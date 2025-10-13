Boykot ve geri çekilme | Gazze zirvesinde katil Netanyahu'yu masadan kaldıran diplomatik baskı! Siyonistler itiraf etti

Gazze zirvesinde katil Netanyahu'yu masadan kaldıran diplomatik baskı! İşte olayın perde arkası (AA)

İsrail gazetesi Hayom, Türklerin Amerikalılara da bir mesaj ilettiğini ve bu adımın kendileriyle koordineli bir şekilde atılmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini öğrendi.

Amerikalı yetkililer ve daha sonra Başbakan Benjamin Netanyahu'nun danışmanlarıyla yapılan istişareler sonucunda ziyaretin iptal edilmesine karar verildi.

Netanyahu'nun ofisi daha sonra zirveden çekilme gerekçesini araştırdı ve sonunda gerekçe olarak "tatilin başlangıcı"nı seçti. Gerçekte ise, konu hakkında ultra-Ortodoks partilerle veya koalisyondaki sağcı gruplarla herhangi bir görüşme yapılmamıştı.