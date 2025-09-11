Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi

ABD'de dün Utah Valley Üniversitesi'nde Başkan Donald Trump destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'in silahlı saldırıda öldürülmesinde İsrail'in parmağı mı var? Yahudi kökenli Kirk suikastının Tel Aviv'in Katar saldırısının ardından gelmesi dikkat çekerken günlerdir Türkiye'yi hedefe koyan siyonist hesapların Kirk suikastında da Ankara'yı işaret etmesi Mossad parmağını açıkça gözler önüne serdi.

Charlie Kiek'se saldırı anı, Reuters

KATAR SALDIRISINDAN HEMEN SONRA: ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİ İÇİN KIRK SUİKASTI

Tel Aviv'in Katar'da Hamas liderlerine yönelik saldırısının ardından Batı basını ABD-İsrail ilişkilerinin yeniden sınandığını yazmaya başladı. ABD İsrail'in saldırısını Katar'a iş işten geçtikten 10 dakika sonra bildirerek İsrail'in arkasında dursa da Washington-Tel Aviv hattında gerilim yeniden yükseldi. Bu noktada Kirk suikastı ise İsrail-ABD ilişkileri için yeni bir pekiştireç gibi ortaya çıktı.

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada

KIRK ÖLDÜ İLK NETANYAHU ATLADI: "İSRAİL'İN DOSTU"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kirk'in Utah'ta boğazından vurularak kanlar içinde hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada "Charlie Kirk gerçeği söylediği ve özgürlüğü savunduğu için öldürüldü. İsrail'in aslan yürekli bir dostu olan Kirk yalanlarla savaştı ve Yahudi-Hristiyan medeniyeti için dimdik durdu." ifadelerini kullandı.