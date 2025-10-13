Havada diplomasi! Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'da pisti pas geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi.
Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'da pisti pas geçti!
Başkan Erdoğan'ın taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti.
KIZILDENİZ ÜZERİNDE BEKLEDİ
Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.
Erdoğan'ı burada, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri karşıladı.
HAVALİMANINI PAS GEÇ TALİMATI
Başkan Erdoğan'ın Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Mısır'a geleceğini öğrendikten sonra "havalimanını pas geç" talimatı verdiği iddia edildi.