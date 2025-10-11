PODCAST CANLI YAYIN

Drake Geçidi’nde 7,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu’nun birleştiği noktada yer alan Drake Geçidi’nde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından bölgede tsunami alarmı verilirken, çevre ülkelerden can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu'nu birbirine bağlayan Drake Geçidi'nde 7,6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin yerin yaklaşık 10 kilometre (6,2 mil) derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Sarsıntının ardından bölgede şiddetli artçıların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Yetkililer, kıyı bölgelerinde tsunami riski bulunduğunu belirterek bölge sakinlerinden tedbirli olmalarını istedi. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

