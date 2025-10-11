Drake Geçidi’nde 7,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu'nu birbirine bağlayan Drake Geçidi'nde 7,6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yerin yaklaşık 10 kilometre (6,2 mil) derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Sarsıntının ardından bölgede şiddetli artçıların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Yetkililer, kıyı bölgelerinde tsunami riski bulunduğunu belirterek bölge sakinlerinden tedbirli olmalarını istedi. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.