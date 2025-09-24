Şara BM kürsüsünde Suriyeliler meydanlarda! Tarihi konuşmayı dev ekranlarda dinlediler | Şeybani'den dikkat çeken paylaşım: Metinde kritik değişiklik

PODCAST CANLI YAYIN

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara Birleşmiş Milletre 80. Genel Kurul Oturumu’nda 1967’den bu yana katılan ilk Suriye lideri olarak tarihi bir konuşmaya imza atarken Suriyeliler meydanlar döküldü. Suriyeliler Şara’nın konuşmasını dev ekranlarda dinledi.Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş Şeybani Instagram hesabından Şara ile BM metni üzerinde çalıştıkları bir fotoğraf paylaştı ve "Dışişleri Bakanlığı ekibinin tam hazırlıklarına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Suriyeli hikayesini kendi yazmakta ısrar etti .." notunu yazdı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul Oturumunda tarihi konuşmasını yaparken Suriye halkı, liderlerini meydanlarda izledi.

Suriye’de meydanlar doldu

SURİYELİLER MEYDANLARA DÖKÜLDÜ

Şara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la New York'taki Türkevi'nde yaptığı görüşmenin ardından BM'de konuşma yaptı. Suriyeliler ise meydanlara döküldü ve Şara'nın konuşmasını sloganlar eşliğinde dinledi.

Şeybani'nin paylaşımı

ŞEYBANİ: METNİ KEDNİSİ YAZMAK İSTEDİ"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş Şeybani Instagram hesabından Şara ile BM metni üzerinde çalıştıkları bir fotoğraf paylaştı ve "Dışişleri Bakanlığı ekibinin tam hazırlıklarına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Suriyeli hikayesini kendi yazmakta ısrar etti .." notunu yazdı.

Suriyeliler Şara'nın konuşmasını dinlemek için meydanlarda

Şara, BM kürsüsünde yaptığı konuşmada Kur'an-ı Kerimden yaptığı alıntıyla Suriye'nin Hak ile Batıl'ın mücadelesini verdiğini söyledi.

Suriyeliler Şara'nın konuşmasını dinlemek için meydanlarda

Suriye'nin hikayesinin henüz bitmediğini söylerken Türkiye'ye destekleri için özel olarak teşekkür etti.

Suriyeliler Şara'nın konuşmasını dinlemek için meydanlarda

1967'DEN BU YANA BİR İLK

1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu toplantılarına katılan ilk Suriye lideri olan Şara, kürsüde tarihi bir konuşmaya imza attı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şaradan BM kürsüsünde Türkiyeye özel teşekkür: Suriyenin hikayesi bitmedi

