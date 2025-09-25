PODCAST CANLI YAYIN

Birleşmiş Milletler, uzun süre iktidarda olan diktatör Beşşar Esad'ın Aralık ayı başında devrilmesinden bu yana yaklaşık bir milyon Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı. Ayrıca, ülke içinde yaklaşık iki milyon yerinden edilmiş kişinin memleketlerine döndüğü belirtildi.

BM duyurdu: Esad sonrası bir milyon Suriyeli mülteci evlerine döndü!

SANA'nın haberine göre BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Celine Schmitt, 8 Aralık 2024'ten bu yana bir milyon Suriyelinin ülkelerine döndüğünü duyurarak, uluslararası toplumu Suriyelilere yönelik desteğini artırmaya ve ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmaya çağırdı.

Schmitt, SANA'ya yaptığı açıklamada, "Suriye dışından dönenlerin yanı sıra, ülke içinde yerinden edilen 1,8 milyon kişi de kendi memleketlerine geri döndü" dedi.

Suriye'ye dönüş (AA)Suriye'ye dönüş (AA)

EN BÜYÜK ZORLUK YIKILMIŞ EVLER VE ALTYAPI

Schmitt, UNHCR'nin, on yıldır süren çatışmalardan ciddi şekilde etkilenen bölgelere geri dönüş ve yeniden entegrasyon için uygun koşulların yaratılması amacıyla Suriye makamları ve diğer BM kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Sözcü, geri dönenlerin karşılaştığı en büyük zorlukların yıkılmış evler ve altyapı olduğunu söyledi. Bunların birçok kişinin geri dönmesini engelleyebileceğini belirten Schmitt, insani yardım çalışmaları için ayrılan fonların azaldığını belirtti.

Takvim.com.trTakvim.com.tr

SURİYE İÇİN TARİHİ FIRSAT

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'de 8 Aralık'tan bu yana yaşanan gelişmeleri "dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden birini çözme fırsatı" olarak nitelendirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada ise, uluslararası topluma ve yurt dışında yaşayan Suriyelilere, yerinden edilmiş kişilerin gönüllü geri dönüşlerinin sürdürülebilir ve onurlu olmasını sağlamak ve iyileştirme çalışmalarını desteklemek için çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunuldu.

Grandi, "Geçtiğimiz 14 yıldır acı çeken ve hala koruma ve yardıma ihtiyaç duyan, komşu ülkelerde mülteci olarak barındırılan milyonlarca Suriyeliyi unutmamalıyız" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şaradan BM kürsüsünde Türkiyeye özel teşekkür: Suriyenin hikayesi bitmediSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şaradan BM kürsüsünde Türkiyeye özel teşekkür: Suriyenin hikayesi bitmedi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür: "Suriye'nin hikayesi bitmedi"
Şara BM kürsüsünde Suriyeliler meydanlarda! Tarihi konuşmayı dev ekranlarda dinlediler | Şeybaniden dikkat çeken paylaşım: Metinde kritik değişiklikŞara BM kürsüsünde Suriyeliler meydanlarda! Tarihi konuşmayı dev ekranlarda dinlediler | Şeybaniden dikkat çeken paylaşım: Metinde kritik değişiklik

