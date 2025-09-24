Şara BM kürsüsünde Suriyeliler meydanlarda! Tarihi konuşmayı dev ekranlarda dinlediler | Şeybani'den dikkat çeken paylaşım: Metinde kritik değişiklik

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul Oturumunda tarihi konuşmasını yaparken Suriye halkı, liderlerini meydanlarda izledi. Suriye’de meydanlar doldu SURİYELİLER MEYDANLARA DÖKÜLDÜ Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la New York'taki Türkevi'nde yaptığı görüşmenin ardından BM'de konuşma yaptı. Suriyeliler ise meydanlara döküldü ve Şara'nın konuşmasını sloganlar eşliğinde dinledi.

Şeybani'nin paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü ŞEYBANİ: METNİ KEDNİSİ YAZMAK İSTEDİ" Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş Şeybani Instagram hesabından Şara ile BM metni üzerinde çalıştıkları bir fotoğraf paylaştı ve "Dışişleri Bakanlığı ekibinin tam hazırlıklarına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Suriyeli hikayesini kendi yazmakta ısrar etti .." notunu yazdı.