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikast hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Haniye'nin kaldığı oda dışarıdan vuruldu. Kaldığı oda kısa menzilli mühimmat ile vuruldu. Suikaste ABD de destek verdi" denildi. İran, Hamas lideri İsmail Haniye'ye başkent Tahran'da düzenlenen suikastın 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşıldı. Suikastın, İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelere göre yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti" denildi.

20 KİŞİ TUTUKLANDI
İran'da Haniye soruşturmasında aralarında bina görevlileri ve istihbaratçıların da olduğu 20 kişi tutuklandı. New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre soruşturma daha da derinleştirilecek. Diğer yandan, Batı kaynaklarına konuşan istihbarat yetkilileri, Haniye suikastinin, kalacağı odaya aylar önce yerleştirilen sofistike bir patlayıcı ile gerçekleştirildiğine işaret etmişti. İran makamları komşu bir ülkeden ateşlenen füze ile suikastin gerçekleştirildiği iddiasında ısrarcı.

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