Boykot ve geri çekilme | Gazze zirvesinde katil Netanyahu'yu masadan kaldıran diplomatik baskı! Siyonistler itiraf etti

İşgalci Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır'daki barış konferansına katılma davetini kabul etmesinin ardından, birçok Arap lideri etkinliği boykot etmekle tehdit etti. Başkan Erdoğan'ın Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır'a geleceğini öğrendikten sonra "havalimanını pas geç" talimatı verdi. Tehdit işe yaradı ve Netanyahu, Trump'ın katılımını teşvik etmesine rağmen zirveye katılımını iptal etti.

Soykırımcı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mısır'daki barış konferansına katılma davetini kabul etmesinin ardından, birçok Arap lideri etkinliği boykot etmekle tehdit etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN UÇAĞI MISIR'DA PİSTİ PAS GEÇTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi, Netanyahu gelirse uçağını Ankara'ya geri göndereceği konusunda uyardı.

SİYONİSTLER İTİRAF ETTİ
İsrail gazetesi Hayom'un haberinde, "Tehdit işe yaradı ve Netanyahu, Trump'ın katılımı yönündeki teşviklerine rağmen zirveye katılımını iptal etti. Başkan Erdoğan'ın uçağı Netanyahu'nun konferanstan çekildiği duyurulmadan önce havada birkaç tur attı.

Başkan Erdoğan'ın uçağının yaklaşık olarak 19 dakika boyunca Kızıldeniz üzerinde kaldı" ifadeleri yer aldı.

İsrail gazetesi Hayom, Türklerin Amerikalılara da bir mesaj ilettiğini ve bu adımın kendileriyle koordineli bir şekilde atılmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini öğrendi.

Amerikalı yetkililer ve daha sonra Başbakan Benjamin Netanyahu'nun danışmanlarıyla yapılan istişareler sonucunda ziyaretin iptal edilmesine karar verildi.

Netanyahu'nun ofisi daha sonra zirveden çekilme gerekçesini araştırdı ve sonunda gerekçe olarak "tatilin başlangıcı"nı seçti. Gerçekte ise, konu hakkında ultra-Ortodoks partilerle veya koalisyondaki sağcı gruplarla herhangi bir görüşme yapılmamıştı.

