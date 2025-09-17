Charlie Kirk suikastında ABD'li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: "Netanyahu'dan hoşlanmıyordu"

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün kendisine ve çevresine defalarca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan hoşlanmadığını söylediğini belirterek, "Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu." dedi. ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, Kirk'ün Netanyahu'ya dair olumsuz görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Tucker Carlson (AA) KIRK NETANYAHU'DAN HOŞLANMIYORDU



Carlson, "(Kirk) Bibi Netanyahu'dan hoşlanmıyordu ve bunu hem bana hem de çevresindekilere defalarca kez söylemişti. Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu." ifadesini kullandı.