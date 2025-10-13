Havada diplomasi! Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'da pisti pas geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi" ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)



KIZILDENİZ ÜZERİNDE BEKLEDİ



Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

Erdoğan'ı burada, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Fouad Hanno, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhy ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve büyükelçilik personelleri karşıladı.