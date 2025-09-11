PODCAST CANLI YAYIN

Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi

ABD’deki Utay Valley Üniversitesi’nde öğrencilere yönelik konuşma yapan aktivist Charlie Kirk’ı Mossad mı öldürdü? ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük destekçisi Kirk’e yönelik suikastın ardından İsrailli yetkililer Kirk’i “İsrail dostu” olarak tanımlamak için sıraya girdi. Suikastın, Tel Aviv’in Katar’a yönelik saldırısının ardından gelmesi dikkat çekerken günlerdir Türkiye’yi hedefe koyan siyonist hesaplar ise Kirk’in ölümünde Türkiye’yi işaret etti. İşte ABD’yi sarsan suikastın perde arkası…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi

ABD'de dün Utah Valley Üniversitesi'nde Başkan Donald Trump destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'in silahlı saldırıda öldürülmesinde İsrail'in parmağı mı var? Yahudi kökenli Kirk suikastının Tel Aviv'in Katar saldırısının ardından gelmesi dikkat çekerken günlerdir Türkiye'yi hedefe koyan siyonist hesapların Kirk suikastında da Ankara'yı işaret etmesi Mossad parmağını açıkça gözler önüne serdi.

Charlie Kiek'se saldırı anı, ReutersCharlie Kiek'se saldırı anı, Reuters

KATAR SALDIRISINDAN HEMEN SONRA: ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİ İÇİN KIRK SUİKASTI

Tel Aviv'in Katar'da Hamas liderlerine yönelik saldırısının ardından Batı basını ABD-İsrail ilişkilerinin yeniden sınandığını yazmaya başladı. ABD İsrail'in saldırısını Katar'a iş işten geçtikten 10 dakika sonra bildirerek İsrail'in arkasında dursa da Washington-Tel Aviv hattında gerilim yeniden yükseldi. Bu noktada Kirk suikastı ise İsrail-ABD ilişkileri için yeni bir pekiştireç gibi ortaya çıktı.

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada

KIRK ÖLDÜ İLK NETANYAHU ATLADI: "İSRAİL'İN DOSTU"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kirk'in Utah'ta boğazından vurularak kanlar içinde hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada "Charlie Kirk gerçeği söylediği ve özgürlüğü savunduğu için öldürüldü. İsrail'in aslan yürekli bir dostu olan Kirk yalanlarla savaştı ve Yahudi-Hristiyan medeniyeti için dimdik durdu." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, Kirk ile iki hafta önce görüştüğünü ve onu İsrail'e davet ettiğini söyledi ve "Ne yazık ki bu ziyaret gerçekleşmeyecek." dedi. Netanyahu Kirk'i doğrudan "İsrail dostu" olarak tanımlarken Tel Aviv'in tüm siyonist yetkilileri de ardına dizildi.

Charlie Kiek, ReutersCharlie Kiek, Reuters

SİYONİSTLER AÇIKLAMA YAPMAK İÇİN SIRAYA DİZİLDİ

Netanyahu'nun oğlu Yair, Kirk suikastının "Ortak Yahudi-Hristiyan medeniyetinin hem radikal İslam'dan hem de radikal soldan varoluşsal tehdit altında olduğunu" yazdı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise "İsrail gerçek bir dostunu ve büyük bir müttefikini kaybetti. Bu korkunç şiddet eylemini şiddetle kınıyor ve tüm İsrail halkıyla birlikte Charlie'nin eşine, çocuklarına ve tüm sevdiklerine dualarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Derin Amerika ve MOSSADdan Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan tehdidi! CIAci Rubin İsraile İstanbulu vur dedi: NATO onları korumazDerin Amerika ve MOSSADdan Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan tehdidi! CIAci Rubin İsraile İstanbulu vur dedi: NATO onları korumaz
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz

SUİKASTIN ARKASINDA MOSSAD MI VAR?

İsrail Kirk'i bir anda sahiplenirken akıllara ise "Kirk'i Mossad mı öldürdü?" sorusu geldi. İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının ardından düzenlenen suikast şüpheleri beraberinde getirirken siyonistlerin Kirk'i bir anda sahiplenmesi dikkat çekti. Böylece İsrail "antisemitizm" bahanesiyle düzenlediği saldırılara yeni bir kılıf daha buldu.

Türkiye'yi hedef gösteren X hesabı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTürkiye'yi hedef gösteren X hesabı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

OPERASYON HESAPLARI TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

Kirk suikastının ardından İsrail'den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Katar saldırısının ardından Türkiye'yi hedefe koyan siyonist hesaplar Kirk suikastında da Türkiye'yi işaret ediyor.

Günlerdir "İsrail Türkiye'yi vurmalı, vuracak" paylaşımları yapan ve özellikle İstanbul ve Ankara'nın hedef alınacağını belirten siyonist operasyon hesaplarından "GoFundIsrael", "Charlie Kirk suikastının arkasında, İsrail'in Katar'daki Hamas liderlerini ortadan kaldırmasının intikamı olarak Türkiye olabilir!" şeklindeki paylaşım ile açıkça Türkiye'yi hedef gösterdi.

Suikastçı çatıda, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırSuikastçı çatıda, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kirk'ü öldüren suikastçının, kampüs binasından kaçarken çekilmiş tüyler ürpertici görüntüler ortaya çıktı. Saldırıdan önce Utah Valley Üniversitesi kampüsünden çekilmiş olduğu anlaşılan ayrı görüntülerde, saldırganın ateş ettiği çatıda yüzüstü yatan karanlık bir siluet görülüyordu. Şimdiye kadar iki kişi gözaltına alındı ancak ikisi de yetkililer tarafından aklandı ve serbest bırakıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Takas Bank
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
Türk Telekom
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!