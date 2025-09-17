PODCAST CANLI YAYIN

Charlie Kirk suikastında ABD'li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: "Netanyahu'dan hoşlanmıyordu"

ABD'de suikastla öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün çevresine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan hoşlanmadığını söylediği ortaya çıktı. Suikastın ilk dakikalarından Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Mossad iddialarını doğrular nitelikte açıklamalarda bulunan ABD'li gazeteci Tucker Carlson, "Bunu hem bana hem de çevresindekilere defalarca kez söylemişti. Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi:
Charlie Kirk suikastında ABD'li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: "Netanyahu'dan hoşlanmıyordu"

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün kendisine ve çevresine defalarca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan hoşlanmadığını söylediğini belirterek, "Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu." dedi.

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada

Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, Kirk'ün Netanyahu'ya dair olumsuz görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Tucker Carlson (AA)Tucker Carlson (AA)

KIRK NETANYAHU'DAN HOŞLANMIYORDU

Carlson, "(Kirk) Bibi Netanyahu'dan hoşlanmıyordu ve bunu hem bana hem de çevresindekilere defalarca kez söylemişti. Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu." ifadesini kullandı.

Charlie Kirk (AA)Charlie Kirk (AA)

BİBİ'NİN KENDİ ÇIKARLARI İÇİN ABD'Yİ KULLANMASINA ÖFKELİYDİ

Kirk'ün Gazze'de yaşananlardan dolayı dehşete düştüğünü vurgulayan Carlson, Cumhuriyetçi aktivistin özellikle Netanyahu'nun ABD'yi kendi ülkesinin çıkarları için kullanmasına öfkelendiğini aktardı.

Carlson, "Bunun utanç verici ve ABD için kötü olduğunu düşünüyordu, bundan dolayı büyük bir rahatsızlık duyuyordu." diye konuştu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson'un yargılanmasına başlandı. (EPA)Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson'un yargılanmasına başlandı. (EPA)

KİRK'E YÖNELİK BASKILAR

Carlson, Kirk'ün kurucusu olduğu "Turning Point USA" tarafından temmuz ayında düzenlenen konferansta Epstein-İsrail arasındaki ilişkiyi detaylandırdığı konuşması nedeniyle Kirk'ün hedef alındığını söyledi.

Kirk'ün aylarca yoğun baskı altında kaldığını kaydeden Carlson, "Konuşmamdan rahatsız olan küçük ve etkili bir grup, Charlie Kirk'ü öldüğü güne kadar taciz etti." dedi.

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Bilindiği gibi Takvim.com.tr suikastın ilk dakikalarından itibaren Mossad'ın Kirk suikastında parmağı olabileceğini gündeme getirmişti.

Kirk suikast sonucu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)Kirk suikast sonucu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)

Carlson, konferanstaki konuşmasında, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

CHARLİE KİRK SUİKASTI

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.

Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdiCharlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs ayarı: "Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak"
Borsa İstanbul
Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
Türk Telekom
Son dakika: Tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu
PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı "Umut Hakkı" mı istiyor? Öcalan'dan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi
Trump ve Kral Charles’ın fayton keyfi! İngiltere ziyareti Epstein protestosu ile başladı | Kate Middleton'a şaşırtan iltifat
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Yerine o yıldız adayı gelecek
TEKNOFEST'in badem şekeri! TAKVİM direksiyona oturdu... Togg'un yeni yıldızı T10F'in "Mardin" serisi göz kamaştırıyor
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi
Netanyahu'dan 27 yıl sonra gelen Başkan Erdoğan itirafı | Silvan yazıtları İsrail için neden bu kadar önemli?
Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahu'ya TAKVİM'den yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
Emekliye 30 bin TL promosyon listesi geldi! Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti dahil 12 bankadan dev fırsat! 16.000 -19.000 TL üstü maaş alanlar...
Katar’dan İslam NATO’su çıktı! İsrail’e karşı savunma paktı | Hindistan’da panik: Pakistan ve Türkiye…
İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması
Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeliydi! Bir zamanlar ela gözleriyle büyüleyen Pembe Mutlu bakın şimdi ne halde