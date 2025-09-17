Charlie Kirk suikastında ABD'li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: "Netanyahu'dan hoşlanmıyordu"

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün kendisine ve çevresine defalarca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan hoşlanmadığını söylediğini belirterek, "Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu." dedi.
Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, Kirk'ün Netanyahu'ya dair olumsuz görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.
KIRK NETANYAHU'DAN HOŞLANMIYORDU
Carlson, "(Kirk) Bibi Netanyahu'dan hoşlanmıyordu ve bunu hem bana hem de çevresindekilere defalarca kez söylemişti. Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu." ifadesini kullandı.
BİBİ'NİN KENDİ ÇIKARLARI İÇİN ABD'Yİ KULLANMASINA ÖFKELİYDİ
Kirk'ün Gazze'de yaşananlardan dolayı dehşete düştüğünü vurgulayan Carlson, Cumhuriyetçi aktivistin özellikle Netanyahu'nun ABD'yi kendi ülkesinin çıkarları için kullanmasına öfkelendiğini aktardı.
Carlson, "Bunun utanç verici ve ABD için kötü olduğunu düşünüyordu, bundan dolayı büyük bir rahatsızlık duyuyordu." diye konuştu.